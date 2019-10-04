Подмосковью 6 октября исполняется 90 лет. Этот праздник в Московской области отметили 3-го числа концертом с участием звезд и награждением местных жителей, которые помогали региону развиваться. После церемонии некоторые из гостей пообщались с «360», и мы убедились, что жители Подмосковья ценят свой дом и не остановятся на достигнутом.

На торжества в честь юбилея области приехали многие известные люди, в числе которых, например, прославленный спортсмен Вячеслав Фетисов, певец Денис Майданов, советская фигуристка Ирина Роднина.

Губернатор Андрей Воробьев вручил медали «Почетного гражданина» ряду местных жителей: медийным лицам, врачам, спасателям, многодетным семьям.

Источник фото: телеканал «360»

Слово дали и мэру Москвы Сергею Собянину, который отметил, что дружеские отношения с Андреем Воробьевым помогают им вместе решать накопившие проблемы и делать московский регион более комфортным для жителей.

Источник фото: телеканал «360»

Уже после официальной части экс-хоккеист, мастер спорта СССР и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов пообщался с «360» и поздравил жителей Подмосковья с праздником. Прославленный спортсмен назвал Московскую область одним из самых уникальных регионов мира, где каждый район и центр имеет особенную историю.

Замечательные люди, красивая природа, уникальные памятники архитектуры. Все, что мы должны делать, это развивать то, что требует современного развития, сберечь экологию, природу для наших будущих поколений Вячеслав Фетисов.

Источник фото: телеканал «360»

Певец Денис Майданов также пообщался с «360» после концерта и сказал, что для него присутствие на празднике Московской области — счастье. «Для меня большое счастье жить в это время, когда Московская область отмечает 90-летие. Это место, где живут мои родители, моя семья, мой дом здесь. Я очень рад, что живу в это время изменений, которые происходят каждый день. За семь лет изменилось многое благодаря усилиям Андрея Юрьевича Воробьева и его команды», — сказал Денис Майданов.

Источник фото: телеканал «360»

Председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников получил награду от правительства области и в беседе с «360» отметил, что ему очень приятна высокая оценка своего труда и труда коллег.

Это труд нашей большой армии профсоюза работников, которые работают в Московской области. Практически в каждом лечебном учреждении есть профсоюзная организация, и именно их усилиями мы помогаем сделать работу всех работников здравоохранения лучше, защитить их трудовые права Анатолий Домников.

Источник фото: телеканал «360»

Люди, которые в этот день были на праздничном концерте, действительно гордятся регионом, в котором живут. Один из собеседников «360», Валентина Кабанова, председатель Союза московского областного объединения организации профсоюзов, даже вспомнила стихи, пока делилась впечатлениями от мероприятия.

Мне на память приходят замечательные стихи: «Подмосковье, мое Подмосковье, золотая оправа Кремля». Но у нас в «золотой оправе» самыми яркими, драгоценными камнями являются люди. Когда сегодня столько много награжденных за трудовые, за боевые подвиги, за общественную работу, спасение людей — это дорого стоит Валентина Кабанова.

Для людей, о которых сказала Валентина Кабанова, на праздничном концерте выступили Игорь Бутман, Максим Дунаевский, Дмитрий Харатьян и Нонна Гришаева. Также на сцену поднялись талантливые юные певцы и музыканты, которые исполнили популярные песни, посвященные Московской области.