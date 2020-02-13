Злые русские в Лиге плюща. Престижные американские вузы проверяют на преданность

Злые русские пробрались в святая святых американского образования — в Лигу плюща. Министерство образования США начало расследование в отношении Гарварда и Йеля. Они не сообщили об иностранных подарках на сотни миллионов долларов. Да-да, здесь опять ищут российский след.

По данным The Wall Street Journal, университеты Лиги плюща не предупредили власти об иностранном финансировании на 6,5 миллиарда долларов. По правилам вузы обязаны докладывать об иностранных контрактах и пожертвованиях от 250 тысяч долларов. Правило старое, но жестко следить, как его соблюдают, стали лишь недавно. Теперь у Гарварда просят информацию о контрактах и подарках из-за рубежа, в том числе из России и Китая. Особенно власти заинтересовались данными, связанными со «Сколковом» и «Лабораторией Касперского».

По мнению доктора политических наук Дэниела Уорнера, США боятся, что Россия и Китай узнают, чем занимаются студенты или что происходит в лабораториях, и смогут использовать эту информацию. В разговоре с «360» Уорнер предположил, что здесь сразу две угрозы: и получение информации, и возможность вербовки студентов.

«Представьте, если эти студенты работают над развитием технологий, созданием медикаментов — это очень ценная информация. Например, какая-нибудь российская организация вкладывает деньги в лабораторию Гарварда. Тогда она сможет узнавать, какие исследования там проводят, и докладывать об этом правительству. А в таких лабораториях зачастую занимаются и развитием оборонных изобретений», — отметил политолог.

По словам Уорнера, Минобразования обращает внимание именно на крупные университеты Лиги плюща, потому что там проводят глобальные исследования в огромных лабораториях.

«Возможно, после этой истории будет сложнее проводить программы по обмену. Допустим, МГИМО или МГУ имеют возможность обмена студентов с Гарвардом на полгода или год. Теперь это будет сложнее организовать. Студентам из Гарварда или Йеля будет сложнее ездить в Россию и наоборот. Да и профессорам тоже будет сложнее передвигаться в таких направлениях», — добавил Уорнер.

Не исключено, что указанные вузы с еще меньшей охотой будут принимать российских студентов, то есть учащимся из России в эти университеты будет еще сложнее поступить.

В такой озабоченности доктор политических наук винит приближающиеся выборы главы США. По мнению Уорнера, чем сильнее обороты президентской гонки, тем больше историй про «российский след» будет появляться в СМИ.