Около 80 российских ученых попросили главу МИД Сергея Лаврова помочь попавшему в беду на Шри-Ланке коллеге. На отдыхе Александр Игнатенко собирал и фотографировал мертвых жуков. За это ему грозит 40 лет тюрьмы. Но из-за острой местной пищи у энтомолога критически обострилась язва желудка.

Обращение ученых

74 российских ученых обратились к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой помочь их попавшему в беду на Шри-Ланке коллеге по научной среде. 27 февраля ростовчанина Александра Игнатенко арестовали якобы за незаконную ловлю жуков на священной земле. С тех пор мужчина и его друзья застряли на острове.

Один из защитников Александра, кандидат биологических наук, лепидоптерол (специалист по бабочкам — прим. ред.) Олег Горбунов, рассказал «360», что ученое сообщество должно «бороться за своих ребят».

«Они случайно, но Шри-Ланка — страна очень странная, со своими законами. А ребята — любители природы, может, что-то они превысили, а, может, не превысили. Но ситуация неприятная, надо выручать», — подчеркнул Горбунов.

По его словам, обращение к Лаврову подписали около 80 российских зоологов, энтомологов и другие неравнодушные ученые. Почти все имеют кандидатские или докторские степени, активно занимаются развитием и продвижением науки в России. Александр — аспирант кафедры зоологии факультета биологических наук Южного федерального университета. Однако, по мнению Горбунова, такие еще можно сказать «любители» сильно помогают энтомологам.

«Насекомых очень много по всему миру. И специалистам трудно порой добраться до тех мест, где обитают те или иные виды. Надо их выручать. Там все тяжело, страна такая. Нам не остается ничего другого, кроме как надеяться», — заключил ученый.

Многие из законов Шри-Ланки действительно не вполне привычны для россиян. Так, турист Сергей оказался в тюрьме Галле из-за того, что не зарегистрировал в местной полиции водительские права международного образца. Правда, в его случае все оказалось не настолько ужасно.

40 лет за жуков

В феврале 2020 года Александр вместе с супругой Еленой Бондаренко и друзьями прилетел на Шри-Ланку. С детства мужчина увлекался энтомологией, поэтому в отпуске собирал для фотографирования местных насекомых. 28 февраля компания должна была лететь обратно, но в Россию вернулись не все.

Накануне отлета из-за обнаруженных в карманах и жилище Игнатенко жуков россиян арестовали и упекли в тюрьму. Правоохранители решили, что мужчина собирал насекомых в национальном парке, хотя это было не так. Они просидели за решеткой с 27 июня до 4 апреля. За это время у мужчины обострилась язва желудка, но лекарства у него отобрали, из-за чего неделю он провел в больнице.

Как ни странно, но выручил ребят коронавирус. Из-за распространения этой болезни 4 апреля россиян выпустили под залог. 25 июня мужчину могут приговорить к 40 годам местной тюрьмы. Либо штрафу примерно в три миллиона рублей. И, по словам обвиняемого, шансов на оправдательный приговор у него мало — суд плюет на все доводы защиты и закрывает глаза на нарушения — отсутствие переводчика и так далее.

«Нам до сих пор не переведены обвинения, которые выдвигают против нас, как мы можем понять, в чем нас обвиняют, если все на сингальском языке? Как возможно себя защитить в этих условиях? Весь процесс проходит с грубыми процессуальными нарушениями, не составлялось протоколов задержания, не было понятых, все вещи, что у нас забрали, — забрали без описи, опечатывания и протокола», — рассказал он.

Хлеб с пометом

14 июня у мужчины вновь обострилась язва и резко ухудшилось самочувствие. У мужчины поднялась температура, появилась рвота, а лекарства, увы, не помогли. Только через пять дней местные врачи отправили потерявшего из-за болей сознание россиянина в госпиталь.

«Александр сейчас лежит в госпитале — ему в последнее время стало хуже, вплоть до обморока, в прошлую пятницу его везли на скорой в госпиталь. Мы думаем, что это язва обострилась, но врачи пока не делают гастроскопию, боятся, что это может ухудшить ситуацию», — рассказала «360» Елена.

Помимо острой пищи, на обострение язвы мог повлиять непрекращающийся стресс, который длительное время испытывает ее муж.

«Я сейчас в госпитале. Только что сделали гастроскопию, подтвердили язву и воспаление желудка. Началось в тюрьме, там была очень острая еда. Один раз в хлебе мы нашли крысиный помет…» — подтвердил ученый «360».