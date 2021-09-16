Кондитер выпустил партию «марципановых Меркель», подсластив ее уход. Немцы провожают «золотой век» Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель покидает свой пост после 16 лет управления страной. Ее уход захотел подсластить один из местных кондитеров, выпустивший целую партию «марципановых Меркель».

«Это сувенир для поклонников или не фанатов Ангелы Меркель, которая вышла из игры и завершила свою службу. Мы надеемся, что тот или иной человек разместит его где-нибудь у себя дома», — рассказал менеджер Odenwaelder Marzipan Томас Зубер.

По словам кондитера, марципановое изделие может храниться в течение двух лет. Он пошутил, что с его помощью люди смогут продлить время Меркель еще на два года.

Семейный бизнес Зубера работает уже 40 лет. За это время в кондитерской появилось оборудование для массового производства, но мужчина продолжает использовать навыки ручной работы. Компания разработала специальную форму для «марципановых Меркель», которую заполняют смесью измельченного миндаля и сахарного сиропа.

«Госпожа Меркель — это особое издание для нас. Мы планируем произвести около 500 штук», — уточнил Зубер.

Кондитерская начала работать над марципановыми изделиями пару месяцев назад. Сейчас команда из восьми человек уже заканчивает производство партии.

Уход Меркель

Согласно новому опросу, большинство жителей Германии считают, что «золотой век» их страны закончился. Пессимистично смотрят на будущее 52% немцев, сообщило издание The Telegraph со ссылкой на исследование Европейского совета по международным отношениям.

Авторы опроса отметили, что Меркель удалось укрепить позицию Германии в качестве великой европейской державы. Но, несмотря на все достижения, их будет недостаточно для защиты единства ЕС.

О сильных позициях в Европе упомянул и экономист из Латинской Америки Рикардо Аморим. Он написал в Twitter, что Меркель олицетворяла эти сильные позиции и экономику. Эксперт напомнил о ситуации, когда канцлера Германии дважды сфотографировали в одном и том же платье.

«Она ответила: „Моя миссия — служить немцам, а не быть образцом“», — подчеркнул Аморим.

Ангела Меркель занимает пост канцлера Германии с 2005 года. На новых парламентских выборах, которые пройдут 26 сентября, она решила не выдвигать свою кандидатуру.