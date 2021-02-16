Памятник Аленке из Нововоронежа, который вызвал широкий общественный резонанс, продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей. При этом изначально лот был выставлен на торги по цене миллион рублей. Победительница аукциона пока никак не прокомментировала свою покупку. Но уже появились предположения, что причина этой покупке — хайп.

«Жуткая Аленка» ушла с молотка

Памятник основательнице села Новая Аленовка, которое выросло до города Нововоронеж, установили 18 декабря в честь 250-летия населенного пункта. Но монумент не вызвал у местных жителей восхищения, а наоборот, только напугал. Статую потребовали демонтировать.

На аукцион «жуткую Аленку» выставила создавшая ее компания. В торгах участвовали четыре человека. Победителем стал участник под номером три. Как сообщили СМИ, покупательницей «жуткой Аленки» стала полная тезка совладельца воронежской сети фитнес-клубов «Триэль».

Покупку скульптуры подтвердили в пресс-службе компании. Комментарий с объяснением, в качестве чего они намерены использовать Аленку, пообещали дать позднее.

«Это невообразимая глупость и бессмыслица»

Человек, который приобрел «жуткую Аленку», вероятно, хайпист, считает российский искусствовед, директор Музея имени Андрея Рублева, специалист в области современного искусства и архитектуры Михаил Миндлин.

«Я думаю, что этот человек (купивший памятник — прим. ред.) какой-то хайпист, может быть и в торгах участвовали хайписты, потому что я не очень понимаю, кого это могло привлечь с эстетической точки зрения», — рассказал Миндлин в разговоре с «360».

Он также предположил, что люди, участвовавшие в этих торгах, видимо, имеют лишние деньги, которые просто не на что потратить, или же они собираются произвести впечатление на сообщество.

Покупку «жуткой Аленки» он сравнил с участием в Шнобелевской премии, которая является пародией на престижную международную награду — Нобелевскую премию.

Миндлин отметил, что, по его мнению, покупка этого памятника — это «какая-то невообразимая глупость и бессмыслица».

Наверное, есть люди, которым не жалко ради смеха выбросить такие деньги, предположил собеседник «360». Он также считает, что статуя от этого интереснее, привлекательнее и лучше не стала.

При этом говорить о том, когда цена на «жуткую Аленку» сойдет на нет не понятно.