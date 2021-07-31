Золотые травмы Олимпиады. Как россияне через боль берут награды в Токио

Российские спортсмены стали настоящими героями Олимпийских игр в Токио, завоевав награды вопреки травмам и боли. Многие не успели восстановиться после прошлых травм, но не потеряли волю к победе. А Марта Мартьянова взяла золото, но после этого уже не могла самостоятельно передвигаться. Вспоминаем самые непростые победы россиян на Олимпиаде-2020.

Непобедимая Мартьянова

Российская рапиристка Марта Мартьянова завоевала золото на Олимпиаде в Токио ценой травмы. Спортсменка поранила ногу в решающем сражении, но возможности для замены уже не было. Около 15 минут ей оказывали помощь, после чего девушка вернулась в бой и добилась победы. Мартьянова призналась, что в тот момент думала только о баллах и очках.

На церемонии награждения Мартьянова хромала. Спортсменку с золотой медалью увезли на инвалидной коляске. Победа стала настоящим подвигом. Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов позже признался, что если бы Мартьянова не смогла продолжить выступление, то команде пришлось бы досрочно сняться с Олимпийских игр.

Тхэквондо наше

Героем Олимпиады стал и российский спортсмен Максим Храмцов, который завоевал золотую медаль в тхэквондо. Он стал первым в истории страны, кому это удалось. В финале соревнований в категории до 80 килограммов Храмцов одолел иорданца Салеха Эль-Шарабати с разгромным счетом 20:9, несмотря на травму. В первом же поединке Храмцов поранил руку, и следующие три боя провел с этой травмой. Соперники россиянина даже не догадывались об этом.

Храмцов еще во время выступления на чемпионате Европы в мае сломал руку, но успел восстановиться и поехал на соревнования в Японию. И в первом же поединке в Токио у него случился рецидив. В Олимпийском комитете России сообщали, что до руки в принципе нельзя было даже дотронуться. И все равно Храмцов стал олимпийским чемпионом.

Лечиться, побеждать, долечиваться

Чемпион Олимпиады в командном многоборье Артур Далалоян получил серьезную травму за три месяца до Игр. В апреле он порвал ахиллово сухожилие. Врачи прогнозировали, что он начнет ходить только к концу лета, но Далалоян поспешил отправиться на Игры. И вместе с командой принес России первое за 25 лет золото в мужской спортивной гимнастике.

Далалоян понимал все риски как для здоровья, так и для своей карьеры. Но поставил себе цель, чтобы не ударить в грязь лицом. И теперь он олимпийский чемпион. В октябре предстоит чемпионат мира, но сейчас Далалоян думает в первую очередь о здоровье и планирует провести время с семьей. Он хочет долечить ногу, чтобы быть полностью уверенным в себе.

Таймазова против всех

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль, несмотря на ожесточенное противостояние, которое она встретила в соревнованиях в весовой категории до 70 килограммов. В 1/8 финала бразильская соперница Мария Портела подбила россиянке бровь. Их бой продолжался почти 15 минут, и Таймазова победила с наивысшей оценкой от судей.

Поврежденную бровь она заклеила пластырем. В четвертьфинале она моментально расправилась с гречанкой Элизаветой Телциду, а в полуфинале встретилась с японкой, двукратной чемпионкой мира Тидзуру Араи. Хозяйка турнира держала превосходство, Таймазова уже не могла скрыть усталость, у нее начал сильнее распухать глаз. Когда Араи провела болевой прием, россиянка закричала от боли, но победу не засчитали, и бой продолжился, пока японка не провела удушающий. Таймазова покинула татами в сопровождении тренера. Однако она собрала последние силы и в следующем бою завоевала бронзу, одолев хорватку Брабару Матич, недавно ставшую чемпионкой мира. На это ушло около пяти минут. Когда судья присудил Таймазовой победу, она расплакалась. Слез не сдержал и ее тренер, причем прямо во время интервью.