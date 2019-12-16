От поддержки АТО до слез в раздевалке. Футболиста с Украины Зозулю невзлюбили в Испании за взгляды

Фанаты испанского футбольного клуба «Райо Вальекано» довели до слез игрока противников — украинца Романа Зозулю. Болельщики команды выкрикивали с трибун оскорбительные лозунги, потому что их не устраивают политические взгляды Зозули — он помогает украинским военным в Донбассе. По этой причине несколько нет назад его не взяли в испанский клуб.

В воскресенье вечером нападающий «Альбасете» Роман Зозуля приехал на гостевую игру против «Райо Вальекано». Это клуб, который три года назад отказался подписывать с контракт с украинцем из-за протеста фанатов. Проблемы у Зозули начались еще в первом тайме — с трибун болельщики «Райо» оскорбляли футболиста, называя его фашистом, хотя перед игрой тренер «Райо» Пако Хемес просил их воздержаться от грубости.

После первого тайма и счета 0:0 команды ушли на перерыв. По словам вице-президента «Альбасете», Зозуля вошел в раздевалку в слезах. Спустя 15 минут никто из игроков клуба не появился на поле, а по громкой связи объявили, что матч закончат, если оскорбления не прекратятся. В итоге пауза продолжалась около 40 минут, а лозунги продолжали выкрикивать.

После совещания с обеими командами судья решил, что матч продолжать нельзя. Игроки «Альбасете» вышли со стадиона, только когда все фанаты покинули территорию — все беспокоились за безопасность Зозули.

«Это очень печальный вечер для нашего клуба и спорта. Мы хотим резко осудить оскорбления, которые позволили себе часть наших фанатов. Футбол — это объединение, а не разобщение. То, что случилось сегодня, нельзя допускать», — сказал президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса.

Позднее стало известно, что повторного матча между «Райо Вальекано» и «Альбасете» не будет.

Такой исход матча в истории испанского футбола первый. В Испании раньше никогда не заканчивали игры по такому поводу, максимум приостанавливали.

Давняя история

Зозуля играет в Испании с 2016 года, а его первым клубом был «Бетис». С «Райо Вальекано» украинец знаком с 2017 года. Тогда футболист практически не играл за «Бетис», то есть не получал времени на поле. Поэтому он согласился на аренду в «Райо».

Однако фанаты «Райо» не одобрили эту идею. Они осуждают Зозулю за то, что он поддерживает украинскую армию в конфликте в Донбассе, и уверены, что он нацист. Позднее к испанцам подключились болельщики из Германии, которые в 2017-м году посвятили Зозуле оскорбительный баннер во время матча кубка страны между мюнхенской «Баварией» и «Вольфсбургом».

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В итоге «Райо» отказался брать украинца, поэтому он попал в «Альбасете».

Зозуля много раз слушал оскорбления в свой адрес во время игр. Например, в апреле болельщики клуба «Луго» говорили гадости Зозуле, а также выкрикивали лозунги, в которых желали ему смерти. Тогда к конфликту подключился депутат Европарламента, лидер партии Podemos Пабло Иглесиас Туррион.

«Если бы в Германии выступал футболист, который имеет татуировку со свастикой и делает нацистские жесты? Если мы говорим о Зозуле, то говорим не о человеке со своими идеологическими взглядами. Мы говорим о неонацисте», — сказал Туррион.

Кто такой Зозуля

До перехода в испанскую лигу Зозуля выступал за киевское «Динамо» и «Днепр». В сезоне-2014/2015 вместе с «Днепром» стал финалистом Лиги Европы. Кроме того, Зозуля — бывший игрок сборной Украины.

На родине Зозуля известен не только футбольными талантами, но и тем, что финансово поддерживает добровольческие батальоны, которые принимают участие в конфликте в Донбассе. Зозулю неоднократно видели в кругу группировок, поддерживающих идеологию Степана Бандеры.

Все началось еще в 2014 году. Тогда Зозуля несколько раз совершал вылазки на фронт: посетил военнослужащих, объехал несколько блокпостов на границе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Потом он вместе с радикальными болельщиками «Днепра» создал специальный фонд, который назвал «Народная армия». Деньги, собранные организацией, шли на помощь Вооруженным силам Украины.

В марте 2015 года Зозуля забил победный гол в ворота амстердамского «Аякса» и посвятил его украинским военным: «Это победа для кировоградского спецназа, третьему полку! Боже, береги их», — сказал футболист.

Самый яркий эпизод жизни Зозули — продажа медали. В декабре 2015-го футболист выставил на аукцион серебряную медаль, полученную после проигрыша «Днепра» (в котором он тогда играл) испанской «Севилье» в финале Лиги Европы. Деньги, которые он получил после продажи своей награды, Зозуля обещал направить на помощь «антитеррористической операции» (АТО) на востоке Украины.

Более того, в его Twitter появилась такая фотография:

Источник фото: Twitter

С этим багажом историй Зозуля приехал в Испанию и спустя пару лет познакомился с фанатами «Райо Вальекано», известными своими левыми взглядами. Произошло недопонимание, и болельщики направили коллективное письмо в адрес президента клуба Мартина Пресе с требованием убрать Зозулю из «Райо», им ответил сам футболист.

«Как я уже говорил на своей презентации в „Бетисе“, я не связан ни с какой военизированной или неонацистской организацией. Я лишь сотрудничал с украинской армией, которая защищает мою страну, кроме того, я помогаю детям самой неблагоприятной судьбы», — сказал Зозуля.

Нераздельные политика и спорт

Специалист и комментатор по испанскому футболу Sроrt FM Станислав Рынкевич в беседе с «360» подтвердил, что отношения у Зозули и фанатов «Райо Вальекано» сложные и совершенно не связанные со спортом. Специалист отметил, что теперь интересно посмотреть, как на ситуацию отреагирует футбольное сообщество.

Что отношения Зозули с фанатами, мягко говоря, сложные, было понятно давно. Это политический вопрос, в котором спорта не очень много. Прецедент интересный потому, что в следующий раз, когда с трибун испанского стадиона будут скандировать лозунги в адрес игрока, например, «Реала» или «Барселоны» — будет ли такая же реакция? Будут ли останавливать матч? Станислав Рынкевич.

Рынкевич отметил, что нужно определить градацию — грубо говоря, что можно скандировать, а что нельзя. Потому что решение остановить игру из-за негативного отношения фанатов к игроку противоположной команды — повод для разбирательств в дальнейших аналогичных ситуациях.

По словам Рынкевича, «Райо Вальекано» — своеобразный клуб и, возможно, единственный в Европе, в котором болельщики играют настолько важную роль. И команда играет с оглядкой на то, что думают ее фанаты.