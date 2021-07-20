Почти всю верхушку УГИБДД Ставропольского края задержали 20 июля. Среди главных подозреваемых начальник управления Алексей Сафонов. У него обнаружили шикарный особняк. «360» рассказывает, в каких интерьерах живет Сафонов.

Снимки опубликованы в Telegram-канале депутата Госдумы Александра Хинштейна. На кадрах огромный двухэтажный дом. Судя по фото, в нем по крайней мере четыре камина. Около так называемого дворца находится еще один небольшой домик. На ухоженной территории стоят две иномарки. Участок огражден каменным забором. Его изюминка — золотые ворота.

Внутри обстановка еще более дорогая. Чего стоит гостиная с колоннами, резными деревянными шкафами, антикварными часами, креслами, маленьким столиком.

На потолке висит, судя по всему, хрустальная люстра, которая могла бы украшать какой-нибудь музей-дворец. На стенах — живопись с претензией на высокое искусство. Огромное окно украшают синие и белые шторы.

Источник фото: Telegram

Еще одна комната также выполнена в синих тонах. На окнах висят синие шторы, рядом два синих с позолотой кресла, а около них огромная статуэтка с золотой рыбкой. Возможно, она является гардеробной, поскольку там висит множество одежды и сумка.

Источник фото: Telegram

Далее направляемся в главную гостиную. Она выполнена в белых тонах. Посреди комнаты стоит белая колонна. Около нее белый диванчик, ваза с цветами и столик с двумя позолоченными креслами с синей обивкой. Однако все внимание приковывают стены с витиеватыми золотыми узорами.

Источник фото: Telegram

На первом этаже есть лестница в светлых тонах. Пока поднимаешься на второй этаж, можно осматривать очередную позолоченную отделку на стенах.

Источник фото: Telegram

В доме есть еще одна лестница, она более витиеватая, с позолоченными перилами. Тут тоже позолота повсюду, даже на светильнике.

Источник фото: Telegram

Возвращаемся в прихожую. Там стоят антикварные шкафы, столик с зеркалом и небольшими окошками, похожими на те, которые бывают в католических церквях.

Источник фото: Telegram

Кухня, как и одна из гостиных, выполнена в белых тонах. Даже здесь есть хрустальная люстра, больше подходящая для основных комнат.

Интересно, что в каждом помещении совершенно разные люстры. Однако отдельный вид искусства — потолки. Каждый из них украшают фрески. На первой фотографии можно увидеть небольшой балкончик, который разделяет этажи.

В ванной комнате также есть и шикарная люстра, и фреска на потоке. В центре комнаты стоит белая ванна. У одной стены душевая кабинка, туалетный столик с двумя зеркалами и еще один шкафчик. В другой ванной преобладает позолота. Она на рукомойнике, зеркале и, конечно, на унитазе.

В дворце Сафонова есть и достаточно скромная мансарда. Там стоит телевизор и с виду ничем не примечательный белый диван. Удивительно, что многие комнаты очевидно малы для крупной и массивной мебели, но владельцев теснота не остановила.

Источник фото: Telegram

В особняке нашлось место и для бани с сауной. Больше всего в этой комнате запоминается большая деревянная купель. Также в углу можно рассмотреть фотообои с видом на море.

Источник фото: Telegram

В доме также есть еще одна комната для отдыха — на этот раз с баром. В углу можно заметить большую колонну.

Источник фото: Telegram

Есть и игровая комната с бильярдом и дартсом. Там стоит и небольшая статуя. В одной руке она держит факел. Что эта фигура значит для хозяина, можно только догадываться.

Источник фото: Telegram

Финальная комната в этом обзоре — тренажерный зал. В нем есть беговая дорожка, штанга, тренажеры для спины и рук, несколько ковриков, зеркала.

Источник фото: Telegram

А вот так дом выглядит с высоты.

Дело Сафонова

По данным Следственного комитета, Сафонов и его подельники несколько лет делали неформальные пропуска. Их продавали грузовым компаниям, которые перевозили строительные материалы и зерно.

В отношении Сафонова открыто уголовное дело о получении организованной группой под руководством начальника УГИБДД по Ставропольскому краю взятки на сумму более 19 миллионов рублей.

Свой пост Сафонов занимает с 2012 года. На камеру он регулярно осуждал взяточников.