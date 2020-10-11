Зона отчуждения в Чернобыле привлекла редких животных. Как радиация их изменила?

Бабочку размером с небольшую птицу недавно обнаружили в Чернобыле. Это не радиоактивный мутант, а редкое насекомое, которое входит в Красную книгу. Подробнее о том, почему зона отчуждения привлекает редких животных, и как на них влияет излучение — в материале «360».

Бабочка голубая ленточница (catocala fraxini) недавно завелась в заповеднике, расположенном в чернобыльской зоне отчуждения. Она сама прилетела в его научный отдел: ее внимание привлек яркий свет от лампы. Насекомое является одной из крупнейших в Европе — размах ее крыльев достигает 11 сантиметров, что сравнимо с размерами небольшой птицы.

Редкие виды сделали Чернобыль своим домом

Это насекомое не только крупное, но и редкое. Бабочку занесли в Красную книгу Украины как исчезающий вид. Это уже не первый редкий вид, который выбрал своим домом зону отчуждения возле чернобыльской АЭС. Сейчас там обитают краснокнижные птицы (черный аист, орлан-белохвост и филин) и звери (выдры, барсуки и рыси).

Популяция многих из них стремительно уменьшается: во всем мире таких животных осталось не более нескольких десятков тысяч, причем сотни представителей каждого вида находятся на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

По данным ученых, большая часть радиации обрушилась на лес, который расположен рядом с АЭС. Многие деревья погибли, остальные из-за высоких доз радиации поменяли свой цвет на красно-бурый. Со временем фауна вокруг места ЧП постепенно восстановилась, но из-за высоких доз радиации, которую накопили растения, людям опасно подолгу там находится. Однако животных это не останавливает.

По словам ученых, они стали возвращаться обратно в Чернобыль сразу после того, как из города эвакуировали всех жителей. Начальник группы радиационно-экологического мониторинга государственного предприятия «Экоцентр» Денис Вишневский рассказал РИА «Новости», что это произошло уже в 1986 году.

Космический снимок Чернобыля, ЧАЭС и Припяти со станции «Мир», 1997. Источник фото: NASA

«Специалисты и геологи отметили, что в течение пяти лет после аварии произошли возвращение видов и перестройка экосистем. Спустя пять лет после аварии на этой территории произошла, так сказать, «перезагрузка живой среды», — процитировало агентство его слова.

Он отметил, что сперва на заброшенной людьми территории выросло число грызунов. Это произошло из-за большого количества зерновых, которые не успели собрать из-за катастрофы на АЭС и бросили на полях — урожай полностью достался грызунам, что привело к значительному увеличению их количества.

По словам ученых, сейчас в зоне отчуждения можно встретить 400 видов позвоночных животных и около четырех тысяч растений. Туда вернулись даже бурые медведи, которых в этих лесах не видели более 100 лет.

Биолог, зоолог, член-корреспондент РАЕН Евгений Абизов рассказал «360», что животные вернулись туда по нескольким причинам. Во-первых, к переселению с привычных мест на новую территорию их подтолкнуло сокращение естественных мест обитания. Речь идет о вырубке тайги, сокращении лесов и угодий, а также застройке естественных мест обитания.

«Соответственно, им ничего не остается, как искать новые места. Переселяться, поскольку климат позволяет это делать — в связи с глобальным потеплением. Ну и захватывать уже, переходить в урбанистическую среду. То есть в города. Это обусловлено двумя факторами — экологический фактор антропогенного характера и глобальное потепление», — пояснил Абизов.

Заброшенный дом в Чернобыле. Источник фото: Wikimedia

Слухи про мутантов — правда?

Ученые выяснили, что радиация все-таки оказывает на лесных обитателей неблагоприятный эффект. Однако узнать, насколько сильный вред наносит им постоянное облучение пока не удалось. Исследовать животное с генетическими аномалиями очень трудно, потому что его продолжительности жизни слишком мала.

«Конечно, радиация влияет на живность и растительность в зоне отчуждения. Мы обнаруживаем довольно много генетических аномалий. Но точно можно сказать, что на численность и на популяцию животных там радиация оказывает малое влияние», — отметил Денис Вишневский.

Евгений Абизов рассказал «360», что радиоактивность влияет на зверей в разной степени. Он отметил, что уровень опасности напрямую зависит от двух факторов.

Что касается радиоактивности и так далее — здесь опасность заключается в мере приближения к источнику и в том, в каком состоянии находится саркофаг, какова степень разрушения и износа ведущей конструкции Евгений Абизов

Собака в Припяти. Источник фото: pixabay

Он отметил, что радиоактивность, как и различные другие излучения — в том числе электромагнитные — имеет влияние на визуальные параметры животных и рост растений.

«Радиоактивность идет на увеличение размера — даже были предложения использовать радиоактивные отходы после соответствующей доработки как стимуляторы роста. Понятно, что все это осталось на уровне обсуждений, поскольку все-таки человечество не готово экспериментировать широко в этой области», — заключил он.

Денис Вишневский отметил, что чаще всего у животных, которые обитают на территории заповедника, проявляется альбинизм. Он рассказал, что специалисты вылавливали амура-альбиноса, который плавал в водоеме-охладителе реакторов станции.