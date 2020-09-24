Знаменитости объявили бойкот коронавирусным ограничениям. А потом очень быстро его свернули

В Нидерландах ужесточили ограничительные меры из-за резкого скачка числа зараженных. Часть голландских знаменитостей выступила против такого решения. Они отказались следовать этим мерам, что вызвало критику и общенациональные дебаты.

Протест ограничительным мерам начался с 21-летней рэперши и модели Фамке Луизы. В Instagram она заявила своему миллиону подписчиков, что больше не желает мириться с растущим числом ограничений, призванных замедлить распространение вируса.

«Только вместе мы сможем восстановить контроль над правительством. Я больше не участвую. Освободите людей», — цитирует ее слова The Guardian.

Свое заявление она подкрепила хештегом #ikdoenietmeermee, что переводится как «я больше не участвую».

Протест рэперши примечателен еще и тем, что ранее она принимала участие в правительственной рекламе, призывающей к соблюдению коронавирусных ограничений. Ее негодование поддержали хип-хоп-звезды Beazzy, Rugged, Trobi, Dyna, Outsiders, певец Тим Доувсма, Томас Бердж и другие.

«О наших стариках забывают, наша экономика находится на грани краха, человеческое поведение криминализируется», — говорили они в своих видео.

Мотивы кампании #ikdoenietmeermee были подвергнуты резкой критике в некоторых кругах. Люди предположили, что настоящий мотив кроется в финансовых потерях из-за запрета живых выступлений.

Министр здравоохранения Уго де Йонге ответил на эту акцию хештегом #ikdoewelmee, что переводится как «я участвую».

Клаас Диджкофф, председатель парламентской группы правящей правоцентристской партии, написал в Twitter, что «вирус — это не игра, которую можно остановить на время». Лидер лейбористской партии Лодевик Ашер назвал кампанию знаменитостей «совершенно неправильной».

Не справились с критикой

Главной претензией со стороны бунтующих было отсутствие «честности и прозрачности» в отношении эффективности масок и правила о 1,5-метровом социальном дистанцировании. Луиза сказала, что «откажется от всех мер, пока правительство не сможет достоверно оправдать эту политику». Впрочем, она довольно быстро передумала, когда в ее сторону полетел шквал критики.

Ее обвинили в попытке преуменьшить опасность коронавируса, но юная рэперша это отрицала. По словам Фамке, она лишь хотела вызвать дебаты о том, как лучше всего бороться с вирусом.

«Я не знаю, буду ли я использовать этот хештег снова, но мне интересно, достигла бы я того же, если бы использовала другой хештег. Видимо, чтобы привлечь внимание, нужно использовать такой хештег», — заявила она.

Чуть позже рэперша удалила свой пост с провокационным хештегом, заявила, что больше не поддерживает эти взгляды, и извинились за путаницу в новом посте в Instagram. Она написала, что никогда не собиралась побуждать людей не следовать мерам, принятым против коронавируса.

«Я хотела бы извиниться перед всеми, кто почувствовал себя обиженным или сбитым с толку», — говорится в ее посте.

Помимо нее, ряд других знаменитостей и влиятельных лиц также удалили свои видео с хештегом #ikdoenietmeermee. При этом большинство сделали это без каких-либо объяснений или извинений. Среди них были хип-хоп-артисты Bizzey, Rugged, Trobi, Dyna, Outsiders, DJ Chuckie, Zoe Livay, Abstract, Yes-R и певец Тим Доувсма. Об этом сообщает NL Тimes.

Когда пандемия только началась, правительство Нидерландов пыталось избегать обширных ограничений, описывая свою политику как «разумную изоляцию». Однако тревожный рост заражений в последние недели привел к ограничению социальной активности в некоторых регионах. В начале этой недели в стране зафиксировали более 2000 новых случаев инфицирования.