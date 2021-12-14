Зубного врача едва не убили за плохую работу. Кинопродюсер полгода переделывал зуб и пришел с ножом

После нападения на врача стоматологической клиники в Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Трагедия произошла днем 13 декабря на севере Москвы. По предварительным данным, причиной нападения стало недовольство пациента от проделанной работы врача. Главное о случившемся — в материале «360».

Хронология

Кровавая драма произошла в кабинете стоматолога в частной клинике на Ясном проезде. Виновник происшествия — 59-летний Мурад Оганесян. По имеющимся данным, он лечил зубы в клинике на протяжении трех месяцев, ему несколько раз ставили пломбы, однако полностью вылечиться мужчина так и не мог.

Не удовлетворившись результатом, он решил сменить врача и обратился к стоматологу Джамалу Адилову. Тот принял решение удалить больной зуб. После этого пациент покинул клинику, но через некоторое время вернулся.

Вернувшись, мужчина сказал на ресепшене, что заранее на прием не записывался. Его попросили подождать. Оганесян в довольно грубой форме потребовал, чтобы к нему вышел доктор. Затем немного посидел, встал и направился к кабинету рентгенолога. Там он встретил врача, лишившего его зуба. Встреча закончилась тем, что бывший пациент достал нож и ударил им стоматолога в живот.

Врач госпитализирован. По информации ТАСС, ранение оценивается как тяжелое, однако угрозы для жизни нет.

Некоторые СМИ писали о том, что нападавший сам сдался полиции. Также была информация, что он спустя час был задержан в своей квартире, и объяснил свой поступок полиции тем, что врач его обманул.

По информации пресс-службы столичного МВД, его задержал прибывший на место происшествия участковый.

Теперь Оганесяну грозит реальный срок. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство». Мера пресечения пока не избрана.

Не последний человек

По данным РЕН ТВ, Мурад Оганесян является известным продюсером, бывшим генеральным директором центра «Парадиз». Под эгидой этого центра, в частности, был выпущен фильм «Сволочи». Картина о советских подростках-диверсантах вызвала череду скандалов. Режиссер Владимир Меньшов даже отказался вручать ленте премию МТВ.

Также Оганесяну принадлежали компании «Парадиз Видео», «Парадиз Диджитал» и Парадиз Медиа». Эти фирмы выпускали фильмы на различных носителях. Однако данная деятельность в прошлом. По информации Mash, все компании были закрыты в течение последних двух лет, с поста генерального директора Оганесян также ушел.

14 декабря Мураду Оганесяну исполняется 60 лет. Свой юбилей мужчина, вероятно, встретит в камере.

Правоохранительные органы решают вопрос о мере пресечения.

Знакомые говорили о проблемах с психикой

Гендиректор продюсерского центра «Парадиз» Артур Гюлумян рассказал, что Оганесян ушел с работы из-за психических проблем. Причем еще лет 8-10 назад он был абсолютно нормальным, сказал он в беседе с «Говорит Москва».

«Он не был генеральным директором продюсерского центра „Парадиз“, он был руководителем другой группы компаний „Парадиз“. Но, если я не ошибаюсь, то лет пять назад он по состоянию здоровья с психическими проблемами покинул группу компаний. Лет 8-10 назад, когда мы общались, он нормальный был», — отметил Гюлумян.

После ухода из компании Гюлумян не видел и не общался с нападавшим.