Злые болельщики или жажда хайпа? Три версии о том, кто мог слить секс-видео Дзюбы

Скандальная секс-история с футболистом Артемом Дзюбой не утихает уже несколько дней. Публикация ролика со спортсменом в главной роли обрастает комментариями и догадками. Главный вопрос — кто и зачем слил откровенные кадры. «360» собрал самые нелепые версии.

Происки врагов

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба 9 ноября вышел на поле против «Краснодара». Незадолго до матча в Сети стали распространять видео, где футболист занимается самоудовлетворением. За роликом сразу же последовала волна негатива, а Дзюба остался без игр в ноябре в составе сборной России.

По словам комментатора Геннадия Орлова, слив интимного видео может быть делом рук фанатов «Краснодара». Ведь ролик появился как раз перед встречей соперников.

«Ну мало ли какой ролик вбросят. Другой вопрос — почему он попал в Сеть накануне матча с „Краснодаром“? Значит, это краснодарский след. Не клуба, а болельщиков», — заявил комментатор.

Он добавил, что человек должен нести ответственность, если он нарушил закон. При этом спортсмен ничего не нарушал, так как видео опубликовал кто-то другой. Орлов подчеркнул, что футбольные фанаты способны на такое. Их целью мог быть вывод Дзюбы из равновесия, или же они просто хотели испортить ему репутацию. Сам комментатор подчеркнул, что его личное отношение к футболисту никак не изменилось.

Месть любовницы

Но в сливе видео подозревают не только болельщиков команды-соперника. Изначально все разговоры шли о ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. В комментариях пользователи писали, что на записи можно расслышать ее голос, звучащий по телевизору. Однако журналистка уверяла, что никакого отношения к истории не имеет.

«Видимо, мои эфиры настолько классные, что мужчины так реагируют на них. Это со мной никак не связано. Это не ко мне вопросы. Я к этой ситуации никакого отношения не имею, я вообще не в курсе. Я не знаю, как все это делается, кто это сливает. Это вопросы не ко мне, а к Артему, наверное», — сказала Орзул.

Источник фото: instagram.com/mashaorzul

Несмотря на заявления ведущей, все еще помнят ее скандальную встречу с Дзюбой в автомобиле. В 2015 году Орзул приписывали роман с женатым футболистом. Причиной стало видео, на котором молодые люди обнимались и целовались в машине. Тогда ведущая активно опровергала все слухи. Дзюба же позже признался, что ему было стыдно перед женой за свой поступок, но брак удалось сохранить, так как дома его простили.

Хайп блогерши

От обсуждения давней интрижки футболиста с ведущей пользователи переключились на блогера Наталью Веретенникову. Девушка разместила откровенное видео на своей странице в Instagram с подписью «Я больше так не буду, честно». Она намекнула, что с Дзюбой у нее были довольно близкие отношения.

«Знаете, друзья, после этого видео с Дзюбой мне пришло очень много сообщений от мужской части о том, что это видео очень отвратительное, что Дзюба тоже очень отвратительный. Что вам хочу сказать: видео просто прекрасное, поверьте мне», — привел слова Веретенниковой портал kp.ru.

Источник фото: instagram.com/cosmos_yo

По словам блогерши, после публикации ее начали атаковать хейтеры. В итоге девушке пришлось просто закрыть свой профиль в соцсети, где у нее более 85 тысяч подписчиков. По информации портала, сейчас Веретенникова находится в Индии, а родилась она в Еврейской автономной области. В соцсетях девушка любит делиться своими откровенными фотографиями.

Пока в соцсетях строят предположения о том, кто именно мог слить ролик, Дзюба старается не подпитывать сплетни. После появления видео он записал видеообращение, в котором признался, что не идеален. Также он поблагодарил всех, кто поддержал его в трудной ситуации.

Слив интимного видео является нарушением закона и может попасть даже под уголовную ответственность. Депутаты Госдумы Максим Кудрявцев и Сергей Боярский отметили, что следователи будут искать виновника утечки ролика. Они изучат страницы в соцсетях, с которых файлы были опубликованы. Кроме того, специалистам предстоит разобраться с какого IP-адреса загрузили ролик и вычислить IMEI устройства злоумышленника.