Звание «Мать-героиня» появилось в России. Оно повысит статус многодетных семей

Президент России Владимир Путин ввел звание «Мать-героиня». Его будут присваивать россиянкам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Эта награда повысит статус многодетных матерей, а также станет шагом к увеличению рождаемости в стране.

Звание «Мать-героиня»

Указ лидера страны появился на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 15 августа.

«Установить звание „Мать-героиня“ для присвоения матери, являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей и воспитавшей 10 и более детей, являющихся гражданами РФ», — постановил Путин.

Кроме звания, россиянкам будут вручать грамоту и орден. Знак особого отличия выполнили из золота с красной эмалью и инкрустировали бриллиантом. Орден представляет собой пятилучевую звезду с лучами в виде золотых и родированных штралов. В центре звезды находится круглый медальон с изображением герба России и надписью «Мать-героиня».

Источник фото: publication.pravo.gov.ru

Также многодетные россиянки будут получать единовременное денежное поощрение. Его сумма составит один миллион рублей. В указе пояснили, что новое звание ввели для совершенствования государственной наградной системы, защиты материнства и детства.

Наивысшая награда

Появление звания «Мать-героиня» станет шагом к повышению рождаемости и улучшению демографической ситуации в России. Об этом «360» сказала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Мы понимаем, что семей, в которых 10 детей, конечно, завтра не станет уже в два раза больше, но звание „Мать-героиня“ повысит статус многодетных. Также это звание повысит статус женщины, которая рожает не одного, не двух и даже не трех детей, полностью посвящая себя материнству», — отметила она.

Как подчеркнула Буцкая, звание «Мать-героиня» приравнивается к званиям «Герой России» и «Герой Труда». Это говорит о том, что речь идет о наивысшей награде Российской Федерации.

«Возможно, это еще и продолжение того, что у нас написано в Конституции. Того, что мы за традиционные семейные ценности. За то, чтобы в семье была мама и был папа. Поддержка матери-героини — это основа основ», — отметила первый зампред комитета.

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Пока Россия выступает за традиционные ценности, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обсуждает введение третьего пола. В это же время США думают над тем, какие гормональные препараты давать детям для смены пола.

«Это путь в никуда. Будущее страны — в наших семьях, в наших детях, в наших людях. У нас самая большая и богатая страна в мире. Мы видим, что в России есть все, что нужно для жизни, и самое главное, что это все должно достаться нашим детям. Чем больше будет детей в семье, тем более богатая будет семья и тем более богатая будет наша страна», — заявила Буцкая.

Поддержка молодых семей

При этом она подчеркнула, что матерью-героиней нельзя стать сразу. Многодетная семья всегда начинается с одного ребенка. Пройдет совсем немного времени — и на смену поколению тридцатилетних, которые рожают сейчас вторых и третьих детей, придет поколение двадцатилетних, которые будут впервые становиться матерями.

«Именно поддержка молодых семей сейчас должна стать для нас вот такой горячей темой буквально с сегодняшнего дня. Надо начиная с 20 лет планировать многодетную семью. А как ее можно планировать, если не решен квартирный вопрос, если не решен вопрос трудоустройства, яслей, детского сада, школы? Вот именно эти вопросы нам надо сейчас решать», — сказала Буцкая.

Матери-героини должны стать для девушек путеводной звездой. Стране необходимо поддерживать именно молодые семьи, а также продолжать помогать многодетным родителям.