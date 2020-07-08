Знаменитое кипарисовое озеро в Анапе высохло из-за жары и засухи. Оно восстановится?

Кипарисовое озеро в Анапе полностью пересохло из-за продолжительной жары и засухи. Место уже давно полюбилось туристам и стало одной из главный достопримечательностей края, но сейчас некогда завораживающий водоем с растущими в центре деревьями, больше напоминает пустыню или непаханое поле. К каким последствиям может привести жаркая погода, и когда ждать спасительных дождей — в материале «360».

Многие туристы специально едут в Анапу, чтобы вживую увидеть знаменитое на весь мир озеро Сукко, которое иногда еще называет кипарисовым озером. Но сейчас от озера ни осталось и следа — их сухой земли торчат корни деревьев. Директор научно-исследовательского института прикладной и экспериментальной экологии Кубанского государственного аграрного университета Леонид Ярмак рассказал в беседе с «360», что в первую очередь кипарисовое озеро пересыхает из-за того, что черноморское побережье, с точки зрения погоды, очень плохо обеспечено водными ресурсами.

Без воды дерево жить не может

Во-первых, побережье черноморское оно вообще очень плохо обеспечено водными ресурсами с точки зрения равномерности распределения погоды. Потому что в основном это поверхностный сток, который естественно при такой температуре, как у нас сегодня пересыхает Леонид Ярмак

По его словам, засухи, которые сейчас устанавливаются в регионе, безусловно связаны с климатом. Огромное количество факторов сейчас оказывают влияние на климат, включая даже состояние солнца и все прочее, отметил Ярмак. Но, безусловно, большую роль сыграл также антропогенный фактор, «потому что очень много парниковых газов выбрасывается в атмосферу и Земля разогревается».

Говоря о том, как отсутствие воды влияет на деревья и на корни, эколог заявил, что они могут погибнуть из-за этого. «Естественный процесс — без воды дерево жить не может», — резюмировал Ярмак. Он добавил, что, конечно, дерево будет максимально сражаться — оно может сбросить листву, чтоб каким-то образом уменьшить влагообмен, постараться выжить, но иногда этого недостаточно и деревья просто засыхают.

При этом эколог считает, что с каждым годом ситуация будет ухудшаться. Проблема в том, объяснил Ярмак, что сток сходит в виде паводка, там нет ни одного водохранилища, ни одной аккумулирующей емкости, которая позволяла бы собирать эту воду и впоследствии более равномерно ее использовать.

Он рассказал, что были проекты по созданию горного водохранилища, но на это требовалось очень много денег и от проекта отказались. Побережье Новороссийска, Геленджик — они снабжаются Троицким водозабором, то есть с Кубани, рассказал Ярмак. Анапа тоже пьет из Кубани фактически. При том, что сейчас на Кубани тоже накопление водохранилища идет медленными темпами и очень серьезно отстает от графика прошлых лет, отметил эколог. Поэтому, по его словам, естественно, что сегодня власти призывают экономить воду.

Уникальный объект

Говоря о том, почему кипарисовое озеро настолько популярно, Ярмак заметил, что этот объект — памятник природы.

«Объект уникален по своей природе, само дерево уникально, потому что такие деревья, которые растут непосредственно в озере, с определенной корневой системой и так далее. Он является уникальным в крае, других таких объектов практически нет», — рассказал Ярмак.

Видео: Instagram/dolina_sukko

Эколог отметил, что у этого водоема бывают моменты, когда оно пересыхает, но не до такой степени. При этом он считает, что, учитывая корневую систему Кипарисов, они погибнут сразу. Такое возможно, если озеро высохнет совершенно и там исчезнет подрусловый сток, но, по словам Ярмака, это уже маловероятно. По словам эколога, сейчас надо, что бы не перегревались корни деревьев, которые сейчас открылись солнцу — их нужно охлаждать и поливать.

Ждать ли дождей

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал «360», что предсказать погоду в крае очень сложно.

«Вообще у нас как Крым, так и Анапа, Новороссийск, все до Геленджика — там год на год не приходится, конечно, но в июле и августе там обычно очень высокие температуры и преобладают жаркие дни. Каждый день дожди не идут», — рассказал Варакин. При этом он добавил, что сейчас по Анапе сложно пока давать прогнозы.

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В последние недели на территории Краснодарского края стоит жаркая засушливая погода. Температура воздуха местами прогревается до 40 градусов. По данным ГУ МЧС по краю, на территории региона действуют два экстренных предупреждения по чрезвычайной пожароопасности.