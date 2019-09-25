Комедия про вымышленного маленьким мальчиком Адольфа Гитлера не выйдет в российский прокат. Фильм «Кролик Джоджо» и на Западе уже неоднозначно оценили — говорят, не отражает реальной картины сопутствующей трагедии. Но разве выставление фюрера идиотом заставляет забыть о том, что он совершил?

18 октября весь мир увидит черную комедию «Кролик Джоджо». Но Россию лента обойдет стороной — в стране запретили показ фильма без объяснения причин. Но она точно как-то связана с тем, что это картина про воображаемого Адольфа Гитлера.

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Режиссером «Кролика Джоджо» стал Тайка Вайтити, который снял несколько очень дорогих и зрелищных блокбастеров, в том числе о супергероях. Мало того, что он талантливый работник индустрии, так еще и сыграл Гитлера в своем фильме…являясь евреем. Мать Вайтити действительно еврейка.

В мире кинематографа было много воображаемых друзей главных героев: Карлсон, пушистый слоненок, труп, похожий на Гарри Поттера. Однако в творении Вайтити им стал Гитлер, благодаря которому фильм получил Гран-при Международного кинофестиваля в Торонто.

По сюжету 10-летний Джоджо рано потерял отца, многого боится, стесняется самого себя и частенько попадает в нелепые ситуации на сборах по подготовке отрядов гитлерюгенда, членом которого он является. С парнишкой постоянно находится его воображаемый друг, выступающий в роли помощника и ментора — Гитлер. И персонаж Вайтити совсем не похож на того монстра, которого демонстрируют обычно, но только до поры до времени. Вдруг в жизни Джоджо появилась еврейская девочка, которую прятала его мать (Скарлетт Йоханссон, между прочим), и именно тогда Джоджо вступает в конфликт с воображаемым Гитлером, будто начиная через самого себя бороться с нацизмом в целом.

Сам Вайтити считает свое произведение «анти-ненавистнической сатирой» и явно ему нравится собственное творение. Однако многие критики совсем иначе восприняли «Кролика Джоджо». На кинофестивале Fantastic Fest картину Вайтити сочли плохим примером микса сатиры и серьезной исторической темы. По мнению критиков, фильм чересчур красочный и ни на секунду не отражает реальных обстоятельств того страшного времени. Взять тот же лагерь гитлерюгенда, где все светлое, чистое и веселое.

Странно, что профессиональных критиков задевают такие вещи. Безусловно, из Гитлера уже давно сделали просто шутку. Уже не важно, что он говорил, писал, совершал и, по сути, был главным злодеем XX века, теперь он потешная кукла.

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Высмеивание Гитлера в кино уже можно считать элементом классической комедии. Это началось еще с Чарли Чаплина и его фильма «Великий диктатор», из-за чего автор картины сделался предметом слежки ФБР и получил запрет на возвращение в США из Великобритании. Издевку еще отлично обыграл режиссер Квентин Тарантино в ленте «Бесславные ублюдки».

Образ Гитлера действительно перестали демонизировать, однако в этом и смысл. Настоящую историю рассказывают книги, школа и родственники, а явно не фильмы из комедийного жанра. Ведь забавно смотреть на вымышленного Гитлера, который ведет себя как идиот и, навязывая свою идеологию, сталкивается с сопротивлением от 10-летнего ребенка и проигрывает.

То, что главный злодей XX века много улыбается, смеется и имеет огромные голубые глаза не делает его хорошим человеком, не умаляет совершенное им зло и не заставляет забыть об исторических фактах и страшных цифрах.

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