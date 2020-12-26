Звезды тоже готовят на Новый год. Они поделились любимыми рецептами

Новый год — один из самых ожидаемых праздников во всем мире. Представить праздничный стол в России без салата оливье, мандаринов и шампанского кажется невозможным. Но встречаются и необычные блюда. Российские звезды рассказали, что будет на их столе в этом году.

Салат от Ольги Бузовой

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась рецептом салата, который обязательно будет у нее на новогоднем столе. По словам теледивы, времени на его приготовление уходит немного, а результат получается изумительный.

Для приготовления блюда понадобятся руккола, листья салата, помидоры черри, моцарелла, соль, перец, бальзамический уксус, оливковое масло, мед, листья базилика для украшения, рассказала Бузова в беседе с Teleprogramma.pro.

Ломтики бекона певица приправляет перцем и солью, режет пополам и зажаривает на сковороде до хрустящей корочки без добавления масла. Чтобы избавиться от излишков жира, готовый бекон Бузова оставляет на бумажном полотенце. На дно салатника нужно выложить рукколу, порванные руками листья салата, помидоры черри, разрезанные пополам.

Моцареллу телеведущая рекомендует использовать в соляном растворе — сыр более мягкий и хорошо подходит для этого салата. Шарики нарезаются на части, схожие по размеру с черри. После этого в блюдо надо добавить остывший бекон.

Для заправки смешайте в равных пропорциях оливковое масло и бальзамический уксус. К нему можно добавить чайную ложку меда, если нет аллергии, и перемешать.

«Сверху на блюдо кладем пару листиков базилика для украшения. Все — вкусный и простой салат готов», — сказала Бузова.

«Русский салат» от Константина Ивлева

Знаменитый повар Константин Ивлев поделился рецептом «Русского салата», который он подает в ресторанах.

Для приготовления этого блюда вам понадобятся две перепелки, пять вареных яиц, 200 граммов салата айсберг, 50 граммов зеленого горошка, 50 граммов майонеза, 30 граммов сливочного хрена, 100 граммов свежего огурца, 200 граммов вареной моркови, 100 граммов соленого огурца, 50 граммов растительного масла, три грамма свежего тимьяна, соль и перец по вкусу.

Замороженный горошек нужно бросить в кипяток, а после быстро погрузить в ледяную воду, чтобы он не потерял своего цвета при тепловой обработке, заметил Ивлев.

Овощи нарубить кусочками размером с горошину. Яйца натереть на терке. Порезать средне салат. С птицы необходимо снять мякоть, но кожицу далеко не убирать. На оливковом масле вместе с тимьяном перепелку следует прижарить, перчить и солить сразу. На декор оставить грудки, а остальные части мелко нарубить.

Все ингредиенты выложить в большую чашу, добавить майонез и ложку сливочного хрена, перемешать.

Запеченная рыба от Анастасии Волочковой

Знаменитая балерина поделилась простым рецептом запеченной рыбы с картофелем.

Для приготовления понадобится килограмм филе дорадо и килограмм картофеля, один лимон и специи по вкусу.

Рыбу можно смазать специями, но балерина предпочитает оливковое масло. Дальше филе надо завернуть в фольгу и отправить запекаться в духовке. Отдельно запекается картофель в мундире, предварительно разрезанный на дольки.

Готовую рыбу нужно сбрызнуть лимонным соком, украсить зеленью и красиво выложить вместе с картофелем на блюдо.

Экспресс-десерт от Веры Брежневой

Для вкусного десерта от известной певицы Веры Брежневой вам понадобятся только апельсины, 60 миллилитров желатина и 12 граммов любых ягод для украшения, сообщил сайт kp.ru.

Способ приготовления совсем несложный, но готовить десерт лучше всего заранее, чтобы желе простояло ночь в холоде.

Источник фото: Pixabay

Пять столовых ложек сока вылить в огнеупорную миску. К нему добавить желатин, настоять три минуты, а затем поставить еще на минуту миску с содержимым в микроволновую печь.

Получившуюся смесь добавить к свежевыжатому апельсиновому соку, разлить по формам и дать остыть. Перед подачей на стол украсить ягодами.

Особенности новогоднего стола Оксаны Федоровой

Традиционно в семье Оксаны Федоровой на Новый Год готовят блюдо из запеченных перепелок.

Также на столе всегда много фруктов, овощей и морепродуктов. Салатов Федорова старается избегать и употребляет продукты раздельно. Но для оливье она всегда делает исключение. Однако традиционный салат в интерпретации звезды выглядит иначе: вместо майонеза йогурт, а куриное мясо заменяется креветками.

Источник фото: Pixabay

Эксперименты от Эвелины Бледанс

Эвелина Бледанс тоже не прочь поэкспериментировать с ингредиентами для оливье. Язык может заменить вареную колбасу, а для того чтобы салат был менее калорийным, майонез лучше смешивать со сметаной. Вместо соленых огурцов артистка советует лучше добавить молодые — это придаст свежести блюду.

Блюда от Примадонны

Кристина Орбакайте рассказала, что готовит для близких на Новый год ее мама Алла Пугачева. По словам певицы, Примадонна всегда берет создание угощений на себя.

На праздничном столе всегда есть салат оливье и селедка под шубой. Еще Пугачева запекает утку или гуся. Когда гостей много, на помощь приходит повар.