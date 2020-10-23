Звездные пары часто прибегают к услугам суррогатных матерей. Но тайну самой известной двойни сохранить не удалось

Суррогатная мать детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина может оказаться ненастоящей, хотя сейчас и рассказывает прессе о том, что была рада помочь звездной семье. Видимо, неслучайно чаще всего российские знаменитости предпочитают держать имена суррогатных матерей в тайне.

Суррогатные дети звезд

Суррогатные матери — выход для многих семей, которые по разным причинам не могут сами зачать ребенка. Зачастую люди боятся брать детей из детских домов, к тому же процедура это сложная и занимает немало времени. Поэтому для тех, у кого водятся деньги, часто больше подходит именно суррогатное материнство.

Далеко не всегда отказ рожать самостоятельно связан со страхом родов, отсутствием времени или какими-то другими прихотями. Российские звезды нередко решаются завести детей тогда, когда организм уже не готов к этому.

Один из самых знаменитых примеров — певица Алла Пугачева, которая снова решилась стать матерью в 64. В 2013 году у них с ее последним мужем, комиком и пародистом Максимом Галкиным, родилась двойня — от суррогатной матери.

Причем, по словам пары, биологическими родителями являются сами Пугачева и Галкин. Певица якобы заморозила свои яйцеклетки еще в самом начале отношений с комиком, чтобы впоследствии иметь возможность стать матерью.

Другой звездной парой, которая завела ребенка с помощью суррогатного материнства, стали фигурист Евгений Плющенко и телеведущая Яна Рудковская. Их второй сын Арсений появился на свет от суррогатной матери, так как телеведущая недавно выяснила, что больше не сможет родить сама. Однако Арсений, как и Саша, больше известный как Гном Гномыч, является биологическим ребенком Плющенко и Рудковской.

Певец Филипп Киркоров тоже завел детей с помощью суррогатного материнства. С момента развода с Аллой Пугачевой король российской эстрады так и не связал себя узами брака ни с кем другим. Кто стал биологической матерью его детей, неизвестно. Тем не менее в 2011 году у него родилась дочь, а в 2012-м — сын.

Другим звездным отцом-одиночкой благодаря суррогатному материнству стал певец Сергей Лазарев. О том, что у него есть сын, певец признался только спустя три с лишним года после его рождения — в 2018 году. Тогда же у Лазарева родилась дочь, но когда пресса только начала писать о ней, певец все отрицал. Причем о личности биологической или суррогатной матери детей до сих пор неизвестно. «Аня и Никита — только мои дети», — заявил певец изданию StarHit.

Тайна материнства

В подавляющем большинстве случаев личность суррогатных матерей, выносивших ребенка для знаменитостей, остается в тайне для широкой общественности. Но с детьми Пугачевой и Галкина получилось исключение.

Женщина, которую часто называют суррогатной матерью детей Пугачевой и Галкина, Елена Ширинина, рассказала о том, как она относится к такой своей работе. По ее словам, она сначала не знала, для кого вынашивает детей, но потом была очень рада помочь звездной чете.

Однако в 2013 году, когда дети Пугачевой и Галкина только появились на свет, Ширинина была другого мнения. Слух о том, что именно она стала суррогатной матерью для пары, появился на передаче «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Ведущий Борис Корчевников так задавал вопросы, что создалось впечатление, что именно Ширинина — суррогатная мать Лизы и Гарри Галкиных.

Однако позже сама Ширинина заявила о том, что она действительно работает суррогатной матерью, но к упомянутым знаменитостям никакого отношения не имеет.

«Я не была сурмамой для Пугачевой! <…> Да, Корчевников с интригой донес информацию, назвав меня сурмамой. <…> Он же спросил: „А сколько вы выносили детей в рамках сурматеринства?“. „Тоже двойню!“ — сказала я. Он спросил: „А для кого, вы знаете?“ — „Да, знаю“. Зачем спрашивать, сколько я выносила детей, если бы говорилось о том, что я была сурмамой для Пугачевой?!» — писала она в своем блоге.

Узнать, почему Ширинина изменила свое мнение по этому вопросу и теперь заявляет о том, что работала на Пугачеву и Галкина, «360» не удалось — женщина не ответила на звонки. Поэтому остается только гадать, действительно ли эту суррогатную мать что-то связывает со звездной семьей.

Даже обычные люди, которые пользуются услугами суррогатного материнства, подписывают с будущей мамой договор, в котором могут прописать все желаемые условия. Например, что после того как мать родит ребенка, она не станет с ним связываться и не будет принимать участие в его жизни.

Договоры со знаменитостями наверняка предполагают и пункт о конфиденциальности, за которую женщинам хорошо платят. Иначе суррогатные матери звездных детей стали бы очень популярны среди журналистов.