От тысячи до двух миллионов. Кому из звезд нужно больше всего денег в месяц

Звезды российской сцены рассказывают о том, сколько бы им хватило денег на комфортную жизнь. Причем аппетиты у всех разные: жена Павла Воли Ляйсан Утяшева уверена, что ей хватит и 50 тысяч в месяц, а вот актриса и бывшая участница КВН Елена Борщева говорит о 500 тысячах. Простые россияне тоже рассказали о комфортных суммах.

С самого начала пандемии российские артисты жалуются на то, что их достаток резко сократился и им не хватает денег на то, чтобы продолжать жить в привычном режиме. Однако вместо сочувствия знаменитости вызывают у простых россиян только волны негатива.

Накануне о нехватке средств рассказала актриса и бывшая участница юмористической передачи КВН Елена Борщева. Она заявила, что для того, чтобы «очень хорошо жить» им с мужем и двумя дочерьми, нужно 500 тысяч рублей в месяц. Но из-за отмены концертов и выступлений такие доходы семья еще долго не увидит.

Из-за такого нескромного заявления многие россияне оказались недовольны. В комментариях в социальных сетях актрисы появились упреки в том, что многие люди занимаются тяжелым трудом и не получают даже десятой доли того, о чем просит Борщева. Другие саркастически спросили, куда перекинуть звезде денег «на хлебушек».

Большие аппетиты

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского и дрессировщик Эдгар Запашный рассказал «Вечерней Москве», что ему 100 тысяч «более чем достаточно», чтобы обеспечить всю семью. При этом большая часть заработка, по словам дрессировщика, уходит на троих детей.

«Чтобы жить спокойно, не то чтобы шиковать, конечно, но держаться на плаву, достаточно и 100 тысяч рублей. Я думаю, что этих средств при грамотном распределении может хватить для полноценного существования в столице», — уверен Запашный.

А вот певцу Прохору Шаляпину таких денег не хватило бы. По его же словам, для комфортной жизни в Москве нужно не меньше 200–300 тысяч рублей. Он добавил, что мог бы выжить и на 50 тысяч, но для него это очень сложная задача.

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что ей не хватило бы и 100 тысяч и даже 200, ведь ей нужно платить не только за коммунальные услуги и еду, но и за работу обслуживающего персонала, обучение детей. Также деньги уходят на содержание загородного дома, поддержку и развитие бизнеса. Точную сумму, которой ей бы хватило для жизни, Бородина назвать не смогла.

Самый высокооплачиваемый русский хоккеист в истории НХЛ, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин рассказал, что ему для хорошей жизни достаточно полутора тысяч долларов в месяц — это порядка 114 тысяч рублей. А российский боец ММА Владимир Минеев считает, что ему нужно не менее 350 тысяч рублей ежемесячно для комфортной жизни.

«У меня есть прекрасная дочь, у меня есть мама на пенсии с бабушкой. Я женат. Опять же, квартира в Москве, заканчиваю выплачивать ипотеку. Квартира в Ульяновске, квартира в Махачкале, я помогаю ребятам, которые консолидируются вокруг меня. <…> На меня остается примерно сто тысяч рублей. Да, 100–150. У меня не так много времени, чтобы тратить деньги», — объяснил он.

Известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что ежемесячно тратит до двух миллионов рублей. На 50 тысяч, по его мнению, не прожить — одни коммунальные услуги ему обходятся в 20–50 тысяч в месяц. При этом тех коллег, которые заявляют о возможности прожить на такую сумму, Пригожин назвал сказочниками, а также обвинил в том, что на деле живут они далеко не на 50 тысяч.

На общероссийском уровне

Социальные опросы, проводившиеся во второй половине 2020 года, показали, что обычная семья с двумя работающими взрослыми рассматривает достаток в 85 тысяч рулей в месяц как комфортный. При этом в среднем по России неплохой зарплатой считают 60 тысяч, но для счастья людям нужно от 100 до 150 тысяч рублей в месяц (в Москве — от 150 до 300 тысяч). При этом, по данным Росстата, средняя зарплата по России составляет порядка 50 тысяч рублей в месяц.

Некоторые знаменитости уверены, что для нормальной жизни достаточно значительно меньшего. Спортсменка Ляйсан Утяшева рассказала о том, что ей хватит 50 тысяч рублей в месяц. Она заявила, что может не ходить по ресторанам, а на покупку продуктов на рынке ей хватит и 10 тысяч.

Ее супруг, известный шоумен и комик Павел Воля, таким словам удивился и даже пошутил о том, что ему непонятно, зачем он так «пыжится», если большие деньги жене не очень-то и нужны. Только за 2019 год Воля заработал порядка 2,5 миллионов долларов — это почти 16 миллионов рублей в месяц.

Никита Джигурда заявил, что ему хватит и 30 тысяч в месяц на все, включая оплату квартиры. Он рассказал о том, что во время самоизоляции «сидел на кефире и гречке», а в некоторые дни и вовсе голодал. По словам артиста, такая аскетичная жизнь для него не является проблемой.

Однако, по данным СМИ, зарабатывает Джигурда немало — по 600 тысяч за выступление. Да и жилье у него не самое скромное: известно как минимум о доме на греческом побережье и двух квартирах — в Москве и Париже.

Актриса Эвелина Бледанс переплюнула в экономности всех своих коллег, по крайней мере на словах. Она уверена, что сможет месяц прожить на тысячу рублей. Но такой расклад возможен только при нескольких «если» — например, если фанаты будут ее кормить.

«Нас же любит народ, понимаете? Нас всегда где-то покормят, приютят, оденут, выгуляют, отвезут. Но с деньгами не шутят… Пусть их будет у всех побольше!» — заявила Бледанс.

Вопросом о том, сколько денег нужно некоторым необозначенным людям для счастья, задавался и комедийный актер и исполнитель Семен Слепаков (ответ он так и не нашел).