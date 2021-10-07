Американские следователи назвали имя Зодиака. Им не поверили, но личность преступника не останется загадкой

Команда американских следователей заявила, что смогла раскрыть личность Зодиака — одного из самых известных убийц современности. Они представили доказательства, но ФБР и полиция назвали новые улики неубедительными и отказались закрывать дело. «360» разобрался, есть ли шанс действительно раскрыть личность преступника, которого не смогли найти за более чем 50 лет, или его имя навсегда останется тайной.

Кто такой Зодиак

Зодиак совершил семь нападений в период с конца 1960-х до начала 1970-х годов — пять из них закончились смертью пострадавших. При этом сам преступник утверждал, что лишил жизни 37 человек. Он убивал с помощью ножа и пистолета, а также оставлял журналистам зашифрованные послания на местах преступлений. Такие же письма он рассылал в местные газеты: в них маньяк грозил новыми убийствами, а также рассказывал о планах взорвать школьный автобус.

Кроме того, в них были криптограммы — по словам преступника, одна из них содержала его настоящее имя и другие личные данные. Правоохранители смогли расшифровать большинство из них, последняя криптограмма поддалась только в 2020 году. Однако так и не нашли никакой информации о личности убийцы.

Выжившие жертвы и свидетели дали подробное описание его внешности, а на месте одного из преступлений нашли отпечатки пальцев, однако самого преступника поймать так и не смогли. За все годы ФБР подозревали большое число мужчин, однако так и не предъявили никому обвинения.

Загадку удалось решить?

Команда следователей Case Breakers из 40 человек, в число которых вошли бывшие агенты ФБР, сообщила о своем открытии в начале октября. Правоохранители заявили, что смогли установить личность легендарного американского серийного убийцы — Зодиака.

По данным следователей, им был мужчина по имени Гэри Ф. Пост, который умер в 2018 году. Он был американским летчиком, а когда ушел со службы, устроился работать маляром. По данным следователей, отпечаток каблука Поста был такой же формы и размера, как у Зодиака в трех разных местах преступления. Еще одной уликой стал шрам на лбу мужчины — он точно попадал под описание свидетелей.

Последней уликой команды Case Breakers стали забрызганные краской часы, которые нашли на месте убийства 18-летней Чери Джо Бейтс. Следователи уверены, что она является шестой жертвой Зодика, хотя полиция смогла доказать его причастность только к пяти убийствам.

С выводами Case Breakers согласилась и бывшая жена Поста — она уверена, что именно он был Зодиаком. Однако в полиции и ФБР не поверили словам следователей. Там назвали новые доказательства неубедительными и заявили, что не будут закрывать дело.

Тайна станет явью

Профессор кафедры криминалистики юридического факультета МГУ Николай Егоров отметил, что Зодиак мог не оставить на местах преступлений следов ДНК, которые позволили бы найти убийцу через базы.

«По Зодиаку, вполне возможно, нет биологических следов, поэтому не с чем сравнивать. Сейчас в основном применяется метод геномного анализа, а для этого надо, чтобы была кровь или другие биологические следы», — отметил он.

При этом профессор криминалистики Анатолий Кустов уверен, что рано или поздно личность знаменитого преступника получится раскрыть.

«Доказать можно. Мы сейчас раскрываем преступления, которые совершались 100–200–300 лет назад. Нужно проанализировать все свидетельские показания. Во-вторых, постараться из этих показаний сформировать хотя бы какой-то словесный портрет. Посмотреть материалы осмотра мест происшествия. По каждому проводились исследования — надо посмотреть, какие следы были обнаружены», — рассказал он «360».

Анатолий Кустов подчеркнул, что особое внимание надо уделить биологическим следам: если их удалось найти, они сохраняются на долгое время. И с помощью современных достижений криминалистики их можно исследовать: для этого разработали специальные программы. С помощью ДНК можно получить информацию в том числе о цвете глаз преступника, цвете его волос и возрасте.

«Это могут быть волосы, перхоть, слюна, какие-то другие выделения, небольшие части кожи и так далее. Все они дают возможность получить информацию даже через десятки лет. Если произошло убийство, обязательно проводится осмотр места происшествия и изымаются все возможные следы», — подчеркнул он.

Профессор отметил, что преступление никогда не получится раскрыть только в том случае, если полицейские не провели тщательный осмотр места происшествия и не собрали улики. Многие убийства XIX и XX веков не получилось раскрыть в свое время, потому что тогда у правоохранителей не было такого опыта, который есть сейчас. Им не хватало механизмов, чтобы проверять улики, так как криминалистика не была достаточно развита.

«Все преступления, которые не раскрыты, формируются в систему, и к ним постоянно возвращаются. Есть специальные отделы, которые занимаются нераскрытыми преступлениями. И как только у нас что-то новое появляется, какая-то техника, мы возвращаемся к нераскрытым преступлениям и используем ее, чтобы восстановить события и попытаться раскрыть преступление», — заключил он.