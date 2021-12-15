Сбежала в Ереван до возбуждения уголовного дела. «Золотую судью» Хахалеву подозревают в мошенничестве и подлоге

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ дала согласие на открытие уголовного дела против бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. На заседании ее не было, так как она улетела в Ереван 8 декабря. Сейчас Хахалевой грозит обвинение в служебном подлоге и мошенничестве, а также заочный арест.

Дело Хахалевой

Председатель Следственного комитета Александр Бастыркин призвал ВККС разрешить возбуждение уголовного дела по обвинениям в мошенничестве и служебном подлоге в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. По сообщениям ТАСС, обращение СК было удовлетворено.

«Представление председателя Следственного комитета удовлетворить. Дать согласие на возбуждение уголовного дела», — сказал глава ВККС Николай Тимошин.

Сама Хахалева на заседании суда не присутствовала, так как улетела в Ереван 8 декабря и с тех пор в Россию не возвращалась.

«Хахалева, по данным ФСБ, вылетела за границу — в Ереван 8 декабря. Сведений о ее возвращении пока не имеется», — объявили на заседании. Там же сообщили о том, что передать ей лично документы для участия в заседании ВККС не удалось, поскольку по адресам, где она проживает, никто не открыл дверь.

Как сообщил представить СК Михаил Спиваков, Хахалева с 2016 по 2019 год пропустила 128 рабочих дней, но при этом в табеле учета рабочего времени подделывала все так, будто она была на рабочем месте. Как раз из-за такого большого количества прогулов ее лишили статуса судьи в июле 2020 года.

Сливаков отметил, что за внесение ложных сведений в табель ее можно обвинить в подлоге. Помимо этого бывшую судью подозревают в хищении одного миллиона и 195 тысяч рублей, что является мошенничеством.

Другие скандалы

Это не первый скандал, который разгорается вокруг Хахалевой. Впервые она привлекла внимание СМИ в 2017 году, когда сыграла пышную свадьбу для своей дочери Софьи. На ней, как писало РИА «Новости», выступали такие звезды, как Николай Басков, Вера Брежнева, Сосо Павлиашвили и Валерий Меладзе. СМИ быстро подсчитали, что такое торжество могло стоить около двух миллионов долларов.

Хахалева тогда пыталась оправдаться, говоря, что организацией свадьбы занимался отец Софии — бизнесмен Роберт Хахалев. Тот позже заявлял, что потратил на праздник лишь пять миллионов рублей, а многие артисты, прибывшие на свадьбу, были его друзьями, поэтому находились там на правах гостей.

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Ситуация привлекла столько внимания, что ее прокомментировали даже в Кремле. Дмитрий Песков тогда заявил, что это дело не прерогатива Кремля, но есть ведомства, которые будут «гораздо более пристально» следить за его развитием. После этого Совет судей края и СК РФ проверили данные о расходах на свадьбу, но ничего компрометирующего там не нашли.

Еще один скандал был связан с образованием Хахалевой. Появились сообщения о том, что ее диплом был якобы ненастоящим, но его подлинность подтвердил Тбилисский университет.

Хахалева была судьей Краснодарского краевого суда с 2004 года, а ее доход за 2016 год составил два миллиона 640 тысяч рублей.

Что ей может грозить?

Директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский отметил, что по статье за мошенничество в особо крупных размерах, где сумма составляет больше одного миллиона, человеку может грозить до 10 лет лишения свободы. Максимальное наказание за подлог — до четырех лет лишения свободы.

При этом он отметил, что обвинить Хахалеву в том, что она покинула страну до проведения заседания, нельзя.

«Она улетела до того, как на нее наложили какие-то ограничения, поэтому она не была еще лишена свободы передвижения. В конце концов есть процедура выдачи, и она работает», — сказал собеседник «360».

По словам юриста Дениса Меркулова, во многом какое-то движение в деле произошло благодаря вниманию Бастыркина, который и придал большую огласку делу.

Меркулов отметил, что из-за того, что Хахалева уехала из страны, ее скоро всего объявят в розыск и заочно арестуют, предъявив обвинения. Предвосхитить позицию суда по этому делу пока сложно, но из-за того, что оно успело нашуметь и привлечь внимание СМИ, сроки скорее всего будут «реальными и большими».

«Ереван — это сателлит российский, там есть наше лобби и ее могут депортировать оттуда по запросу, если она не вернется. Но опять же это все занимает время. Пока все дойдет до депортации, она может уже уехать в Грузию или другие соседние республики», — заключил юрист.