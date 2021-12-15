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    15 декабря 2021, 21:55

    Сбежала в Ереван до возбуждения уголовного дела. «Золотую судью» Хахалеву подозревают в мошенничестве и подлоге

    Юрист Денис Меркулов рассказал, что может грозить экс-судье Хахалевой по делу о мошенничестве

    Дмитрий Толокевич, Сабина Абубекирова

    Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ дала согласие на открытие уголовного дела против бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. На заседании ее не было, так как она улетела в Ереван 8 декабря. Сейчас Хахалевой грозит обвинение в служебном подлоге и мошенничестве, а также заочный арест.

    Сбежала в Ереван до возбуждения уголовного дела. «Золотую судью» Хахалеву подозревают в мошенничестве и подлоге

    Дело Хахалевой

    Председатель Следственного комитета Александр Бастыркин призвал ВККС разрешить возбуждение уголовного дела по обвинениям в мошенничестве и служебном подлоге в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. По сообщениям ТАСС, обращение СК было удовлетворено.

    «Представление председателя Следственного комитета удовлетворить. Дать согласие на возбуждение уголовного дела», — сказал глава ВККС Николай Тимошин.

    Сама Хахалева на заседании суда не присутствовала, так как улетела в Ереван 8 декабря и с тех пор в Россию не возвращалась.

    «Хахалева, по данным ФСБ, вылетела за границу — в Ереван 8 декабря. Сведений о ее возвращении пока не имеется», — объявили на заседании. Там же сообщили о том, что передать ей лично документы для участия в заседании ВККС не удалось, поскольку по адресам, где она проживает, никто не открыл дверь.

    Как сообщил представить СК Михаил Спиваков, Хахалева с 2016 по 2019 год пропустила 128 рабочих дней, но при этом в табеле учета рабочего времени подделывала все так, будто она была на рабочем месте. Как раз из-за такого большого количества прогулов ее лишили статуса судьи в июле 2020 года.

    Сливаков отметил, что за внесение ложных сведений в табель ее можно обвинить в подлоге. Помимо этого бывшую судью подозревают в хищении одного миллиона и 195 тысяч рублей, что является мошенничеством.

    Другие скандалы

    Это не первый скандал, который разгорается вокруг Хахалевой. Впервые она привлекла внимание СМИ в 2017 году, когда сыграла пышную свадьбу для своей дочери Софьи. На ней, как писало РИА «Новости», выступали такие звезды, как Николай Басков, Вера Брежнева, Сосо Павлиашвили и Валерий Меладзе. СМИ быстро подсчитали, что такое торжество могло стоить около двух миллионов долларов.

    Хахалева тогда пыталась оправдаться, говоря, что организацией свадьбы занимался отец Софии — бизнесмен Роберт Хахалев. Тот позже заявлял, что потратил на праздник лишь пять миллионов рублей, а многие артисты, прибывшие на свадьбу, были его друзьями, поэтому находились там на правах гостей.

    Источник фото: Instagram

    Ситуация привлекла столько внимания, что ее прокомментировали даже в Кремле. Дмитрий Песков тогда заявил, что это дело не прерогатива Кремля, но есть ведомства, которые будут «гораздо более пристально» следить за его развитием. После этого Совет судей края и СК РФ проверили данные о расходах на свадьбу, но ничего компрометирующего там не нашли.

    Еще один скандал был связан с образованием Хахалевой. Появились сообщения о том, что ее диплом был якобы ненастоящим, но его подлинность подтвердил Тбилисский университет.

    Хахалева была судьей Краснодарского краевого суда с 2004 года, а ее доход за 2016 год составил два миллиона 640 тысяч рублей.

    Что ей может грозить?

    Директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский отметил, что по статье за мошенничество в особо крупных размерах, где сумма составляет больше одного миллиона, человеку может грозить до 10 лет лишения свободы. Максимальное наказание за подлог — до четырех лет лишения свободы.

    При этом он отметил, что обвинить Хахалеву в том, что она покинула страну до проведения заседания, нельзя.

    «Она улетела до того, как на нее наложили какие-то ограничения, поэтому она не была еще лишена свободы передвижения. В конце концов есть процедура выдачи, и она работает», — сказал собеседник «360».

    По словам юриста Дениса Меркулова, во многом какое-то движение в деле произошло благодаря вниманию Бастыркина, который и придал большую огласку делу.

    Меркулов отметил, что из-за того, что Хахалева уехала из страны, ее скоро всего объявят в розыск и заочно арестуют, предъявив обвинения. Предвосхитить позицию суда по этому делу пока сложно, но из-за того, что оно успело нашуметь и привлечь внимание СМИ, сроки скорее всего будут «реальными и большими».

    «Ереван — это сателлит российский, там есть наше лобби и ее могут депортировать оттуда по запросу, если она не вернется. Но опять же это все занимает время. Пока все дойдет до депортации, она может уже уехать в Грузию или другие соседние республики», — заключил юрист.