Звезда и смерть Владимира Высоцкого. Почему уход артиста через 40 лет вызывает много вопросов

Ровно 40 лет прошло со дня смерти Владимира Высоцкого. 25 июля 1980 года в квартире дома на улице Малой Грузинской поэт, актер, музыкант и певец скончался в 42 года. В заключении о смерти указана сердечно-сосудистая недостаточность. В диагноз поверили не все. Появилось много слухов и версий, что на самом деле произошло с Высоцким. Среди них проблемы с алкоголем и наркотиками, асфиксия и даже убийство.

Предсказанная смерть

Слухи про смерть Высоцкого распространялись пока артист был жив. На концертах во время общения со зрителями он сам постоянно жаловался на сплетни о себе.

Несколько раз я уже похоронен, несколько раз уехал, несколько раз отсидел, причем такие сроки, что еще лет сто надо прожить Владимир Высоцкий

Высоцкий словно играл со смертью: несколько раз побывал в реанимации, шесть раз попадал в аварии, пережил две клинические смерти. Но каждый раз восставал и снова выходил на сцену.

В 30 лет у него открылось горловое кровотечение. Врачи отказывались вести его в больницу, потому что считали, что он умрет в дороге. Только после скандала, который устроила Марина Влади, его забрали в институт имени Склифосовского.

Как написал в своем дневнике актер Валерий Золотухин, поэт Андрей Вознесенский поспешил написать «Реквием оптимистический». Но было еще рано.

Тяжелые зависимости

Алкоголизм Высоцкого был наследственным. Он пил часто и много и столько же раз пытался победить эту пагубную привычку. Лечился у лучших наркологов. Ложился на операцию по вшиванию капсулы, а перед этим писал расписки, что понимает, чем грозит употребление спиртного. Но срывался каждый раз и уходил в запой. За несколько месяцев до смерти лег на операцию по очистке крови — гемосорбцию, но и она не помогла.

О том, что Высоцкий начал употреблять наркотики, в своей книге «Владимир, или прерванный полет» написала Марина Влади. Зависимость артиста подтвердил его администратор Валерий Янклович. По его словам, Высоцкий приводил в пример западных артистов, говорил, что это помогает оставаться в форме.

Врач Леонид Сульповар заявил, что для вывода артиста из запоя, часто использовали наркотические вещества. Он не исключил, что в одном из медицинских учреждений могли не рассчитать дозу.

Новая зависимость начала полностью поглощать артиста. За год до смерти перед концертом в Бухаре, оставшись без наркотика, Высоцкий вколол себе стоматологическое обезболивающее и впал в кому. Тогда его спас личный врач Анатолий Федотов, который ввел ему стимулятор прямо в сердце. Через год медик не спасет артиста. А по одной из версий, убьет его.

Смерть Высоцкого

Во время Олимпийских игр в Москве все аптеки и больницы взяли под жесткий контроль. Достать необходимых препаратов для Высоцкого окружение не могло. Актер снова начал сильно пить. В квартире на Малой Грузинской улице с ним постоянно находился личный врач Федотов и администратор Янклович.

Информация о том, что происходило в квартире за день до смерти Высоцкого отличается рядом деталей.

По одной информации, желанный укол с наркотиком артист все же получил. Но после того, как препарат перестал действовать, у него началось настоящее бешенство. Федотов накачал его седативными препаратами, которые артист запил алкоголем. В итоге это привело к смерти.

Некоторые считают, что именно личный врач подсадил Высоцкого на иглу, чтобы контролировать его. Некоторые авторы считают, что Федотова к артисту прикрепили спецслужбы.

По другой версии, ослабевший Высоцкий умер от асфиксии. От вколотого успокоительного язык запал в горло и перекрыл доступ кислорода.

По словам врача Леонида Сульповара, асфиксия у артиста в тот день действительно была. Он присутствовал за день до смерти в квартире Высоцкого и, по его словам, быстро привел в его положение, чтобы тот не задохнулся.

Госпитализировать в тот день его не могли. В институте имени Склифосовского, где тогда работал медик, к Высоцкому относились настороженно. Несколько врачей отправились в тюрьму за передачу наркотиков артисту. Решили подождать день, когда Сульповар будет на дежурстве. Но не успели.

Врач Станислав Щербаков считает, что артист от препаратов впал в медикаментозную кому, из которой его не смогли вывести.

В смерти артиста виноваты его друзья, заявил следователь Павел Николаев. Тогда он был простым участковым, в чьем ведении находился дом на Малой Грузинской.

По его словам, артист сильно напился и начал буянить. В итоге друзья связали его простынями и вынесли остудиться на лоджию. Вспомнили про него только под утро, когда тело его уже остыло. У Высоцкого были ослабленные сосуды, а скрутили его крепко. В итоге произошло серьезное внутреннее кровоизлияние.

Большинство слухов о внезапной смерти 42-летнего Высоцкого начались тогда, когда судмедэксперты не смогли провести вскрытие. О том, почему им не дали этого сделать версии разнятся: по одной — сам артист перед смертью просил этого не делать. По другой — родственники не захотели, чтобы кто-то узнал об его зависимостях.

О смерти Высоцкого сообщили только две газеты: «Вечерняя Москва» и «Советская культура». Но сообщение об уходе артиста быстро разлетелось по городу. На церемонию прощания к Театру на Таганке пришли более 100 тысяч человек.