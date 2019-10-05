Зиги и улюлюканье. Защитник ФК «Амкал» стала причиной конфликта с фанатами «Динамо-Минск»

28 октября команда фиферов ФК «Амкал» провела свой первый международный матч и сыграла против фанатов «Динамо-Минск». Несмотря на дождь, болельщики раскупили все три тысячи билетов.

К слову, матчи самого «Динамо», играющего на 22-тысячной стадионе «Олимпийский», посещают, в среднем, около 2,7 тысячи болельщиков. Основное время матча завершилось вничью, а в серии пенальти победу вырвали хозяева. Впрочем, в тот день сильно никто не расстраивался.

«На самом деле получилось так, что все трибуны были забиты, все поддерживали футболистов. За это отдельное спасибо болельщикам. Мы рады приезжать в такие города, где люди за любую движуху, когда они готовы кайфовать вместе с нами, а мы от этого заряжаемся на крутую игру еще больше», — рассказал пресс-службе ФК «Динамо-Минск» игрок «Амкала», блогер Артемий Forzorezor.

Но в бочках меда нередко попадаются ложки дегтя. Так случилось и на этот раз. По словам основателя команды, известного блогера Германа El Classico (Германа Попкова), за несколько дней до матча фиферы получили предупреждение, что фанаты «Динамо» нарисовали баннер на котором Бабатумба держит банан в руке.

Во время приветствия двое игроков с номерами 8 и 14 не пожали руку Джеффу Бабатумбе. А один из них еще и отказался здороваться с SanyaFIFA, вероятнее всего, из-за выкрашенных в красно-черные цвета «Амкала» волосы. К слову, «Н» — восьмая буква английского алфавита. С нее начинается фамилия Адольфа Гитлера и нацистское приветствие в его честь. А из 14 слов состоит лозунг члена организации белых сепаратистов The Order Дэвида Лэйна.

SanyaFIFA. Источник фото: YouTube

В беседе со Sports.ru Бабатумба рассказал, что его отец — из Нигерии, мать — из Рязанской области. Оба приехали в Москву на учебу, познакомились, поженились, и так и живут вместе. Сам Джеффри, это его настоящее имя, родился в Москве и ни разу не был на родине отца.

«Я крещеный — комон! Всю жизнь в Москве, с культурой Нигерии особо не знаком, все что знаю — из интернета, там никогда не жил. Зато к маме в деревню езжу всю жизнь, до 17 лет приезжал туда каждый год на три месяца. Мой дед воевал, он морпех, бежал из плена», — добавил игрок.

Джефф сказал, что впервые столкнулся с расизмом на футбольном поле, и это выбило его из колеи. Тем не менее, именно ему товарищи по команде доверили бить первый пенальти. И когда темнокожий защитник шел к мячу, уточнил Герман El Classico, с фанатской трибуны понеслось улюлюканье.

«Когда на поле вышел наш Джеффри, они начали тыкать в него пальцами, изображать крики обезьян. А один мужчина, хочу заметить, вовсе не арийской наружности, кинул зигу много раз подряд. Это мне особенно запомнилось, так как именно в тот момент я протискивалась мимо него на свободное место», — рассказала болельщица «Амкала» Полина.

После игры никто из соперников или организаторов встречи перед Бабатумбой так и не извинился.

Джеффу Babatumba. Источник фото: YouTube

«Смотрели на меня как на кусок мяса, которое в любой момент якобы могут сожрать. Такое читалось у них в глазах. Организаторы знали о ситуации, но со мной в принципе никто из них не говорил: казалось, боятся перекинуться со мной парой фраз», — заключил Бабатумба.

Но зато перед ним и игроками «Амкала» извинились представители ФК «Динамо». И пресс-атташе, и директор. Но неприятный осадок остался, блогеры обижены, но некоторые попытались посмотреть на ситуацию с оптимизмом.

В частности, блогер Сергей Никифоров (FC KEFIR) заявил «360», что не надо грести всех под одну гребенку. В команде фанатов нашлось всего два расиста, да и на трибунах они были в меньшинстве. Всего-то человек десять.

«Идиоты везде есть и как раз такие нам достались в Беларуси. Со стороны казалось, что Джефф справлялся нормально. Мы изначально, еще когда в перерыве узнали, что такое произошло, говорили, что на общий ужин не пойдем, потому что могут начаться лишние разговоры и быть большие проблемы. Решили, что такой поступок будет правильным. Клубу „Динамо“ могу выразить только уважение за хорошую встречу, нас так не в каждом городе России встречали. Получилось, как получилось — гопников никто не предупреждал, нас никто не предупредил», — отметил он.

Слон из мухи, или уроды есть везде

Блогер Сергей Никифоров (FC KEFIR) заявил «360», что не надо грести всех под одну гребенку.

«Надо учитывать, что в команде таких было два человека и на трибуне человек десять. Идиоты везде есть, и как раз такие нам достались в Беларуси. Со стороны казалось, что Джефф справлялся нормально. Мы изначально, еще когда в перерыве узнали, что такое произошло, говорили, что на общий ужин не пойдем, потому что могут начаться лишние разговоры, и будут большие проблемы. Решили, что такой поступок будет правильным. Клубу „Динамо“ могу выразить только уважение за хорошую встречу, нас так не в каждом городе России принимали. Получилось, как получилось — гопников никто не предупреждал, нас никто не предупредил», — отметил он.

Однако в Рунете далеко не все отнеслись к расистскому скандалу так философски. Наибольшее сочувствие вызвал Джеффри Babatumba. Комментаторы постарались поддержать его, и посоветовали не падать духом.

Пользователь под ником jeykob_sk 21 написал: «Как говорил Спирич: „В каждой стране есть уроды, и именно эти уроды не пожали тебе руку!“». Подписчики блогера заверили его, что он лучшим, жизнь наладится и пройдет и это.

«Джефф, ты весельчак, всегда люблю тебя смотреть, прям поднимаешь настроение. Мне было очень трудно смотреть на это, расизм — это ненормально», — написал Мин Ирхан.

Рома Синюта сообщил, что он из Беларуси, и извинился перед игроками «Амкала»: «Очень стыдно за эти моменты и такое поведение людей… Извините ребята!».

Но были и другие мнения. Довольно много пользователей обвинили блогеров в попытке хайпануть.

Например, пользователь под ником «Вечно Молодой» заявил: «У каждого человека свои взгляды и мировоззрения, и он руку ему не пожал по своему принципу, а эти блогеры просто решили хайпануть на этом и построить из себя, типо, обиженных».

Его поддержал Влад Лыщик, заявивший, что россияне раздули из мухи слона. Ту же мысль высказал и Рома Мартыненко.

«Жать руку или не жать — выбор каждого. Некрасиво? Да. Но просто потому, что принято перед матчем пожимать руки. Надо же похайпить», — отреагировал он.

Еще резче высказался пользователь «Ад Луста».

«А что, человек обязан пожимать руку другому? Это еще заслужить нужно. Поддерживаю беларусов. Все резко стали очень обидчивые, поколение гребаных миллениалов со смузи и на гироскутере», — съязвил он.

Кстати, товарищеская встреча закончилась со счетом 3:3, по пенальти выиграли минчане. Но это, наверное, уже никому не интересно.