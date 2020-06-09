Звезда сидящая. Как наказывают русских знаменитостей, нарушивших закон

Актер Михаил Ефремов оказался участником смертельного ДТП. Вечером 8 июня он вылетел на встречку и врезался в грузовик. Спустя несколько часов водитель скончался. Теперь артисту грозит тюремный срок. Ефремов, конечно, не первая из звезд, у которых возникают проблемы с законом. «360» вспомнил, какие наказания получали российские знаменитости за криминальные проступки.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. Экспертиза показала, что актер был пьян. Водителя пострадавшей машины госпитализировали, а утром 9 июня он скончался. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Кирилл Емельянов

«Гнида» из сериала «Кадетство» в 2020 году избил врачей скорой помощи, которые к нему приехали. Он вместе со своей девушкой — моделью Екатериной Бобковой — выпивал и снимал видео для подписчиков, но в один момент отключился. Бобкова вызвала скорую.

Когда приехали медики, парень проснулся и набросился на них с кулаками. Те вызвали полицию, но Емельянов начал материть сотрудника. В результате на него завели уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти.

Чем закончилось это дело, пока не ясно. Последние новости об этом происшествии датируются 19 марта, но тогда никаких решений по поводу наказания Емельянова принято не было. По статье об оскорблении представителя власти ему грозил штраф до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы.

Наталья Бочкарева

В конце 2019 года звезду сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву задержали в Москве с наркотиками. Ее остановили сотрудники полиции, заметив явные признаки наркотического опьянения. Во время беседы с правоохранителями Бочкарева сказала, что у нее спрятаны остатки запрещенного вещества.

Впоследствии актриса все отрицала и обещала привлечь к ответственности всех, кто распространяет историю, к которой она якобы не имеет никакого отношения. В то же время в январе суд обязал Бочкареву выплатить 30 тысяч рублей штрафа и запретил ей водить автомобиль на год и восемь месяцев. В феврале появилась информация, что актриса так и не выплатила штраф.

Кокорин и Мамаев

В октябре 2018 года футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин устроили аж две драки. Первая произошла с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а вторая — с чиновниками Министерства промышленности и торговли Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе на Арбате.

11 октября спортсменов арестовали и возбудили уголовное дело за хулиганство (максимальное наказание — лишение свободы до пяти лет) и побои (тюрьма сроком до двух лет). Потом вторую статью переквалифицировали в причинение легких травм (арест на срок до четырех месяцев).

Кокорину назначили наказание в виде года и шести месяцев заключения, а Мамаеву дали год и пять месяцев. 17 сентября футболисты вышли из тюрьмы по УДО. Потом они направили жалобу в Кассационный суд, так как посчитали, что их необоснованно привлекли к ответственности. 17 июня состоится заседание, где дело могут пересмотреть.

Мара Багдасарян

В 2017 году Мару Багдасарян пожизненно лишили водительских прав из-за «гонок на Gelandewagen». В мае 2016-го она вместе с сыном вице-президента «Лукойла» Русланом Шамсуаровым, Абдувахобом Маджидовым и Виктором Усковым гоняла на люксовом внедорожнике на скорости 250 километров в час, уезжая от полиции в том числе по тротуарам.

После этого Багдасарян неоднократно ловили за рулем автомобиля, хотя прав у нее все так же не было. Более того, в 2016 году выяснилось, что у девушки эпилепсия, то есть получить водительское удостоверение она может только после разрешения врачей.

В ноябре 2019 года девушка написала Владимиру Путину письмо с претензией, что ей не возвращают права, а это, по ее мнению, «беспредел» и «гонения».

Александр Емельяненко

В 2015 году за изнасилование осудили бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Следователи установили, что спортсмен изнасиловал домработницу, после чего украл ее паспорт. Так как он не пришел на допрос, его объявили в федеральный розыск. 19 мая того же года Емельяненко приговорили к 4,5 года лишения свободы и оштрафовали на 50 тысяч рублей. Спустя примерно год он вышел по УДО при условии, что будет выполнять исправительные работы. По мнению самого Емельяненко, он попал в эту историю, потому что перешел дорогу не тем людям.

Витас

В 2013 году певец Витас (Виталий Грачев) сбил велосипедистку на своем Infiniti недалеко от Всероссийского выставочного центра. Когда произошла авария, спортсменка подошла к машине и попыталась открыть дверь, чтобы разобраться в ситуации. На это артист достал муляж пистолета и начал угрожать девушке. После аварии появилось видео, на котором Витас оскорбляет полицейских во время задержания и пинает одного из них.

Изначально в отношении Витаса завели дело об угрозе убийством (до двух лет тюрьмы), потом появилось второе — о нападении на полицейских (до пяти лет лишения свободы). Однако 26 августа Витаса приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей. С него сняли статью об угрозе убийством и оставили только нападение на правоохранителя. Большую роль в деле сыграло то, что Витас признал свою вину и извинился перед пострадавшим от него полицейским.

И это не единственная промашка певца. В 2018 году его арестовали за стрельбу по воронам на его участке в подмосковной Барвихе.

Марат Башаров

В ноябре 2012 года актер Марат Башаров выпил и сел за руль. Его Lехus остановили сотрудники ГИБДД и заметили, что Башаров сильно пьян. Экспертиза показала 0,2 промилле при разрешенном 0,16. Тогда артиста лишили прав на 20 месяцев. Спустя месяц Башаров попал в ДТП, но уже находился в кресле пассажира. В той аварии никто не пострадал.

Паша Техник

В 2008 году рэпера Пашу Техника арестовали по обвинению в хранении и распространении наркотиков. В 2009-м его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Рэпер известен своим эпатажным поведением и провокационным творчеством с обилием мата. Часто его называют одним из наиболее значительных рэперов в хип-хоп-андеграунде России.

Михаил Казаков

Казаков — исполнитель роли Ильи Полежайкина из «Папиных дочек». В возрасте 16 лет, в 2005 году, он вступился за знакомую, не рассчитал силы и убил человека. Он зарезал складным ножом 20-летнего Кирилла Гуркина.

Дело Казакова переквалифицировали в менее тяжкую статью — превышение пределов необходимой обороны. Затем его закрыли по причине примирения сторон. Подросток провел за решеткой год, а потом вернулся в кинематограф.