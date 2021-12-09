СМИ показали «золотой» дом подозреваемого в хищениях экс-депутата. Почему и в этот раз дворцовые интерьеры?

Среди преступников прослеживается особая любовь к золотым унитазам и лепнине. В этот раз, по данным СМИ, отличился экс-депутат из Ростовской области Виталий Латышев. Предполагаемым хоромам Латышева позавидовали бы и арабские шейхи. За тягой к такой роскоши может стоять менталитет и невозможность показать полученные богатства окружающим.

Дело Латышева

Правоохранители проверяют причастность депутата Поляковского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области Виталия Латышева к хищениям средств, выделенных на оздоровительную кампанию для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. Об этом источник в силовых структурах региона сообщил «Коммерсанту».

По данным издания, уголовное дело пока не возбудили. Однако в доме экс-депутата и офисе ООО «Пансионат „Красный десант“» уже прошли обыски. Более того, проверяются данные о схожих нарушениях по расположенным в регионе пансионатам «Котлостроитель», «Дружба» и другим.

Так, Латышев владеет ООО «Пансионат „Красный десант“», учрежденным в 2003 году, сказано на сайте kartoteka.ru. Также экс-депутату приписывают учреждение ООО «Детский оздоровительный лагерь „Дружба“», ООО «Пансионат „Котлостроитель“», ООО «Детский оздоровительный центр „Дмитриадовский“» и других санаторно-курортных организаций области.

При этом шесть лет назад Латышев получил крупную сумму, которую планировалось потратить на отдых детей из малообеспеченных семей, сообщил агентству РИА «Новости» источник в правоохранительных органах региона.

«С 2015 года лагеря Латышева получили из бюджета порядка одного миллиарда рублей. По предварительной информации, 30% от этой суммы осело в карманах бывшего депутата», — заявил собеседник издания.

Золотая квартира

На фоне таких новостей особенно интересно смотрится убранство дома, который, по утверждению СМИ, принадлежит Латышева. Там и сразу несколько дорогих люстр в одной комнате, и позолоченные обои, и камин с лепниной, и диван с узорами. Снимки интерьеров опубликовали в Telegram-канале РИА «Новости».

Речь идет об индивидуальной особенности человека — желании принадлежать к определенному социальному слою. Об этом «360» рассказала психолог Марина Гладышева.

«Только по одному этому обстоятельству сложно сказать, что это какое-то отклонение. Людям свойственно стремиться к принадлежности к высшему классу. <…> У кого были замки? У королей, у высокого класса. Здесь можно предположить, что у человека есть проблема, которую он закрывает таким ощущением, что у него это есть, что он тоже успешный, тоже принадлежит к высокому классу. Учитывая, что эти деньги были украдены, есть некая потребность закрыть свое внутреннее ощущение низкого ранга», — пояснила Гладышева.

По ее словам, это простое желание компенсировать какой-то свой недостаток. Схожую точку зрения высказал в разговоре с «360» психолог, доктор наук, автор книг Андрей Зберовский.

«Набор типичный. Нельзя человеку запретить быть успешным, богатым. Это нормальное желание. Но когда человек достигает каких-то результатов именно легальным путем, то ему не стыдно показать свои достояния людям. Допустим, человек построил завод, фабрику. Вот она — фабрика, ее построил такой-то. Человек может нести это вовне: дорого одеваться, красиво жить. Это будет вызывать понимание окружающих. Но если источник денег криминальный, человек не имеет возможности деньги легализовать внешне», — рассказал Зберовский.

По его словам, именно поэтому люди такого типа вынуждены тешить свое самолюбие в узком кругу, куда посторонние доступ не имеют: дома. Избыточное убранство в таких случаях тешит самолюбие и компенсирует то, что нет возможности показать всем.

«Золотые эти пресловутые унитазы, как в России любят, люстр по 10 штук, все в лепнине, чтобы статуи стояли — это избыточное украшение дома обычно свидетельствует о том, что у человека есть большой запрос на признание, но нет возможности это продемонстрировать», — подчеркнул психолог.

Он напомнил, что такое явление не редкость. Зберовский объяснил, что здесь роль играет и ментальность. По национальным особенностям россиян больше прельщает Восток: Византия, Иран, Турция. Психолог подчеркнул, что, несмотря на все усилия Петра I, Россия — все же больше восточная, а не европейская страна.