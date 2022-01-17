Зверское убийство пенсионерки, создание таблеток от диабета, вывод миротворцев из Казахстана. Неделя в фотогалерее

В Казахстане стабилизировалась ситуация: назначен состав нового правительства и постепенно выводятся миротворческие силы. В России вырастет пенсия, а еще начнется производство таблеток от диабета. Ученые из 26 стран запустят в Дубне уникальный коллайдер. Российские биатлонисты завоевали золото на очередном этапе Кубка мира. В Алтайском крае рухнул легкомоторный самолет.

Стабилизация в Казахстане

За неделю в Казахстане произошел сразу ряд изменений. Во-первых, президент страны Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства республики. Первым замом премьер-министра страны Алихана Смаилова стал Роман Скляр, замглавы кабмина — Ералы Тугжанов. Бахыт Султанов получил должность заместителя премьер-министра и министра торговли и интеграции. Свои должности удалось сохранить только главам Минобороны, МИД и МВД. В остальных ведомствах назначили новых лиц.

Токаев объявил о выводе миротворческих сил ОДКБ из страны 13 января, а также провел переговоры с главами стран-участников организации.

Стало известно, что всего в ходе беспорядков погибло 225 человек, из которых 19 были силовиками. Об этом сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры страны Серик Шалабаев.

Пожар в пансионате

В деревне Звягино экстренно пришлось эвакуировать 46 постояльцев и 11 сотрудников дома престарелых из-за разгоревшегося пожара. Пламя охватило площадь в 450 квадратных метров.

В тушении пожара принимали участие 149 человек и 49 единиц техники. К счастью, погибших не было, а пострадавшим оказали медицинскую помощь. Прокуратура Московской области начала проверку после случившегося.

Повышение пенсии

Владимир Путин 12 января объявил об индексации страховых пенсий по старости.

Благодаря индексации пенсии для неработающих пенсионеров на 8,6% выше уровня инфляции ее средний размер увеличился до 18 984 рублей. В 2023 году он дойдет до 20 047 рублей, в 2024-м — до 21 150 рублей.

Таблетки от диабета

Появились хорошие новости для диабетиков — о шприцах для инъекций можно будет забыть. В России появится препарат от сахарного диабета в виде таблетки. Новое изобретение запатентовали специалисты Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Лобачевского.

Убийство депутата Розина

Депутат Ковернинского муниципального округа Валентин Розин 11 января получил огнестрельное ранение, от которого позже скончался в больнице. Перед смертью он успел назвать имя стрелявшего в него. Убийцей политика оказался его бывший прораб, с которым он был знаком несколько лет.

Сын погибшего депутата рассказал, что мужчина подстрелил его отца недалеко от сельского магазина. Кроме того, у мужчины была судимость за разбой с оружием.

Жестокое убийство пенсионерки

Еще одно убийство произошло в Санкт-Петербурге. Там жестоко расправились с 84-летней пенсионеркой. Ей выкололи глаза и вырезали половые органы.

По версии следствия, такое зверство с женщиной совершил ее собственный сын, у которого были проблемы с психикой. Соседка рассказала, что он вместе с мужем убитой женщины часто пил, а сам супруг регулярно бил пенсионерку.

Покойная запомнилась людям как порядочная, эрудированная и грамотная женщина.

Подготовка к «омикрону»

Коронавирус продолжает набирать обороты, а медики Подмосковья готовятся к новой волне зараженных. Несмотря на убеждение о том, что при «омикроне» COVID-19 протекает легче, в больницах никто не расслабляется.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в госпитале парка «Патриот» количество ковидных коек увеличат с 400-440 до 800. Он подчеркнул важность подготовки коек с врачами, кислородом и со всеми необходимыми медикаментами в предверии новой волны.

Коллайдер в Дубне

Ученые из 26 стран работают над сборкой уникального коллайдера NIСА в Дубне. Черная дыра или новая вселенная от него в Московской области не появится, но пользы будет масса.

Истончик: телеканал «360»

Речь идет о радиобиологических исследованиях и исследованиях в области ядерных технологий. Они позволят увеличить эффективность работы атомных электростанций и уменьшить ядерные отходы.

За комиком охотится ФСБ

Белорусский комик Слава Комиссаренко во время тура по Украине рассказал, что за ним якобы охотится белорусский КГБ. Он заявил, что его собирались выкрасть из Москвы, чтобы судить на родине. Провинился он в том, что много шутил про Александра Лукашенко. По крайней мере, так считает сам стендапер. А узнал он об этом от своего друга, которому об этом рассказали свои источники.

Впрочем за его судьбу можно не переживать. Комиссаренко рассказал, что уже успел получить гражданство России, поэтому экстрадиции не боится.

Падение самолета

В Алтайском крае подарок на день рождение обернулся катастрофой. Женщина подарила мужу экскурсионный полет на легкомотороном самолете «Аэропракт А-22». Ничего не предвещало беды, но во время полета воздушное судно рухнуло в одном километре от аэропорта в населенном пункте Старобелокуриха.

На борту были только собственник и пассажир. Оба выжили, но получили переломы и были отправлены в больницу. Возможная причина падения самолета — ошибка пилотирования.

СК Алтайского края завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна.

Падение лифта

А в московском «Президент-Отеле» упал лифт с двумя рабочими, которые занимались его ремонтом. Он рухнул с седьмого этажа в шахту. Один из рабочих находился в самой кабине, другой был сверху. Оба скончались. Позже стало известно, что они были гражданами Армении.

Золотые биатлонисты

Среди хороших новостей можно отметить спортивные успехи мужской сборной России по биатлону. Она выиграла золото на очередном этапе Кубка мира: на этот раз он проходил в Рупольдинге в Германии. Сборная Германии заработала серебро, а сборная Белоруссии — бронзу.

В состав команды вошли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. Выступали они в вышеперечисленном порядке. Халили финишировал третьим, Серохвостов — четвертым, а Логинов и Цветков — первыми, что и принесло победу команде.