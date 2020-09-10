Вор в законе Зятек прошел сибирские лагеря и боролся за влияние с кавказцами. Но погубила его темнота

Владимир Зятьков был знаменитым в Сибири вором в законе. Он выжил в самой суровой колонии России, а потом противостоял кавказским группировкам у себя на родине. Но погиб не от криминальных разборок, а в крушении на воде. Катер Зятька столкнулся с баржей, которую тот не заметил в темноте. Вместе с Зятьковым погибли еще трое.

Путь к коронации

Владимир Зятьков родился в сибирском городе Ишиме в 1954 году. Первый раз он попал за решетку едва достигнув совершеннолетия. Будущему вору в законе дали два года за хулиганство, которые он отсидел в в исправительной колонии № 11 в Сургуте.

Через пять лет Зятек снова попал за решетку — в этот раз по более серьезной статье. Молодого человека обвинили в убийстве при превышении пределов необходимой обороны, пишет сайт MZK1.ru. Он сидел в известной тюрьме «Полярная сова» в поселке Харп. Туда отправляют самых опасных преступников — маньяков, убийц и террористов. По данным СМИ, «Полярная сова» входит в список тюрем, в которых нужно отсидеть, чтобы стать вором в законе. К ним также относятся Владимирский централ, «Черный дельфин» в Усть-Елецке, «Белый лебедь» в Соликамске и номерные тюрьмы Тобольска, Златоуста, Балашова и Новочеркасска.

В «Полярной сове» Владимир Затьков и получил свое прозвище Зятек. Сибирская закалка помогла выжить в колонии, и в 1992 году он вышел на свободу по УДО. В колонии его уважали сокамерники, но Зятек постоянно участвовал в драках из-за того, что не хотел работать, пишет kр.ru. Всего Зятек сидел за преступления четыре раза.

В год освобождения из тюрьмы Зятьков был коронован другими криминальными авторитетами: воры в законе признали его «своим». Крестными отцами Зятька стали Вова Черный и Джем. Первый был «королем» Западной Сибири, второй — Хабаровского и Приморского краев.

Смотрящий за Сибирью

После получения статуса вора в законе Зятька задерживали лишь «для профилактики». В 2009 году он приехал в Москву на похороны известного криминального авторитета, получившего в свое время печальную славу на Урале, — Андрея Голубева. Полиция задержала Владимира Зятькова, пишет агентство Ura.ru. Однако его быстро отпустили после «культурной беседы».

Зятек управлял преступными группировками в Сургуте, а также присматривал за родным Ишимом, Тобольском, Заводоуковском и Ханты-Мансийском. Остальные города вокруг Тюмени «разобрали» его друзья.

Вор в законе был одним из тех, кто не пускал в Сибирь криминальных авторитетов кавказского крыла. Он боролся за главенство славянских воров в законе, пишет mk.ru. Нефтяной край, где жил Владимир Зятьков, был достаточно стабильным экономически. Поэтому туда не хотели пускать чужаков.

Однако потом позиция Зятька изменилась, и он вошел в славянскую группировку знаменитого Деда Хасана.

Последние годы Владимир Зятьков вел более спокойный образ жизни. Он не светился в криминальных новостях, однако исправно посещал сходки воров в законе в Сибири, Москве, Краснодаре и Эмиратах.

Крушение катера

Вечером 9 сентября катер на реке Черной врезался на полном ходу в баржу. В темноте рулевой Владимир Зятьков не разглядел другое судно. В результате погибли четыре человека. Еще четверо пострадали, в том числе трехлетний ребенок, который сейчас находится в реанимации.

Жизни пострадавших ничего не угрожает, хотя ребенок находится в тяжелом состоянии — ему сделали операцию.

Жена Зятькова получила легкие травмы. Еще одному пострадавшему понадобилось оперативное вмешательство.

Разбитую баржу сняли на видео. На кадрах — сильные повреждения.

На место крушения прибыло больше элитных иномарок, чем машин скорой помощи и полиции, пишет SiTV.ru. Жители Сургута уже настроились на большие перемены в криминальном мире региона, вызванные смертью Зятька. Все ждут «передел, как в 90-е».