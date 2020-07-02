Зверь или жертва обстоятельств. Россиянин признался в насилии над маленькой дочкой, но суд и жена его оправдывают

Громкая история из Татарстана всколыхнула Сеть. Мужчина признался в изнасиловании своей 1,5-годовалой дочери, однако суд его оправдал. Поддерживает мужа и мама малышки — она уверена, что кровотечение началось из-за случайного повреждения. «360» собрал все подробности этого дела.

Пострадала 1,5-годовалая дочь

27-летнего Сергея обвиняли в том, что в октябре 2019 года он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 1,5-годовалой дочки. Отец троих детей поссорился со своей женой Анной, которая после этого ушла на работу. Вечером он позвонил ей и сообщил, что у малышки началось сильное кровотечение. По данным местного издания «Вечерняя Казань», Сергей долго не хотел вызывать дочке врачей.

Несмотря на это, встревоженная супруга настояла на необходимости обратиться к медикам. Приехавшие в квартиру специалисты срочно госпитализировали малышку в ЦРБ, где ее осмотрел гинеколог. Он обнаружил травмы, которые свидетельствовали о насилии над ребенком. В результате 1,5-годовалой девочке понадобилась операция.

Врачи сразу же сообщили о случившемся полицейским, те — следователям, которые возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Мама малышки сама написала в полицию заявление, требуя привлечь своего супруга к уголовной ответственности. Сперва правоохранители планировали поместить его под стражу, но затем отпустили под домашний арест.

Условием такой меры пресечения стал запрет на общение с женой и детьми, однако позже выяснилось, что Сергей его нарушал.

Насильник или жертва ложного обвинения?

Суд над Сергеем состоялся 22 июня. Во время процесса Анна неожиданно начала защищать и оправдывать своего мужа — обвинение даже просило отстранить маму пострадавшей девочки от процесса, потому что ее слова могли навредить интересам малышки.

На суде Сергей отрицал все обвинения в свой адрес. Он говорил, что случайно травмировал дочку, когда менял ей подгузник. Такой же версии придерживалась и Анна, которая отказалась от предыдущих обвинений в адрес мужа. 1 июля RT опубликовал интервью с женщиной, в котором она рассказала подробности того дня.

По словам Анны, они с супругом поспорили, но спустя 15-20 минут уже помирились.

Все было нормально. Он мне привез на работу обед. Часов в 10 позвонил и сказал, что у них произошла беда. Какая — не объяснил Анна.

О случившемся она узнала только после возвращения с работы — Сергей рассказал, что менял дочери подгузник, когда у нее внезапно началось кровотечение. По словам мужчины, он «сам не заметил, что произошло». Позже Сергей объяснил, что мог поранить дочку треснутым кольцом, которое в тот момент было у него на пальце.

Анна также рассказала другую версию того, как малышке оказали медпомощь. Она заявила, что супруг с самого начала хотел позвонить врачам, однако она его отговаривала, потому что знала, что его обязательно обвинят в насилии. Несмотря на это, Сергей якобы не стал ее слушать и сам связался с медиками.

Однако на суде он говорил совсем другое. Во время слушания выступил эксперт, который прокомментировал характер полученных девочкой травм — они не могли появится случайно. После этого Сергей признал свою вину. Он заявил, что «просто психанул», сорвал на ребенке злобу на супругу, с которой поссорился.

Общество обвиняет, жена и суд — оправдывают

Несмотря на признание супруга, Анна не верит в его виновность. В интервью RT она заявила, что не будет считать его насильником, пока не получит весомых доказательств. По словам женщины, у нее на руках есть справка, где сказано, что «проникновения не было», а у девочки отсутствуют какие-либо внутренние повреждения.

Суд также не признал мужчину виновным. Несмотря на доказательства следствия и признательные показания самого Сергея, обвиняемого оправдали. Судья объяснил такое решение тем, что в действиях отца ребенка якобы не было состава преступления — он не хотел удовлетворить сексуальную потребность.

Прокуратуру такое решения не устроило — вердикт планируют обжаловать. Ведомство уже направило апелляцию в Верховный суд Республики Татарстан.

Было приведено множество доказательств того, что подсудимый действовал именно с прямым умыслом. Это показания и матери ребенка, и фельдшера скорой помощи, приехавшей на вызов к травмированной девочке, наконец, показания самого обвиняемого Николай Вдовин. бугульминский городской прокурор

Не устроил приговор и общественность — в российском Twitter первое по популярности место занял хештег #зверявтюрьму. Пользователей социальной сети возмутил оправдательный приговор. Многие уже подписали петицию с требованием отменить решение суда.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова взяла дело под личный контроль. Она заявила, что в ситуации нужно тщательно разобраться, чтобы защитить права ребенка, которые не может не только постоять за себя, но и рассказать, что же с ним на самом деле произошло.