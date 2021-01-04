Злостных нарушителей ПДД занесут в базу. Дороги могут не стать безопаснее, зато каршеринг получит шанс поднять цены

База данных с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения появится в России в 2021 году. Данные о водителях смогут получить компании каршеринга и агрегаторы такси. Но они вряд ли станут прибегать к блокировке, чтобы не потерять прибыль, считают эксперты. Еще одним минусом платформы могут стать утечки сведений мошенникам.

О создании онлайн-базы данных сообщил ТАСС со ссылкой на МВД России. Точных сроков запуска в ведомстве не назвали, но уточнили, что он состоится уже в начале 2021 года. Цифровую платформу разрабатывают совместно с Минкомсвязью. В базу будут вносить как российских водителей, так и иностранных.

Доступ к информации получат каршеринговые компании и агрегаторы такси. Они смогут узнать о многократных нарушениях правил, а также лишении ли прав того или иного водителя. Кроме того, платформу будут использовать для автоматизированных проверок. Их основная цель — профилактика нарушений правил дорожного движения.

Вопрос прибыли и утечек

Инициатива создать базу данных злостных нарушителей обусловлена не только в профилактикой нарушений на дорогах. По словам шеф-тренера экспертного центра «Движение без опасности» Владимира Бахарева, вопрос заключается еще и в прибыли.

«Здесь на весах стоят две истины. Первая — это вопрос о безопасности движения. С другой стороны стоит прибыль. Говорить о том, что качественно можно изменить отношение агрегаторов к прибыли, наверное, нет [, нельзя]. Я думаю, что реализация этого проекта займет массу времени как минимум», — пояснил он «360».

Эксперт добавил, что еще один момент заключается в хранении персональных данных. Как и у любой базы данных, у подобных платформ есть свойство утекать в общее пользование. Кроме того, возникает вопрос, каким образом база будет использоваться в дальнейшем. Сейчас же у того же каршеринга достаточно технических средств, чтобы отследить целый ряд нарушений как снаружи — с использованием камер, так и изнутри — с использованием телеметрии.

«Встает вопрос о том, если человек постоянно пользуется каршерингом и приносит прибыль, то каким образом будет реагировать агрегатор. Будет ли отсекать постоянных клиентов в угоду безопасности? Мне кажется, что здесь должно быть что-то еще, что-то третье, что не озвучивается вслух. Только в таком смысле будет понятно существование этой базы», — отметил Бахарев.

Он подчеркнул, что третья часть, которая неявно лежит на поверхности, может быть рычагом для официального обоснования поднятия цен для определенных групп граждан.

«То есть их не будут отстранять, а будут повышать планки до тех пор, пока часть из них не начнет уходить. Это погоня за прибылью, мое личное мнение», — заявил шеф-тренер.

По словам Бахарева, идея с онлайн-базой неновая и уже давно используется в мире. Но во внедрении этой системы больше всего заинтересованы страховые компании, так как речь идет о проценте снижения риска убыточности.

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Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин тоже увидел в базе нарушителей лазейку для мошенников. Он отметил, что данные станут доступны тем, кто попытается на них нажиться.

«Как — это вопрос технический. Но то, что она станет доступна, это точно. Это как врачебная тайна, ну совершил я аварию, я не хочу, чтобы о ней кто-то знал, поэтому пусть она остается в ГАИ», — сказал Субботин.

Он добавил, что частный бизнес должен сам создавать подобные базы, а не вмешивать государство и говорить о повышении безопасности на дорогах.

«Безопасность на дорогах повышает совсем другое, а не ваш частный бизнес. Поэтому я против того, чтобы такую базу расширяли, точнее, давали пользоваться совершенно частным структурам», — заявил автомобильный эксперт.

Кого считать злостным нарушителем

Чтобы выявить злостных нарушителей правил, можно обратиться к статистике. Если речь идет о правоустанавливающих моментах, то статистика может показать, что водитель систематически проезжает на красный свет и так далее.

«Это один блок злостных нарушителей, когда в нарушении есть факт намерения. То есть это не случайность, а он намеренно, из раза в раз повторяет одну и ту же ошибку. Но с точки зрения скоростного режима в большинстве случаев превышение идет очень небольшое. Здесь нужно смотреть все это в совокупности. По моей практике я могу сказать, что все равно один-два штрафа в месяц ты в том или ином виде собираешь», — рассказал Бахарев.

Он пояснил, что если переложить эту статистику на год, то два штрафа в месяц перерастут в 24 нарушения за год. В итоге получится, что каждый такой водитель является злостным нарушителем ПДД.

«Я думаю, что здесь нужно очень точно подбирать критерии, по которым будет определяться понятие „злостный нарушитель“. Речь должна идти о серьезных правонарушениях», — отметил шеф-тренер экспертного центра.

Если собирать каждое превышение на два-три километра в час относительно разрешенной скорости, то это может стать рычагом манипуляций для повышения цен. Субботин напомнил, что для определения тяжести нарушения есть Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).