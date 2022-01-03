Золото и бронза. Итоги пятого этапа «Тур де Ски» для российских лыжников

Завершился еще один этап многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». Российским спортсменам он принес сразу два призовых места: Наталья Непряева взяла золото, а Алексей Червоткин — бронзу. Теперь лыжникам предстоит выйти на финальный старт.

Победа Непряевой

Российской лыжнице Наталье Непряевой удалось победить в масс-старте на 10 километров классическим стилем. Спортсменка смогла пройти весь маршрут за 29 минут 51,3 секунды. На втором месте оказалась норвежка Хейди Венг, чье отставание составило 3,7 секунды. Замкнула тройку лидеров финка Криста Пярмякоски, приехавшая на финиш позже на 4,8 секунды.

По словам старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко, Непряева смогла хорошо разложить свои силы.

«Лыжи сегодня работали хорошо, здорово. Это слагаемые успеха. Она не стала предварительно дергаться, ускорилась один раз на сто процентов и убежала от своих соперниц», — процитировало его РИА «Новости».

Сейчас Непряева лидирует в общем зачете многодневки. Она опережает шведку Эббу Андерссон на одну минуту 12 секунд.

«Сегодня здесь я могу показывать свои лучшие результаты. Завтра настраиваюсь отдать все оставшиеся силы. И сохранить лидерство в туре. Очень настраивалась на эту гонку. Именно отстоять первую позицию», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Она назвала заключительный этап многодневки самым сложным. Также российская лыжница отметила, что ей нужно будет выложиться максимально. Как заявил старший тренер, ему хотелось бы увидеть больший разрыв от Андерссон.

«Зная функциональные качества Эббы, могу сказать, что это будет не легкая прогулка, а очень тяжелое испытание. Это всегда тяжело», — заключил Бородавко.

Бронза Червоткина

Еще одним призером пятого этапа гонок стал россиянин Алексей Червоткин. Лыжник занял третье место в масс-старте на 15 километров классическим стилем. Его отставание от победителя заезда составило 23,7 секунды.

Лидером гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанция за 41 минуту 31,2 секунды. Вторым приехал на финиш финн Ийво Нисканен, отставший на 20,8 секунды. По словам Червоткина, ему было приятно оказаться на подиуме вместе с сильными соперниками.

«Положительно все. По тактике что могу сказать? На втором-третьем круге появился такой заряд, что почувствовал уверенность выйти и вести гонку. Но все-таки на четвертом круге, когда могли быть бонусные секунды, Нисканен добавил очень сильно, и после кризис», — рассказал спортсмен.

Он добавил, что на пятом-шестом кругах ему пришлось просто терпеть, но потом удалось снова включиться в борьбу.

Отставание Большунова

Российский лыжник Александр Большунов отстает от норвежца Йоханнеса Клебо на две минуты. Такой разрыв поставил спортсмена на второе место в общем зачете перед последним заездом. На первой строчке расположился Клебо, а на третьем месте находится Ийво Нисканен. Финский лыжник отстает от лидера на 2 минуты 49 секунд.

Лыжную гонку проводят с 28 декабря под эгидой Международной федерации лыжного спорта в Италии. Завершающий заезд «Тур де Ски» пройдет 4 января.