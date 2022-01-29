Золотые руки больше не в цене? Робот сам выполнил сложную операцию на кишечнике

В США робот впервые провел сложную хирургическую операцию на кишечнике без участия человека. Правда, оперировал робот свинью. Однако швы, наложенные техникой, специалисты назвали более точными, чем сделанные человеком. Сами хирурги считают, что вскоре их полностью смогут заменить роботы.

Робот провел сложную операцию без человека

Робота-хирурга, который впервые провел хирургическую операцию на кишечнике свиньи сам, создали в Университете Джонса Хопкинса. Это был значительный шаг в робототехнике на пути к полностью автоматизированным операциям на людях. Об этом разработчики новинки рассказали в статье в журнале Science Robotics.

«STAR (Smart Tissue Autonomous Robot) — это первая роботизированная система, с помощью которой можно планировать, адаптировать и выполнять хирургические операции в мягких тканях без вмешательства человека», — пояснили специалисты.

Речь идет о лапароскопической операции по анастомозу тонкой кишки у свиньи, то есть робот проводил необходимые манипуляции через небольшие разрезы. По словам специалистов, это сложная операция. Во время нее важно не оставить зазоров в месте шва. В противном случае содержимое кишечника будет просачиваться в брюшную полость. Анастомоз может требоваться после удаления части кишки, например из-за опухоли.

Механический хирург успешно справился с анастомозом кишечника у четырех свиней, а наложение швов ученые отметили как более точное и последовательное, чем у хирурга-человека.

«Наши результаты показывают, что мы можем автоматизировать одну из самых сложных и деликатных задач в хирургии — повторное соединение двух концов кишечника. STAR провел операцию на четырех животных и показал себя лучше, чем люди», — подчеркнул доцент Университета Джона Хопкинса Аксель Кригер.

Предшественники робота-хирурга нуждались в человеке

Роботов применяют в хирургии уже не первый год. Однако обычно им нужна помощь человека. Так, в более ранних экспериментах система STAR успешно выполняла ряд хирургических задач, в чем-то даже справляясь лучше людей, но ей все еще требовался контроль со стороны человека. Теперь же ученые продемонстрировали полностью автономную работу STAR.

Для таких экспериментов важно оптимизировать инструменты хирургов для робота. Более того, необходимо обеспечить технику комбинацией камер, которая позволит роботу без ошибок визуализировать место операции. Здесь большую роль играет работа программистов. Им пришлось учесть множество нюансов, вплоть до непроходимости тканей. Ведь операции на мягких тканях особенно сложны для роботов из-за непредсказуемости.

Будущее роботов в хирургии

Правда, авторы робота-хирурга считают, что в обозримом будущем техника не станет полностью брать на себя функции хирурга. При этом эксперимент показал, что функционал роботов можно расширить, вверив им более сложные задачи. Ученые предлагают использовать автономные роботизированные системы там, где нет возможности прооперировать пациента в больничных условиях. Например, для экстренных операций по пути в больницу.

Несколько иной точки зрения придерживается генеральный директор KIKI RoboLab Владимир Венеров. В разговоре с «360» он предположил, что роботы смогут работать автономно в сфере медицины уже лет через пять.

«Уже какие-то элементарные операции смогут проводиться без участия человека», — отметил Венеров, напомнив, что во многих других сферах жизни техника уже заменила человека.

Врач-хирург Владимир Плахотин напомнил, что роботы уже давно применяются в медицине. По его словам, робот-ассистированная хирургическая система Da Vinci подарила хирургам возможность делать операции удаленно. И ее уже используют в нескольких сотнях клиник по всему миру. Нет, правда, еще такого, чтобы техника работала в медицине без контроля человека, но и это вопрос времени.

«Роботы смогут заменить людей во всех медицинских областях. Абсолютно во всех. Вопрос только в стоимости операции. В США очень развита страховая медицина, там операции стоят сотни тысяч долларов. <…> Если у нас будет развитие правильной серьезной страховой медицины, <…> конечно, у нас тоже будут роботы», — заключил хирург.