Топ-3 смертоносных укуса на даче. Что делать при нападении змеи, паука или бешеного животного

Лето — пора отпусков и каникул. Россияне все больше времени проводят на свежем воздухе: загорают у водоемов, гуляют в парках, ходят в лес за ягодами и уезжают отдохнуть от городской суеты на дачи. Но и на даче, и на пикнике в лесу человека могут поджидать опасности в виде клещей, змей, насекомых и даже бешенных животных. «360» разбирался, кого стоит опасаться во время отдыха на природе, и что делать, если неприятная встреча все же произошла.

Клещи и комары

Наиболее опасные членистоногие, которые могут поджидать людей на природе — это клещи, отметил в беседе с «360» заведующий лабораторией защиты леса Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства, кандидат биологических наук, доцент, энтомолог Юрий Гниненко.

Клещи — это членистоногие, которые наиболее опасны Юрий Гниненко

Пик их активности приходился на период после майских праздников. Но это не значит, что встретить клещей в другое время невозможно. Чтобы обезопасить себя от укуса этого членистоногого, нужно в первую очередь правильно одеваться при прогулках в парках и лесах.

Источник фото: pxhere.com

Высокие сапоги и плотные штаны — обязательные атрибуты одежды и для детей, и для взрослых, рассказал «360» технолог-дезинфектор службы санитарной оценки Алексей Меньшиков.

Не стоит пренебрегать и разными аэрозолями с легкой концентрацией действующих веществ, которыми можно обработать одежду. Куртку лучше всего надевать с капюшоном, чтобы вредитель не смог добраться до кожи.

Если клещ все-таки укусил, то снимать его самостоятельно не следует, лучше обратиться к врачам, которые быстро и правильно снимут членистоногого.

Другое опасное создание — это комары, отметил Гниненко. Они являются переносчиками опасных заболеваний.

Чтобы не допустить укуса, надо принимать меры защиты: себя изолировать, обрабатывать разными препаратами, которые везде в продаже есть, целый комплекс мероприятии по защите, прежде всего направленный на ограничение возможности укусить Юрий Гниненко

Пауки и змеи

Если на природе человек столкнулся с кем-то побольше клещей и комаров, например, с пауком, то лучшем решением при их укусе будет обращение к медикам.

Ничего не надо, кроме как к врачу бежать. Потому что, прежде всего человек теряется в такой ситуации и может сделать много чего неправильного, поэтому нужно опасаться этого дела и обратиться к ближайшему медику, который подскажет Юрий Гниненко

Человек не знает, какой именно паук его укусил, и начинает предполагать, находясь при этом в панике, и может предпринять много лишних действий, объяснил Гниненко.

Ветеринар, герпетолог Ян Ермолов в беседе с «360» предупредил, что в Подмосковье людей могут также поджидать гадюки обыкновенные и черные. Однако их основной гон приходится на майские праздники и потом на октябрь месяц.

Гадюка не всегда имеет типичную окраску — чередование рубчиком черного с серого цвета — она может быть просто черной, и чем-то походить на водного ужа. Видишь змею — лучше к ней не суйся, предостерег Ермолов.

«Если не знаешь, что за змея перед тобой, то лучше с ней не контактировать, потому что черную гадюку можно спутать с обыкновенным водным ужом», — отметил герпетолог.

По гадюкам имеются четкие регламенты при обращении в медицинское учреждение. Главное — это не заниматься никаким самолечением. Единственное, что можно сделать, это в первые секунды после укуса отсосать яд из раны, пояснил собеседник «360».

Прижигать, жгут накладывать — это совершенно точно нельзя Ян Ермолов

Из-за того, что яд преимущественно гемолитический, хотя имеет и нервно-паралитические компоненты, будет развиваться следующее: появится металлический привкус во рту, это означает, что яд поступил в центральный кровоток, будет головокружение, рвота, отметил Ермолов. Главное — не паниковать.

Бешеное животное

Уже исходя из названия понятно, что бешенство у животного характеризуется изменением в его поведении, отметил в разговоре с «360» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Дикое животное перестает бояться человека, например, может само спокойно выйти из леса, стараться найти контакт с человеком.

Любое неестественное поведение должно настораживать Михаил Шеляков

Когда заболевание у животного развилось в полной мере, то уже появляется паралич глотки, судороги, водобоязнь. Бешенство распространяется только через укус, однако есть случаи, когда охотники, разделывая тушу зверя, заражаются, но это очень плотный контакт, пояснил Шеляков.

Если человека укусило бешеное животное, то первым делом нужно обратиться в травмпункт. Там потерпевшему сразу дадут классификацию обращения W55 — это укус или удар млекопитающим. Расспросят, знает ли человек, кто именно его укусил: хозяин ли он животного или оно было дикое.

По протоколу, если человека укусило неизвестное животное, то врачи должны сразу начать колоть иммуноглобулин. Но нужно трезво оценивать, что за животное вас укусило: если это собака, у которой есть хозяин, и которую можно найти, то это одна ситуация, но если речь идет о диком животном, то вопрос другой.

Принято считать, что лисы, в основном, переносчики бешенства. На самом деле любое животное — это общее заболевание для животного и человека — то есть и крысы, и ежики, и даже птицы [могут быть переносчиками бешенства] Михаил Шеляков

При обращении в медицинское учреждение надо оценивать, куда именно животное укусило человека. Самое опасное место — это лицо, отметил Шеляков. Он пояснил, что чем ближе к головному мозгу, тем меньше инкубационный период.

Но и укусы в другие части тела игнорировать нельзя. Например, если человека укусили в палец на ноге, то инкубационный период может достигать года. Потерпевший может даже забыть об этом, но болезнь даст о себе знать.

Если же просто раневая инфекция при укусе, то надо промыть рану антисептиком, наложить заживляющую мазь и замотать, чтобы рана не загноилась, отметил собеседник «360».

Достаточно эффективны препараты, которыми вакцинируют людей от бешенства. Точной статистики нет по причине малой распространенности заболевания.

Если за 10 дней после укуса у атаковавшего животного не обнаружено никаких признаков болезни, то значит в момент укуса никакого вируса в слюне животного не было, если за это время животное внезапно умерло или стало проявлять признаки нездорового поведения, то это сигнал тревоги — надо срочно проводить лечение, иммунопрофилактику.

У зараженного бешенством человека тоже наступает фаза, когда вирус оказывается в слюне, когда происходит изменение сознания, и заболевший может заразить другого человека.

Когда животное болеет бешенством, часто кажется, будто оно становится агрессивным и специально хочет кого-то укусить, но на самом деле оно уже просто не понимает ничего, оно начинает кусать все, что попадается на глаза. Заболевший человек также не отдает никакого отчета в своих действиях, когда наступают необратимые изменения в нервной системе из-за вируса.