Зубр смертельно поранился о «колючку» на границе с Польшей. Но настоящая угроза для популяции животных в другом

Борьба с мигрантами на границе Белоруссии и Польши задела не только людей. Беловежский зубр смертельно поранился о стену из колючей проволоки. Животные не понимают опасности стального кордона и стремятся вернуться туда, где привыкли проводить зиму.

«Колючка» убивает зубров

Напряжение на польско-белорусской границе ударило не только по людям, но и по животным. На днях там погиб зубр, поранившийся о сплошную стену колючей проволоки. Опасные заграждения на границе установила польская сторона, сообщил Пограничный комитет Белоруссии в Telegram.

Осенью стадо зубров сезонно мигрировало в Белоруссию, а с наступлением холодов возвращалось в Польшу. Однако теперь на пути появилась смертельная преграда. С белорусской стороны такой проблемы нет: там предусмотрены специальные разрывы и проходы для передвижения диких животных.

Сотрудники Беловежской Пущи доставляют сено для зубров на белорусско-польской границе. Однако убедить животных сменить знакомые места прикорма не так просто. На границе остаются около 30 голов зубров, которые пытаются попасть в Польшу, где привыкли проводить зиму.

Зубры гибнут на воде

На днях в Беловежской Пуще погибла часть стада зубров. Порядка сотни животных переходило реку по льду, который не выдержал веса исполинов и треснул. В результате в ледяной воде погибли более 20 зубров, провалившись под лед, сообщил сайт сайт Министерства природы Белоруссии.

Тела животных обнаружили на реке Медянке. Неподалеку также нашли тело еще одного молодого зубра, не старше 11 месяцев. По мнению специалистов, зубренка загрызли волки. На место происшествия выехала комиссия, в которую вошли сотрудники местного отдела по ЧС, инспекции охраны окружающей среды и ветеринарной службы, а также зоологи.

Зубров спасали в Подмосковье

Когда-то зубры гуляли от Пиренейского полуострова до Западной Сибири, в Англии и Южной Скандинавии. Однако из-за интенсивной охоты на них популяция зверей неуклонно сокращалась, и теперь ареал их обитания составляет Беловежская Пуща и Кавказ.

Последний дикий зубр Беловежской Пущи был убит лесничим Казимиром Шпаковским в 1921 году, на Кавказе они исчезли в 1926-м. В зоопарках и частных владениях сохранились лишь 66 животных. Тогда по инициативе польского зоолога Яна Штольцмана было создано Международное общество охраны зубра.

В планы спасения скоро снова вмешалась война, и зубров осталось еще меньше. В СССР первый питомник этих животных был создан в 1948 году благодаря инициативе зоолога Михаила Заблоцкого. Популяцию зубров начали восстанавливать в Приокско-Террасном заповеднике тогда еще Серпуховского района. Именно потому на гербе изображен золотой зубр на зеленом фоне. Сейчас насчитывается около девяти тысяч голов зубров, из которых большая часть зверей живет на воле.

Источник фото: pt-zapovednik.ru

Всего за время существования Центрального зубрового питомника родились более 700 телят, порядка 70% из них были вывезены в различные места России и за рубеж. Разведение зубра позволило сократить потери генетического разнообразия и получить поголовье для создания новых популяций.

Угрозы популяции зубров нет

Главный научный сотрудник Кавказского заповедника, академик РАЕН и эксперт WWF Анатолий Кудактин в разговоре с «360» пояснил, что зубры не обходят колючую проволоку из-за того, что не понимают ее опасность. По мнению ученого, сегодня животным уже не грозит вымирание: зубры достаточно расплодились.

«Популяция восстановлена, и проблемы вымирания уже нет. В России зубров можно встретить в Окском биосферном государственном заповеднике, в Приокско-Террасном, Кавказском, Тебердинском и Северо-Осетинском заповедниках», — уточнил Анатолий Кудактин.

Замдиректора информационно-аналитического центра охотконтроля Министерства природных ресурсов и экологии России Алексей Вайсман пояснил «360», что зубры плохо видят и привыкли идти напролом. Этим тоже объясняется проблема с колючей проволокой.

«Зубры живут в стаде и привыкли послушно следовать за вожаком. Любое стадо имеет свою территорию, и они привыкли, что там, где они обычно ходят, не было никакого забора. Не знаю, насколько они погибают, возможно, тут есть некая журналистская гипербола, но то, что они травмируются, безусловно», — сказал Алексей Вайсман.

Эксперт добавил, что польскую сторону вряд ли можно привлечь к ответственности за гибель животных. Однако на них можно попытаться воздействовать с помощью Конвенции по сохранению биологического разнообразия.

Чистокровные зубры обречены

По словам Вайсмана, все беловежское стадо — это потомки незначительного количества животных-основателей. Именно поэтому, кстати, никто не хочет брать этих зубров для разведения.

«Они, в общем-то, генетические калеки. В связи с высокой инбридностью у них на генетическом уровне нарушен иммунитет и они очень подвержены инфекциям, в первую очередь кокковым, то есть гнойным инфекциям. У них из-за этих болезней половина беловежских зубров не идет на размножение», — пояснил Вайсман.

Сегодня в мире насчитывается довольно много этих представителей парнокопытных. Например, в России существует и хорошо работает программа «Зубр» — сейчас идет формирование диких стад в лесостепной полосе.

«Такому огромному быку в лесу просто неудобно, это как танк в кустах. Это животное именно лесостепное. И вот сейчас в национальном парке „Орловское полесье“, заповеднике „Калужские засеки“ формируются дикие, вольные группы зубров. Это делается на основе специализированного направленного разведения», — рассказал Алексей Вайсман.

Он уточнил, что из Окского и Приокско-Террасного заповедника привозят сперму и яйцеклетки зубров и на основе генетически отслеживаемой программы стараются скрещивать наиболее далеких друг от друга особей.