Зной сменился ураганом. Мощный ветер, ливни и град обрушились на московский регион
Утром 7 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы и Подмосковья об ухудшении погоды. Он написал в соцсети, что к вечеру возможны грозы, ливни и даже смерчи. При этом порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.
Но синоптик отметил, что смерчи будут носить локальный характер. Они могут затронуть в большей степени юго-запад, запад, северо-запад и немного север региона.
Непогоды долго ждать не пришлось. Уже после обеда жители стали замечать все более темное небо. В некоторых местах сразу же поднялся сильный ветер.
За ветром и тучами последовали ливень с громом. После жаркого дня многие пользователи только обрадовались мощным осадкам, которые смогут остудить город.
«Ага))) темно, как ночью. Сейчас уже ливень пошел, даже окно открыть страшно, комнату заливает», — написал один из-подписчиков.
А вот жителям подмосковного Можайска пришлось прятаться не от дождя, а от града.
Кого-то град с ливнем застал прямо в дороге. В этом случае необходимо всегда быть крайне внимательными за рулем.
Некоторым удалось заснять и сами градины. В некоторых местах лед выпал размером с конфету, а в Одинцовском городском округе — с шарик для пинг-понга.
Пользователи просто засыпали соцсети фотографиями и видео со зловещими черными тучами и дождем.
Обрушение потолка и пострадавшие
Далеко не везде гроза прошла мирно и принесла долгожданную прохладу. Так, на станции Тушинская Московских центральных диаметров обвалилась крыша. Конструкция рухнула на платформу, но, по предварительной информации, никто не пострадал.
В Путилкове непогода привела к более серьезным последствиям. Там шквалистый ветер сорвал навес, под которым продавали фрукты и овощи. На кадрах видно, как порыв поднимает женщину в воздух и отбрасывает вместе с конструкцией на проезжую часть. Еще одним пострадавшим оказался мужчина, который был вместе с женщиной в палатке. Сейчас им обоим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Разгул стихии привел и к поваленным деревьям. Один из стволов упал на припаркованный автомобиль в московском районе Щукино.
А это дерево рухнуло на легковушку одного из жителей Зеленограда.
По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, дождливая погода продлится в московском регионе до выходных. При этом уже с 8 июля начнется похолодание. Столбики термометров установятся на комфортных +20 градусах.