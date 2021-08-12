Звездопад Персеиды достигнет максимума ночью 12 августа. В каких регионах его будет видно

Каждый год в августе Земля проходит через метеорный поток, который получил название звездного дождя или Персеид. Планета в это время проходит через мельчайшие частицы, выпущенные кометой Свифта-Таттла. Они сгорают в атмосфере, образуя одно из самых прекрасных и романтичных небесных явлений.

Поток проявляет активность 17–24 июля, максимум наступает обычно 12 августа. Число упавших «капель» достигает 60-100 единиц в час. Они не только вспыхивают, но и оставляют на небе медленно гаснущий свет. Иногда появляются болиды, которые не уступают в яркости Луне. Средняя скорость движения Персеид в атмосфере 150-210 тысяч км/ч.

Сама комета подходит к Земле раз в 135 лет. Но, приближаясь к Солнцу, она нагревается, мелкие частицы льда и пыли рассеиваются. Затем по системе их гонит солнечный ветер. С Земли кажется, что они двигаются со стороны созвездия Персея, поэтому метеорный поток и получил название Персеид. Это явление лучше наблюдать в северном полушарии, так как созвездие Персея находится на 55 градусов севернее экватора.

Падающие звезды чертят в небе сплошные или прерывистые линии. Время от времени вспыхивают вереницы огней. Из-за этого иногда наблюдатели сообщают об НЛО.

Впервые персеиды были упомянуты в 36 году до нашей эры в китайских летописях. Знали о них японцы и корейцы. В Европе явление известно под названием «Слезы святого Лаврентия». Фестиваль этого святого приходится на 10 августа.

В этом году лучше всего Персеиды будут видны на западе Крыма. Там, по словам директора гидрометцентра полуострова Татьяны Любецкой, будет безоблачное небо.

Не в этом году, так в следующем

Суть явления объяснил «360» доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории Физический институт имени Лебедева РАН Сергей Богачев. По его словам, Земля вращается по одной и той же орбите из века в век. Поэтому каждый год в одно и то же время она попадает в облака пыли.

«Это явление и называется метеорным потоком. Пылинки, в которые врезается Земля, попадают в атмосферу и сгорая в ней создают такой эффект. Соответственно можно легко понять, в каком направлении этот поток смотреть. Надо, глядя на Солнце представить, куда именно мы движемся относительно него по орбите. Оттуда пылинки и будут лететь на нас. Природа этого астрономического явления довольно простая», — отметил эксперт.

Он с сожалением констатировал, что огромное количество астрономических событий, солнечные и лунные затмения, гораздо более интересные, чем падающие звезды, теряются потому, что просто не повезло с погодой.

«Если с московской погодой не случится чего-то радикального, то, конечно, жители столицы метеорный поток не увидят. В утешение могу сказать, это явление глобальное, где-то на территории страны должна быть ясная погода», — сказал Богачев.

На вопрос о том, где лучше наблюдать звездный дождь он ответил, что глаз человека адаптируется под освещение. В условиях большого города, когда есть боковые источники света, дома большие светят, фонари, слабые световые объекты, вроде падающих звезд, увидеть почти невозможно.

«Если есть возможность, их нужно наблюдать там, где нет источников света. На природе, на даче. Зрелище будет чрезвычайно красивое и впечатляющее. Частота звездопада — по одной-две звезды в минуту. В удачные моменты можно будет увидеть целую серию. Если условия позволят», — резюмировал Сергей Богачев.