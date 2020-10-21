Россиян напугали аномальной зимой, но это только «красивые слова». Что нас ждет?

Синоптики напугали россиян аномальной зимой. В одних регионах она якобы будет необычно теплой, а в других — непривычно холодной. Однако верить таким прогнозам не стоит, а те, кто дает их, лишь «говорят красивые слова» для журналистов.

Издание «Эксперт.Online» опубликовало прогнозы синоптиков на Новый год. По их данным, жителей Москвы и Петербурга ожидает непривычно холодная зима — со сильными снегопадами, буранами, вьюгами, морозами и шквальными ветрами. В Приморье и вСибирь, наоборот, должна прийти непривычно мягкая и теплая погода. Жителей Крыма предупредили, что им не стоит даже ждать заморозков или похолодания — температура не опустится ниже +8 градусов.

Прогноз без науки

Однако научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «360», что таким прогнозам нельзя верить. Он отметил, что специальная наука, которая изучает изменения погоды и климата, не позволяет уверенно делать долгосрочные прогнозы.

Если кто-то говорит, что зима будет экстремально холодной, то он не занимается наукой, а просто работает на журналистов, говорит красивые слова Роман Вильфанд.

Вильфанд подчеркнул, что Росгидромет уже выпустил прогноз на зиму. В нем с вероятностью в 65-67% ожидается, что температура на территории центральной России будет около и выше нормы.

«Ни аномалий — насколько выше, никаких-либо других деталей. Дело в том, что объект долгосрочного прогноза погоды очень сложный. Он включает в себя очень много элементов, которые носят хаотический характер», — пояснил собеседник.

Что будет зимой?

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в беседе с «360» рассказала, что о правдивости сезонных прогнозов на декабрь говорить пока не приходится.

«Прогнозирование погоды на такой длительный срок, к сожалению, не отличается высокой оправдываемостью. Правдивость, как правило, не превышает 50-60%», — подчеркнула она.

При этом Елена Волосюк отметила, что климатические характеристики и средние многолетние значения указывают, что февраль традиционно является самым холодным месяцем в году. Это объяснимо, потому что в северном полушарии происходит накопление холода за декабрь и январь.

Но это если говорить о средних значениях. А если говорить о данной конкретной зиме, все зависит от того, как будут проистекать атмосферные процессы Елена Волосюк.

«Лично я и мои коллеги больше склоняемся к тому, что в первую половину зимы больше будет доминировать западно-восточный перенос воздушных масс, то есть широтные процессы, зональная циркуляция — когда с большой частотой циклоны будут смещаться с запада на восток», — пояснила собеседница.

Она отметила, что это обеспечивает поступление относительно теплого и влажного атлантического воздуха. За счет этого можно говорить о том, что декабрь и январь в температурном отношении «могут оказаться немножко выше», чем в средних многолетних значениях — в зависимости от траектории прохождения циклонов.