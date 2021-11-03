Звездный час со спущенными штанами. Почему россияне делают похабные снимки у храмов

Похабные фотографии, сделанные в центре Москвы и Санкт-Петербурга, все чаще доводят до суда. Кто-то получает реальные сроки за хулиганство, другие попадают под арест. Проблема в том, что такие истории привлекают внимание к участникам фотосессий и подстегивают других повторять за ними в погоне за минутной славой.

«Кремль, я и моя попа»

Ксения Дамова, также называющая себя Рита Фокс, опубликовала снимок, на котором она стоит на фоне Кремля с приспущенными штанами. Хотя ягодицы Дамовой и не были полностью голыми, Тверской районный суд города приговорил ее к 14 суткам ареста за мелкое хулиганство.

«Я всегда была патриотом. Люблю Россию. Первый раз в жизни решила посмотреть на тот самый Кремль и Красную площадь. Я просто не могла не сфотографировать столько всего любимого и красивого: Россия, Москва, Кремль, Красная Площадь, я и моя попа в боди!» — написала Дамова в своем Telegram-канале, отметив, что «оно того стоило».

Ранее суд вынес приговор другим любителям эпатажа. Гражданин Таджикистана, безработный блогер Руслан Бобиев похвастался неоднозначными снимками с Анастасией Чистовой, одетой в куртку с надписью «Полиция» на спине. Молодые люди изображали оральный секс на фоне храма Василия Блаженного.

Несмотря на то, что храм работает только как музей, фотографии возмутили верующих. Полиция также заинтересовалась форменной курткой и законностью ее ношения. Хотя блогер и удалил фото, отвечать все же пришлось. Бобиева и Чистову приговорили к 10 месяцам колонии.

Несколько лет назад Лолита Богданова, известная под псевдонимом Lola Bunny, выложила в соцсети видео, где оголяет грудь на фоне храма Василия Блаженного. Спустя годы, в конце октября 2021-го, это стало поводом для обвинений за «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Богданову пока отпустили под подписку о невыезде.

Жительнице Санкт-Петербурга также пришлось отвечать за фотосессию у храма-музея. Ирина Волкова снялась в стрингах на фоне Исаакиевского собора. Хотя фото и видео были сделаны в 2020 году, сейчас заведено дело по статье «Оскорбление чувств верующих». Волкова признала вину и раскаялась, наказание ей не вменяли.

Однако в Сети нашли фотографии Наталии Орейро и Ольги Бузовой: первая снялись в лифчике на Красной площади, вторая — на фоне храма в Волгограде. Их никто не преследовал, и сейчас также никто не собирается выдвигать претензий. Депутат Госдумы Виталий Милонов пояснил радиостанции «Говорит Москва», в чем разница.

«Это разные вещи. Наталия Орейро в купальнике на Красной площади — это просто Наталия Орейро в купальнике. Они (Бобиев и Чистова — прим. ред.) пытались изобразить половой акт, эта дура пыталась показать, что она совокупляется с этим гастарбайтером. Во-первых, эстетически мне как петербуржцу отвратительно видеть такую картину. Наталия Орейро — наша, Наташа, русская она, понимаете? Она же ничего пошлого не делает. Она в такой одежде. Она же не голая на фоне храма. Ну, в такой форме одежды, ничего страшного», — сказал Милонов.

Провокаторов лучше не замечать

По мнению юриста и общественного деятеля Дениса Меркулова, подобные выходки лучше всего игнорировать. В разговоре с «360» правозащитник пояснил, что излишнее внимание только привлечет новых любителей эпатажа: таких снимков и видеороликов появится в Сети намного больше.

«У нас и так достаточно дел с оскорблением чувств верующих, причем не всегда ясно, где именно верующие оскорбились. Такое впечатление, что россиянам и гостям страны уже нужно бояться лишний раз делать селфи на Красной площади, возле какого-нибудь храма или церкви», — сказал Меркулов.

Общественник уточнил, что, наказывая людей за подобный контент, власти сами подстегнут людей делать больше провокационных фотографий.

Звездный час без таланта

Социальный психолог Алексей Рощин рассказал «360», что сейчас для большинства людей, особенно для тех, кто так или иначе связан с шоу-бизнесом, самое главное — привлечь к себе внимание. Ведь внимание общества, неважно, со знаком «плюс» или «минус», конвертируется в деньги.

«Чем больше внимания, тем больше денег. Эта прямая зависимость давно известна на Западе, и теперь ее узнали и у нас. Но так как все только тем и занимаются, что стараются привлечь к себе внимание, конкуренция очень высока и выделиться очень трудно, поскольку всегда есть люди умнее, голосистее, красивее и так далее», — сказал Рощин.

При таких условиях единственный способ обратить на себя внимание — нарушить табу, объяснил психолог. Потому что нарушители табу и моральных норм сразу становятся заметны: они возмущают людей, их начинают обсуждать. Тут же находятся противники устаревшей, по их мнению, морали, которые защищают нарушителей. Возникают бурные споры и обсуждения.

«Все так называемые сакральные места по определению являются притягательными для людей, которые хотели бы, как говориться, без драки попасть в большие забияки. Ума, таланта или чего-то другого, чего ни у кого нет, они предъявить не могут. Зато ягодицы есть у всех, но не все их готовы обнажить. И за счет этого они выигрывают», — отметил Рощин.

Психолог отметил, что такой эпатаж несет в себе и риск: пострадать от прохожих или попасть под статью о хулиганстве и оказаться за решеткой. Однако риск также выступает необходимым условием таких поступков, поэтому люди, готовые на него пойти, должны быть максимально отвязными.