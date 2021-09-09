Злобные медузы с «русскими» корнями. Украина хочет денег за атаку на Азовское море

Украинский берег Азовского моря в этом году заполонили полчища медуз. По сути, курортный сезон был сорван. При том, что Бердянск ежегодно принимал более миллиона отдыхающих, а поселок Кирилловка — около двух миллионов туристов. Соседство медуз с ядовитыми щупальцами популярности курортам, естественно, не добавили.

В их нашествии на Украине обвинили Россию. Как сообщило УНИАН, свою версию случившегося выдвинул глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух.

Россияне выбирают пресную воду из рек для полива. Кроме того, природный ландшафт Черного моря был нарушен строительством Крымского моста. Он заявил, что нашествие медуз вызвано стремительным повышением уровня солености воды. Местные экологи объясняют это отсутствием воды, поступавшей из Дона.

Поэтому Старух предложил оценить ущерб от провального сезона и выставить Москве счет. Кто будет готовить иски и оценивать убытки чиновник не сообщил.

Летом 2021 года медузы атаковали Кирилловку, Приморск и Бердянск. Пользователи снимали огромные стаи медуз и выкладывали видео в соцсети. Отдыхающие пытались своими силами бороться с нашествием. Они вылавливали медуз пакетами и выбрасывали на берег. Туристы жаловались, что власти ничего не делают для того, чтобы уменьшить численность медуз на пляжах.

Околонаучные измышления

Говорить о причастности России вообще и Крымского моста в частности к экспансии медуз на побережье Азовского моря смешно. Об этом «360» заявил главный ихтиолог Волгоградского отделения ФГБНУ «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного Хозяйства», заведущая Волгодонским отделом Наталья Володькина.

«Медуз и в России стало больше, научные статьи печатались на эту тему. Причем здесь Крымский мост? Он также влияет, как лунное или солнечное затмение? Осолонение происходит из-за недостаточного стока пресной воды. Это маловодные притоки Днепра, которые впадают в море. Недостаток пресной воды вызывает осолонение. Меняется ихтиофауна. Это было доказано. Причем здесь Крымский мост мне вообще непонятно. Какие-то околонаучные измышления», — подчеркнула она.

Эксперт объяснила, что уже длительное время, десяток лет, если не больше, идут маловодные годы. В реках стало меньше воды, недостаточные паводки, рыба стала меньше нереститься.

«Плохо заливаются нерестилища, приток пресной воды плохой. В зимний период недостаточно выпадает снега. Если и выпадает, то быстро тает и не успевает стекать. При медленном таянии, вода впитывается в почву и не попадает в реки, уходит в подземные воды. Идет общее глобальное потепление», — уточнила Володькина.

По ее словам, из-за качества воды меняется фауна. Не только медузы, на побережье появились новые виды рыб, которым соленая вода более комфортна.

«Они переместились в свободную нишу с более соленой водой. Когда вода станет более пресной, они уйдут. Как только вернутся нормальные снегопады, ливни, и приток пресной воды увеличится. Могу предположить, что следующим летом будет та же картина. У нас предлагают организовать спецотлов медуз, есть такая технология. В России меры принимаются, пусть и они со своей стороны действуют. Но воду более пресной они никак не сделают», — резюмировала эксперт.

В 1960-х годах аналогичная ситуация уже наблюдалась на Азовском море. Медуз начали вылавливать для промышленных нужд — в качестве добавок при производстве комбикормов и строительных материалов.