Звезда и смерть Владимира Высоцкого. Почему уход артиста через 40 лет вызывает много вопросов
Предсказанная смерть
Слухи про смерть Высоцкого распространялись пока артист был жив. На концертах во время общения со зрителями он сам постоянно жаловался на сплетни о себе.
Несколько раз я уже похоронен, несколько раз уехал, несколько раз отсидел, причем такие сроки, что еще лет сто надо прожитьВладимир Высоцкий
Высоцкий словно играл со смертью: несколько раз побывал в реанимации, шесть раз попадал в аварии, пережил две клинические смерти. Но каждый раз восставал и снова выходил на сцену.
В 30 лет у него открылось горловое кровотечение. Врачи отказывались вести его в больницу, потому что считали, что он умрет в дороге. Только после скандала, который устроила Марина Влади, его забрали в институт имени Склифосовского.
Как написал в своем дневнике актер Валерий Золотухин, поэт Андрей Вознесенский поспешил написать «Реквием оптимистический». Но было еще рано.
Тяжелые зависимости
Алкоголизм Высоцкого был наследственным. Он пил часто и много и столько же раз пытался победить эту пагубную привычку. Лечился у лучших наркологов. Ложился на операцию по вшиванию капсулы, а перед этим писал расписки, что понимает, чем грозит употребление спиртного. Но срывался каждый раз и уходил в запой. За несколько месяцев до смерти лег на операцию по очистке крови — гемосорбцию, но и она не помогла.
О том, что Высоцкий начал употреблять наркотики, в своей книге «Владимир, или прерванный полет» написала Марина Влади. Зависимость артиста подтвердил его администратор Валерий Янклович. По его словам, Высоцкий приводил в пример западных артистов, говорил, что это помогает оставаться в форме.
Врач Леонид Сульповар заявил, что для вывода артиста из запоя, часто использовали наркотические вещества. Он не исключил, что в одном из медицинских учреждений могли не рассчитать дозу.
Новая зависимость начала полностью поглощать артиста. За год до смерти перед концертом в Бухаре, оставшись без наркотика, Высоцкий вколол себе стоматологическое обезболивающее и впал в кому. Тогда его спас личный врач Анатолий Федотов, который ввел ему стимулятор прямо в сердце. Через год медик не спасет артиста. А по одной из версий, убьет его.
Смерть Высоцкого
Во время Олимпийских игр в Москве все аптеки и больницы взяли под жесткий контроль. Достать необходимых препаратов для Высоцкого окружение не могло. Актер снова начал сильно пить. В квартире на Малой Грузинской улице с ним постоянно находился личный врач Федотов и администратор Янклович.
Информация о том, что происходило в квартире за день до смерти Высоцкого отличается рядом деталей.
По одной информации, желанный укол с наркотиком артист все же получил. Но после того, как препарат перестал действовать, у него началось настоящее бешенство. Федотов накачал его седативными препаратами, которые артист запил алкоголем. В итоге это привело к смерти.
Некоторые считают, что именно личный врач подсадил Высоцкого на иглу, чтобы контролировать его. Некоторые авторы считают, что Федотова к артисту прикрепили спецслужбы.
По другой версии, ослабевший Высоцкий умер от асфиксии. От вколотого успокоительного язык запал в горло и перекрыл доступ кислорода.
По словам врача Леонида Сульповара, асфиксия у артиста в тот день действительно была. Он присутствовал за день до смерти в квартире Высоцкого и, по его словам, быстро привел в его положение, чтобы тот не задохнулся.
Госпитализировать в тот день его не могли. В институте имени Склифосовского, где тогда работал медик, к Высоцкому относились настороженно. Несколько врачей отправились в тюрьму за передачу наркотиков артисту. Решили подождать день, когда Сульповар будет на дежурстве. Но не успели.
Врач Станислав Щербаков считает, что артист от препаратов впал в медикаментозную кому, из которой его не смогли вывести.
В смерти артиста виноваты его друзья, заявил следователь Павел Николаев. Тогда он был простым участковым, в чьем ведении находился дом на Малой Грузинской.
По его словам, артист сильно напился и начал буянить. В итоге друзья связали его простынями и вынесли остудиться на лоджию. Вспомнили про него только под утро, когда тело его уже остыло. У Высоцкого были ослабленные сосуды, а скрутили его крепко. В итоге произошло серьезное внутреннее кровоизлияние.
Большинство слухов о внезапной смерти 42-летнего Высоцкого начались тогда, когда судмедэксперты не смогли провести вскрытие. О том, почему им не дали этого сделать версии разнятся: по одной — сам артист перед смертью просил этого не делать. По другой — родственники не захотели, чтобы кто-то узнал об его зависимостях.
О смерти Высоцкого сообщили только две газеты: «Вечерняя Москва» и «Советская культура». Но сообщение об уходе артиста быстро разлетелось по городу. На церемонию прощания к Театру на Таганке пришли более 100 тысяч человек.