Американский зонд Parker впервые пролетел через корону Солнца. Для этого специалистам пришлось проделать огромную работу, в том числе чтобы обеспечить безопасность аппарата в условиях крайне высоких температур. Работа Parker поможет ученым узнать больше о Солнце, от которого зависит жизнь человека на Земле.

Parker возле Солнца

Впервые в истории американский зонд Parker «коснулся» Солнца. Для этого аппарат пролетел через корону — верхний слой атмосферы Солнца.

«Прикосновение к Солнцу с помощью солнечного зонда Parker Solar Probe — это значимый момент для изучения Солнца и поистине выдающееся достижение», — заявил заместитель директора NASA по научным вопросам Томас Цурбухен.

Аппарат замерил магнитные поля и образцы частиц в короне Солнца. Температура там может достигать 500 тысяч кельвинов (это порядка 500 тысяч градусов Цельсия) и даже нескольких миллионов кельвинов.

Знать свою звезду

В NASA уверены, что переданные Parker данные будут иметь огромную научную ценность для изучения причин нагревания солнечной короны. Также эта информация поможет подготовить пилотируемые полеты, теперь специалисты смогут ближе познакомиться с радиационной обстановкой. Ведь именно в ней будущим покорителям космоса придется жить и работать.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с «360» напомнил, что исследовать Солнце люди начали давно. Делать это технически очень сложно, ведь приближающиеся к Солнцу аппараты часто перегреваются, что породило необходимость специальных систем защиты. Также в такой атмосфере неустойчива и радиосвязь.

«Этот Parker сейчас работает в окрестностях Солнца и активно его исследует. Зачем это нужно? Солнце определяет жизнь людей, а знание, как оно функционирует, весьма поверхностно. Нужны прогнозы солнечной погоды, которая влияет на технику, на связь, на работу спутников. <…> Чем лучше мы будет знать Солнце, тем точнее все это будет», — пояснил Моисеев.

Речь идет об исследовании нашей Вселенной. Она работает по одним законам. В этом плане молниеносного эффекта от «прикосновения» зонда к Солнцу ждать не стоит, но в будущем человечеству это поможет однозначно. Об этом «360» рассказал блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров.

«Это не просто красивое достижение. Это именно исследование и раскрытие некоторых тайн Вселенной. С Солнцем еще не все ясно. Солнце — это часть Вселенной, человек — это часть Вселенной. И то и другое работает по одним законам. <…> Это поможет нам лучше понимать, где мы живем и как вокруг нас все работает», — пояснил Егоров.

Путешествие зонда

Зонд Parker запустили еще в августе 2018 года. Это произошло на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. Уже к сентябрю того года он приблизился на такое расстояние к Солнцу, на которое до него не подходил ни один другой аппарат. Предыдущий рекорд установил германо-американский Helios 2.

Пойти на подвиг Parker помогло оборудование, которое находится на борту аппарата. Оно защищено оболочкой из углепластика толщиной 11,43 сантиметра. Именно она позволяет технике выдержать нагрев до 1,4 тысячи градусов Цельсия.

Осенью зонд разогнался до 343 тысячи километров в час. Это рекордная скоростью для космического аппарата. А 8 ноября Parker передал свой первый сигнал на Землю. Он было свидетельством того, что техника находится в норме, все системы работают.