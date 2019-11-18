Зима подкралась неожиданно. Дальний Восток парализовало из-за метели и снега

Дальний Восток завалило снегом. Из-за мощных осадков и сильного ветра люди не могут ни прилететь туда, ни вылететь, нарушено автобусное сообщение. Синоптики утверждают, что предупреждали о «неожиданном» снеге еще три дня назад.

Снежный циклон

«Вся непогода связана с циклонами, низким давлением, перепадом температур. Тихий океан — еще тепло, а Якутия, Сибирь — очень холодно. На стыке этих воздушных масс образовался циклон. В его центре Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, почти до Читы. Но основной акцент на Приморье, Амурской области, Хабаровском крае», — рассказал «360» замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Основная волна находится над Владивостоком, вторая волна — над Хабаровском. Эти два района наиболее накрыло сейчас Анатолий Цыганков.

На сайте Примгидромета висит предупреждение о том, что 18 ноября в Приморском крае ожидаются «опасные явления: очень сильные осадки, сильные гололедные явления».

Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков рассказал РИА «Новости», что за ночь во Владивостоке выпало 43 миллиметра осадков, что составляет почти полторы месячные нормы. На улицах образовались сугробы высотой до восьми сантиметров. Из-за циклона в Приморье был сильный дождь, переходящий в снег, штормовой ветер и метель, на дорогах — гололед. Были отменены множество автобусных рейсов, нарушено авиасообщение: задержали 15 рейсов на вылет и прилет. Перекрыты целые дороги, в том числе объездная трасса Де-Фриз — Седанка — Патрокл.

Сейчас, судя по сообщениям в соцсетях, снег во Владивостоке прекратился. По прогнозам, в течение суток осадков не ожидается, но уже днем 19 ноября снег возобновится, а на дорогах появятся снежный накат и гололедица.

В пресс-службе мэрии Владивостока рассказали ТАСС, что сейчас на дорогах города работают пескоразбрасыватели и машины для распределения жидкого реагента. В городе также работает снегоуборочная техника. В пресс-службе предупредили, что работу техники осложняют заторы, которые образовались по всему городу. Судя по оперативным данным «Яндекс.Карт», медленнее всех движется улица Вилкова. Там придется постоять на протяжении всей улицы.

Кроме транспортных проблем, в восьми муниципалитетах начались перебои с электричеством. Для их устранения работают 18 аварийно-восстановительных бригад.

Снег повсюду

Синоптики предупреждают, что осадки сохранятся в регионах Дальнего Востока до среды, 20 ноября.

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«Эта погода будет сегодня, завтра, 20 ноября. Плавно будет сдвигаться вдоль побережья: от Владивостока в сторону Хабаровска», — рассказал Цыганков.

Несмотря на то, что основные осадки Хабаровску еще предстоит выдержать, там уже начались проблемы в работе аэропорта и автобусов. Утром были задержаны рейсы на Николаевск-на-Амуре, Чумикан, Магадан, Южно-Сахалинск, а также в другие населенные пункты.

«С 15:00 (08:00 по московскому времени) 19 ноября временно закрыто движение рейсовых автобусов на федеральных автомобильных дорогах А-370 „Уссури“ Хабаровск — Владивосток и А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре, а также на участке км 5 — км 34 федеральной трассы А-375 „Восток“ Хабаровск — Находка», — сообщили в межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России.

Движение циклона

Еще один регион, который уже ощутил на себе силу циклона, это Амурская область. Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков предупредил, что там в понедельник будет сильный снег с дождем, гололед, порывы ветра могут достигать 21 метров в секунду.

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Заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина рассказала РИА «Новости», что за ночь в Благовещенске выпало семь миллиметров осадков — это половина месячной нормы, так что был побит рекорд 1967 года. Из-за снегопада задерживается прилет в областной центр Приамурья шести рейсов: трех из Москвы, а также из Новосибирска, Южно-Сахалинска и Екатеринбурга.

Судя по прогнозу Гидрометцентра, осадки в Благовещенске продолжатся и ночью, а со вторника погода наладится.

Действие циклона в понедельник почувствовали и в Еврейской автономной области. Днем 18 ноября в ЕАО ожидаются сильные, местами очень сильные осадки, преимущественно в виде снега, метель и гололедные явления, усиление ветра, передает РИА «Биробиджан». Из-за непогоды коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

В то же время Анатолий Цыганков предупредил, что циклон, который приносит столь обильный снегопад, продолжит двигаться вдоль побережья. Впереди — Якутия, Курилы, Сахалин, Камчатка и Чукотка. С 20 ноября в этих регионах под действием циклона будут сильный снег, ветер и метели.