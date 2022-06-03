«Злая нить» поселилась в глазу россиянки. Обычный комар стал причиной серьезной операции

После укуса комара жительница Татарстана обнаружила у себя в глазу паразита. Врачи долго не могли его достать, а многие и вовсе сомневались, что он действительно существует. Когда гельминт переполз на затылок, местный хирург смог его вытащить. Оказалось, пострадавшей повезло: червь метил в сердце.

Комар заразил паразитом

Екатерина рассказала «360», что все началось с укуса комара. Поначалу девушка не ощущала дискомфорта, но две недели назад, когда паразит вырос, он вылез на веко глаза. Теперь его движения под кожей можно было почувствовать. Нужно было немедленно ехать к врачу.

«Это случилось примерно в два часа ночи. Я живу в Зеленодольске, пришлось ехать в Казань, потому что там есть круглосуточная больница. Офтальмологи сказали, чтобы я не переживала, но удалить паразита не смогли — он успел скрыться под кожу», — вспоминала Екатерина.

Вместе с врачами девушка еще некоторое время ждала, но паразит так и не вылез. Екатерина поехала домой. Гельминт под кожей переполз на затылок, под волосы. Там он порядка четырех дней сидел без движения.

«На том месте была шишка и жжение. На спине спать не могла, только на боку. Снова обращалась к врачам, но они не знали, что это. А некоторые просто не верили. Я долго ездила по больницам, но никто не мог мне помочь», — рассказал Екатерина.

В конце концов квалифицированный врач нашелся в Зеленодольске. Хирург Андрей Сергеев сделал небольшой надрез на шишке и смог вытащить паразита, который уже успел проникнуть почти до костей черепа.

После операции Екатерина чувствует себя нормально. Она призналась, что о страшном происшествии ей напоминает только небольшой шов на затылке, который наложил доктор после операции.

«Злая нить» паразитирует в сердце

По словам медиков, Екатерина стала жертвой дирофиляриоза — «злой нити». Профессор паразитологии, заведующий кафедрой ветеринарной медицины МГУПП Игорь Гламаздин рассказал «360», что паразит может появиться и у людей, и у животных после укуса комара.

«С помощью вот тех секретов, которые выделяются при укусе, в организм человека или животного попадают личинки. Они начинают мигрировать и жить в организме хозяина. Последствия этого могут быть очень серьезные, поскольку в конечном итоге этот червь может паразитировать в сосудах сердца, в аорте», — рассказал профессор.

Он уточнил, что в длину червь достигает 30-50 сантиметров. Эта «нить» может привести к значительным изменениям кровоток и сердечно-сосудистую систему и вызвать серьезные патологии. К счастью, эти паразиты редко встречаются у людей.

Частые жертвы дирофиляриоза — собаки

По словам Гламаздина, чаще всего дирофиляриоз развиваются в организме собак. В Московской области поражены примерно три-пять процентов животных. В Ростове, по данным ветеринарных исследователей, заражены чуть ли не до 40% собак.

«Непосредственно от собаки человеку заразиться нельзя, только через укус комара. Как понять, что собака больная? Это тяжелое дыхание, быстрая утомляемость, какие-то нарушения мочеиспускания, вплоть до изменения цвета мочи, отсутствие аппетита, лихорадка, озноб, повышение температуры — вот основные симптомы», — сказал профессор.

Он добавил, что у зараженного человека симптомы аналогичны, так как возбудитель один. Также может наступить аллергическая реакция, быстрая утомляемость, потому что гельминт поражает сердечно-сосудистую систему. Однако у собак в сердце может быть и 20 паразитов, а у человека — один-два.

Паразита может удалить только хирург

Профессор отметил, что большое количество комаров уже может быть поводом для беспокойства. В таком случае высока вероятность, что какой-то комар мог носить в себе возбудителя. Для диагностики жителям столичного региона нужно обращаться в Первый МГМУ имени И. М. Сеченова.

«В регионах дело обстоит сложнее. Здесь требуется очень точная диагностика, дорогостоящее оборудование, чтобы можно было увидеть вот этого червяка в сердце человека. В районных поликлиниках и больницах такого серьезного оборудования может не оказаться», — предупредил Гламаздин.

Для того, чтобы заметить дирофиляриоз, используют УЗИ, МРТ, а также серологические тесты, которые позволяют определить антиген либо антитела к паразиту. Удалить его можно только с помощью операции на сердце. Таблеткой дело решить нельзя: погибший паразит может образовать тромб, который приведет к инфаркту.