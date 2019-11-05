  • Звериный лагерь страха. Сколько крови должно отдать животное, ради вашего селфи?

    05 ноября 2019, 00:01

    Наталья Жуковская

    Слонят таскают за уши и бьют палками с острыми наконечниками в лагере для животных в Таиланде. Таким образом, их обучают выполнять трюки для туристов, сообщило издание Daily Mail.
    Звериный лагерь страха. Сколько крови должно отдать животное, ради вашего селфи?

    Слонов забирают от матерей в неволю в возрасте всего двух лет. Животные испытывают «психологическую боль» в лагере, говорят активисты, описавшие условия, в которых содержат животных. Зоозащитники требуют запретить катание туристов на слонах.

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    Фотографии, сделанные в лагере слонов Маэса (Maesa), или как его называют владельцы — питомнике, показывают, как слонята подвергаются ужасным тренировкам после того, как их забирают в возрасте двух лет от матери.

    Активисты рассказали, что в процессе тренировок их «морально ломают», чтобы чему-то обучить, сделать более послушными и покорными.

    Сотрудникии зоозащитной организации Moving Animals призвали запретить катание туристов на слонах, чтобы остановить спрос на дрессированных животных.

    Они видели, как слонов били и рассекали им кожу острыми крючьями. Также активисты обратили внимание на то, что многие слоны, в стрессе раскачивались из стороны в сторону, что говорит о «психологической боли, с которой они сталкиваются».

    После того, как животные становятся покладистыми, дрессировщики учат их разным трюкам, таким как — рисование картин, удары ногами по футбольным мячам, поднимание туристов хоботами и метание дротиков.

    Лагерь Маэса работает уже четыре десятилетия и в настоящее время «держит в плену» более 80 слонов. Самки слонов «неустанно размножаются», одна из них уже родила шестерых малышей.

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    Беременность длится до 22 месяцев, и слонихи иногда вынуждены продолжать работать в это время.

    «Пленные животные могут быть опасны для туристов, если они страдают во время выступления», — предупредили активисты.

    «Наши исследования по всей Азии неоднократно доказывали, что слоны испытывают постоянные физические и эмоциональные страдания, во время представлений и гастролей», — рассказала Эми Джонс из группы Moving Animals.

    Звериный лагерь страха. Сколько крови должно отдать животное, ради вашего селфи? | Изображение 1
    Источник фото: Moving Animals / Daily Mail

    Она отметила, что у активистов подобное положение животных вызывает самые негативные эмоции. В петиции к правительству Великобритании группа активистов призвала запретить рекламу и продажу «аморальных» слоновьих туров в «жестокие места, такие как питомник слонов Маэса».