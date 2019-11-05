Звериный лагерь страха. Сколько крови должно отдать животное, ради вашего селфи?

Слонов забирают от матерей в неволю в возрасте всего двух лет. Животные испытывают «психологическую боль» в лагере, говорят активисты, описавшие условия, в которых содержат животных. Зоозащитники требуют запретить катание туристов на слонах.

Есть только два пути: в будущее без цирков или в цирк без животных Подробнее

Фотографии, сделанные в лагере слонов Маэса (Maesa), или как его называют владельцы — питомнике, показывают, как слонята подвергаются ужасным тренировкам после того, как их забирают в возрасте двух лет от матери.

Активисты рассказали, что в процессе тренировок их «морально ломают», чтобы чему-то обучить, сделать более послушными и покорными.

Сотрудникии зоозащитной организации Moving Animals призвали запретить катание туристов на слонах, чтобы остановить спрос на дрессированных животных.

Они видели, как слонов били и рассекали им кожу острыми крючьями. Также активисты обратили внимание на то, что многие слоны, в стрессе раскачивались из стороны в сторону, что говорит о «психологической боли, с которой они сталкиваются».

После того, как животные становятся покладистыми, дрессировщики учат их разным трюкам, таким как — рисование картин, удары ногами по футбольным мячам, поднимание туристов хоботами и метание дротиков.

Лагерь Маэса работает уже четыре десятилетия и в настоящее время «держит в плену» более 80 слонов. Самки слонов «неустанно размножаются», одна из них уже родила шестерых малышей.

Россия не готова к циркам без животных. Как в других странах научились ставить эффектные шоу без зверей Подробнее

Беременность длится до 22 месяцев, и слонихи иногда вынуждены продолжать работать в это время.

«Пленные животные могут быть опасны для туристов, если они страдают во время выступления», — предупредили активисты.

«Наши исследования по всей Азии неоднократно доказывали, что слоны испытывают постоянные физические и эмоциональные страдания, во время представлений и гастролей», — рассказала Эми Джонс из группы Moving Animals.

Источник фото: Moving Animals / Daily Mail

Она отметила, что у активистов подобное положение животных вызывает самые негативные эмоции. В петиции к правительству Великобритании группа активистов призвала запретить рекламу и продажу «аморальных» слоновьих туров в «жестокие места, такие как питомник слонов Маэса».