Смерть студентки МГИМО из Казахстана может быть не случайной. В деле появился «золотой» сын дагестанского чиновника

Сына бывшего главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова арестовали по подозрению в убийстве студентки МГИМО. Девушка приехала в Москву из Казахстана, поэтому в республике к делу проявляют повышенный интерес.

Выпала или вытолкнули?

В среду 29 июля Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца Муртузали Меджидова, подозреваемого в убийстве 21-летней студентки МГИМО Томирис Байсафы. В апреле 2018 года девушка выпала из окна четвертого этажа общежития, 3 мая того же года скончалась в московской больнице. Тогда среди студентов ходили слухи, что Томирис избили, а после вытолкнули из окна.

СК сначала возбудил дело по статье «Доведение до самоубийства», в рамках которого допрашивали в том числе однокурсника девушки, 22-летнего Муртазали Меджидова. Погибшая встречалась с Муртузали — сыном известного дагестанского политика и бизнесмена Мухтара Меджидова, в 2013 году возглавлявшего правительство Дагестана.

Уполномоченный по правам человека в Казахстане тогда просил российскую коллегу Татьяну Москалькову «обеспечить объективное расследование» дела.

Мать погибшей, стилист Жанна Ахметова, поблагодарила власти Казахстана и России за то, что спустя два года ее дочь больше не считают самоубийцей.

«Я не желаю никому крови, не хочу, чтобы люди сидели в тюрьмах, но и быть на месте матери дочери самоубийцы я тоже быть не согласна», — написала она в Instagram.

«Надо понимать менталитет»

Глава фонда «Казахская диаспора» Полат Джамалов в разговоре с «360» обратил внимание на то, что статью переквалифицировали на «Убийство». Сам он изначально также не верил в суицид.

Источник фото: Instagram

«Лично я не верю в версию самоубийства, не потому что это моя землячка, а из общих соображений. Ситуация такая: приехала молодая девчонка, 21 год, получать образование. Понятно, любовь там и так далее, но надо понимать менталитет», — заявил он.

Это не в диком ауле произошло, где горянку к чему-то принудили, и она покончила с собой. Это современная девочка. Приехала в Москву учиться, и тем более училась в таком вузе, где все варится Полат Джамалов глава фонда «Казахская диаспора».

К тому, что следствие вышло на версию убийства, Джамалов отнесся позитивно. Девушка, считает он, выпала «не по своей воле». Руководитель фонда рассчитывает, что преступника будет ждать «самое суровое наказание».

Собеседник напомнил и о другом случае гибели казахстанского студента в Москве. В декабре 2008 года был зарезан студент-первокурсник Института нефти и газа Ерлан Айтымов. Он отлично учился, в свободное время рисовал граффити. Предполагалось, что студент погиб в потасовке со скинхедами. В феврале следующего года арестовали троих подозреваемых 18-23 лет, они дали признательные показания.