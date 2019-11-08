ЗОЖ в России сложнее, чем кажется. Как стать здоровым?

Росстат впервые посчитал россиян, придерживающихся принципов здорового образа жизни. Оказалось, что их совсем мало: всего 12% от всего населения России. Больше всего адептов ЗОЖ оказалось в Ингушетии — 48%, а меньше всего на Чукотке — всего 0,4%. Что наше государство понимает под здоровым образом жизни и почему россиянам так сложно его вести, разбирался «360».

В марте этого года Минэкономразвития совместно с Росстатом выпустил документ, в котором разъяснило, как в России будут рассчитывать количество граждан, придерживающихся здорового образа жизни. В частности, там пояснили, что же такое ЗОЖ.

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Оказалось, есть пять основных параметров: отсутствие курения, обязательная ежедневная норма овощей и фруктов в рационе — не менее 400 граммов, адекватная физическая активность — от 150 минут умеренной или от 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю, не больше 5 граммов соли в сутки и норма алкоголя — не больше 168 граммов чистого спирта в неделю для мужчин и 84 грамма — для женщин. А это, между прочим, 336 или 168 граммов водки, 1344 или 672 грамма сухого вина и целых четыре литра пива для мужчин и два литра для женщин!

Сон, дзен и еда

Насколько верны расчеты наших чиновников, сказать сложно, но врач-нутрициолог и диетолог школы «Anti-age-кухня» Анжелика Дюваль рассказала «360», что же такое ЗОЖ с точки зрения медицины. По ее словам, здоровый образ жизни часто путают с обыкновенной диетой, но на самом деле важно не только осознанно подходить к продуктам, которые человек употребляет в пищу, но и следить за качеством и временем сна и психологической обстановкой, в которой живет человек.

Причем правильный сон, например, зависит не только от продолжительности. На качество сна влияет температура в помещении, циркуляция воздуха, даже подушка и качество постельного белья имеют значение.

Кроме того, по мнению Анжелики Дюваль к «занятиям спортом» тоже надо относиться с осторожностью — силовой фитнес в тренажерном зале, например, скорее, поможет заработать травмы и новые проблемы со здоровьем. «Спортом можно заниматься, только если у вас не больше семи килограммов лишнего веса, потому что иначе идет очень серьезная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, на суставы и позвоночник в целом. Такой здоровый образ жизни к здоровью не приведет», — объяснила Дюваль «360».

Для человека, не стремящегося построить карьеру в профессиональном спорте, достаточно будет обычной физкультуры, которую нам всем преподавали в школе: 20 минут простой зарядки помогут сохранить организм в тонусе лучше, чем изматывающие тренировки в спортзалах. Более того, Дюваль отметила, что очень часто люди с излишним доверием относятся к рекомендациям тренеров в залах, забывая, что только врач, знакомый с особенностями организма и результатами анализов, может уверенно предлагать диеты и эффективные нагрузки.

ЗОЖ в России сложнее, чем кажется

При этом Анжелика Дюваль отметила, что россиянам следовать основам здорового образа жизни может быть сложнее из-за отсутствия культуры питания. «Нас никто не учил, что такое еда, из чего она состоит, как она может влиять на наше настроение, на состояние нашего тела и организма», — объяснила она.

Проблема еще и в том, что на Россию сильно повлияли тяготы военного времени — еда утвердилась в нашем сознании только как жизненная необходимость. «Для нас еда осталась на достаточно примитивном понимании — мы чувствуем голод и едим, чтобы его утолить», — добавила Дюваль.

При этом все эти параметры — питание, активный образ жизни, спорт и так далее — будут работать на здоровье человека только в том случае, если они будут комплексными. То есть если вы правильно питаетесь, хорошо спите и занимаетесь йогой несколько раз в неделю, но при этом дома или на работе регулярно испытываете стресс, о здоровом образе жизни говорить уже не стоит.