Звездные выплаты. Какие пенсии получают знаменитости в России

Многие считают, что знаменитости в России получают не только баснословные гонорары, но и пенсии. Но это не совсем так. У одних звезд выплаты действительно выше средних. А у других, несмотря на известность и награды, самые обычные.

Борис Моисеев

Самым богатым звездным пенсионером оказался Борис Моисеев. Вместе с надбавкой от мэра за звание заслуженного артиста России он получает 55 тысяч рублей.

«Борис Михайлович такой человек, который никогда ни на что не жалуется и никогда ничего ни у кого не просит. Ему достаточно денег. Тем более его окружают друзья, которые всегда помогут, если вдруг что-то ему будет нужно. Он живет обычной жизнью нормального человека», — рассказал директор Моисеева Сергей Горох.

Светлана Светличная

Роковой советской телекрасотке с перламутровыми пуговицами исполнилось уже 79 лет. Как отмечает сайт Teleprogramma.pro, она по-прежнему мелькает на кинофестивалях и творческих встречах. Но не ради денег. Как заслуженная артистка РСФСР, она получает почти 50 тысяч рублей в месяц.

Алла Пугачева

70-летняя Алла Борисовна ежемесячно получает от государства 47 тысяч рублей. В пенсию тоже входит надбавка от Собянина. Правда, другие доходы артистки обеспечивают ей безбедное существование. Поэтому часть пенсии она отдает на благотворительность.

Эдита Пьеха

У эстрадной исполнительницы сразу две пенсии. Одна — простая, а вторая — шахтерская. В совокупности получается 45 тысяч в месяц.

«Получаю две пенсии — артистическую и шахтерскую. В свое время Аман Тулеев (бывший губернатор Кемеровской области — прим. ред.) присвоил мне титул «Почетный шахтер». Получаю около 45 тысяч рублей», — пояснила артистка.

Алена Свиридова

Глядя на Алену Свиридову, сложно представить, что исполнительнице хита о розовом фламинго уже 57 лет и она тоже пенсионерка.

«У меня когда-то стипендия была 40 рублей, а теперь пенсия почти такая же — 41 тысяча», — шутит она.

Александр Панкратов-Черный

Живущий в Москве народный артист России тоже получает мэрскую надбавку 30 тысяч рублей. А пенсия у него, как у обычного пожилого жителя столицы: 14,86 тысячи рублей. И это, считает он, еще повезло. В провинции актерам вообще выплачивают по 9-11 тысяч рублей.

«Денег, конечно, немного. На еду хватает, а вот на развлечения уже нет. Уехать отдохнуть на море — это проблема. Хорошо, что еще работаем», — пояснил он.

Алиса Фрейндлих

Точную сумму пенсии актриса не раскрыла. Но призналась, что выплата, как у блокадницы, большая.

«У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Я еще почетный гражданин, поэтому она удваивается. Вся пенсия идет на книжку, а потом на отпуск», — сообщила она.

Лев Лещенко

Знаменитый баритон российской эстрады получает 30 тысяч рублей. И это при том, что он не только народный артист РСФСР, но и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Поэтому он продолжает активно работать.

«Я получаю пенсию. К пенсии я получаю надбавки как народный артист и лицо, имеющее четыре ордена всех степеней — государственную награду „За заслуги перед Отечеством“. Конечно, серьезной мою пенсию не назовешь, но 30 тысяч рублей — это больше, чем у многих граждан», — подчеркнул Лещенко.

Николай Дроздов

Столько же, 30 тысяч рублей, получает знаменитый ведущий передачи «В мире животных» ученый Николай Дроздов. На жизнь и помощь семье не хватает, приходится сниматься в рекламе, выступать с лекциями и работать гидом для туристов.

«Пенсия у меня около 30 тысяч рублей, а зарплата в университете сейчас даже меньше. Нам вдвоем с женой бы хватило, конечно. Но приходится помогать дочке и двум внукам, потому что там никто не работает. Отец детей высылает что-то а-ля алименты. А внукам за все их кружки платить надо. Старшей дочери тоже эпизодически помогаю», — признался Дроздов.

Борис Грачевский

Чуть меньше, 27 тысяч рублей, выплачивают художественному руководителю «Ералаша» Борису Грачевскому. По его словам, жить на такую сумму ему тяжело и он тоже продолжает работать. Хотя, если бы завершил карьеру, как лауреат государственной премии получал бы вдвое больше.

«У меня пенсия около 27 тысяч рублей. Это не очень большая сумма, но я знаю, что многие артисты получают гораздо меньше. Я могу сказать почему: у меня никогда не было черной зарплаты», — отметил режиссер.

Далее рейтинг признавшихся в размерах пенсии знаменитостей выглядит так: телеведущая Елена Ханга — 23 тысячи рублей, магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь получает и того меньше. Лолита — 21 тысяча, юморист Евгений Петросян — около 20 тысяч рублей, актер Андрей Ургант — 17,5 тысячи. Его сын Иван признался, что отец запросто может спустить всю пенсию за день.

Ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая получает 16 тысяч рублей, артист балета Николай Цискаридзе — 14,1 тысячи. Певец Юрий Лоза — всего 12 тысяч. Балерина Анастасия Волочкова пенсию не получает. Она положена ей с 38 лет, но Большой театр платить не хочет.