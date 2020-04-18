Зоопарки включили в число пострадавших отраслей. Но многие звери все равно останутся без помощи

Пандемия коронавируса сильно ударила не только по россиянам, но и по беззащитным животным. В цирках и зоопарках закончились деньги на содержание и корм, поэтому руководство оказалось вынуждено просить помощи у неравнодушных граждан. К счастью, власти уже обратили внимание на пострадавших.

Одним из столкнувшихся с трудностями стал частный зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде. Он не имеет никаких льгот и финансовой поддержки от государства. В зоопарке содержатся 1517 животных, но денег уже нет.

«Сейчас мы поставлены в условия выживания. Ведь, несмотря на то, что зоопарк не работает, мы не можем перестать содержать животных. Поэтому мы обращаемся за помощью ко всем неравнодушным гражданам. Мы понимаем, что многим из вас сейчас тоже непросто, но если вы располагаете какими-то ресурсами для помощи нашим питомцам, то просим вас откликнуться», — сказано в сообщении пресс-службы зоопарка.

С такой же просьбой обратилось и руководство цирка шапито в Златоусте. Там прокормить животных помогают местные жители, которые делятся своими личными запасами.

«Люди просят помощи»

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал «360» что таких цирков по стране около 100, но никто не назовет их точное количество. Недавно он стал инициатором создания общественной организации, которая должна объединять под собой вот такое частное предпринимательство в области циркового искусства. Более того, Запашный уже два месяца плотно общается с главой комитета культуры в Госдуме Еленой Ямпольской.

«Говорю ей, что в связи с тем, что ситуация из-за кризиса затягивается и неизвестно, сколько это будет проходить, все больше и больше подобного рода инициатив, которые сейчас происходят в Златоусте, будет по всей нашей стране. Инициативы заключаются только в одном — люди просят помощи», — отметил директор цирка.

Он добавил, что содержание, кормление животных и зарплата специалистов очень дорого обходятся владельцам зоопарков и цирков. А в нашей стране их деятельность никак не регламентирована. Многие цирки шапито не имеют правильных юридических документов, некоторые постоянно меняют юридические адреса или прячутся от налогов.

«Второй немаловажный фактор, что со стороны государства сейчас не выработано никаких механизмов для того, чтобы помогать даже тем циркам, к которым нет вопросов со стороны правоохранительных органов, потому что это частный бизнес», — подчеркнул Запашный.

Он добавил, что попросил Ямпольскую донести до правительства и Михаила Мишустина, что в сложившейся ситуации очень важно выработать закон, который позволит региональным властям оказывать финансовую или любую другую помощь. Главное, чтобы это все было законно.

«На сегодняшний день это основная проблема. Даже при большом желании власти не могут оказывать помощь, поэтому вот эти владельцы частных цирков обращаются именно к сердобольным гражданам. А как мы с вами прекрасно понимаем, наши с вами соотечественники во многом сами попали в трудную жизненную ситуацию и вынужденны каждую копейку экономить», — сказал Запашный.

Указ в поддержку зоопарков

Сейчас российские власти стараются оказывать различную поддержку бизнесу и другим сферам. Надежда появилась и у зоопарков, так как их внесли в список пострадавших от пандемии отраслей. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о внесении зоопарков в перечень.

«В перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденном указанным постановлением, дополнить: <…> деятельность зоопарков», — сказано в документе.

Правда, в указе не уточняется, касается ли помощь частных зоопарков. О цирках пока тоже речи не идет.