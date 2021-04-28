Золотая крупа. Цены на гречку в России обещают понизить к следующему году

В России снова поднимаются цены на гречневую крупу. Почему так случилось, еще не разобрались: то ли мало посеяли, то ли придерживают для зарубежных покупателей. Россиянам же предлагают ждать стабилизации цен к следующему году. А также присматриваться к другим, более доступным крупам.

Российские поставщики предупредили торговые сети о повышении цен на гречку. Крупа для россиян может подорожать на 10%. Представители торговых сетей также подтвердили эту информацию. Некоторые из них еще в феврале получили письма от поставщиков о повышении закупочных цен на крупы с марта и апреля.

В Минсельхозе уже начали разрабатывать меры, чтобы остановить рост цен. Их планируют сбалансировать за счет увеличения посевных площадей под основные крупяные культуры. А Минпромторг попросил торговые сети предоставить подробную информацию о динамике стоимости продукции.

При этом в Минсельхозе отметили, что не видят причин для повышения цен на гречку. Пока объемы производства удовлетворяют спрос предприятий переработки и полностью обеспечивают потребности населения.

Дороже на 10%

Представитель ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева в разговоре с «360» рассказала, что ведомство на данный момент действительно подтверждает рост цен на гречку. В розницу он пока не превышает 10%.

«Дело в том, что заводам не хватает гречихи. И пока никто точно не понимает, действительно ли ее мало на рынке или аграрии просто не продают ее переработчикам и придерживают для экспортных контактов. Кроме того, на ситуацию влияет рост стоимости упаковки — как известно, пленка и картон у нас подорожали», — пояснила Нагайцева.

Она уточнила, что подорожали удобрения и выросли затраты на хранение. Дисбаланс на рынок вносят и растущие экспортные поставки. В этом году экспорт очень высокий. Российская продукция интересна многим странам, в том числе Китаю, Японии, странам бывшего Советского Союза.

Повода для паники нет

Представитель «Руспродсоюза» отметила, что ведомство не поддерживает механизмы госрегулирования цен — они несовершенны и приводят к сбою цепочек поставок. Например, соглашения по сахару уже привели к тому, что оптовая цена для переработчиков стала выше, чем стоимость данного вида продукции в рознице.

«В текущей ситуации боле эффективны могут быть проекты адресной помощи населению. Кроме того, очень важно отметить, что в ситуации низкой покупательной способности поставщики не заинтересованы в необоснованном повышении цен, так как это грозит им снижением товарооборота», — сказала Ирина Нагайцева.

Она подчеркнула, что с учетом высоких переходящих запасов поводов для паники нет и дефицита продукции не ожидается. Цена — это всегда баланс спроса и предложения. Не исключено, что в этом году аграрии из-за привлекательных цен вполне могут увеличить площади под гречиху. Что в итоге приведет к снижению цен в будущем сезоне.

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Заменить крупу

Ирина Нагайцева отметила, что остальные крупы на сегодняшний день стабильны. А цены на некоторые из них даже имеют тренд к снижению. Так что в случае дальнейшего удорожания потребители смогут перейти на альтернативные виды круп.

Специалисты считают, что альтернативой гречке могут выступить любые крупы. Все они полезны, так как там нет рафинированных, то есть медленно усваиваемых углеводов. Поэтому каша или суп из любой крупы — перловки, пшена, кукурузы, овсянки — примерно одинаково полезны людям любого возраста.

Но у гречки есть и серьезные отличия — например, она гипоаллергенная. Также по сравнению с другими зерновыми культурами гречка является лидером по содержанию цинка, меди и марганца. Зерна гречихи содержат более высокие уровни витаминов B1 (тиамин), B2 (рибофлавин), E (токоферол) и B3 (ниацин и ниацинамид) по сравнению с большинством злаков.