Иностранные журналисты начали понимать, что на самом деле происходит на Украине. В прямые эфиры западных СМИ просачивается информация о националистах, а также свидетельства самих украинцев о преступлениях ВСУ. Правда, слышать этого на Западе никто не хочет.

Свобода слова по-американски

В западной прессе все чаще звучит правда о происходящем на Украине. Если раньше там придерживались исключительно антироссийской политики, то поездки иностранных журналистов на Украину все изменили. Например, в эфире телеканала «Настоящий голос Америки» показали прямое включение с корреспондентом Ларой Логан, которая побывала в зоне спецоперации.

«Они носят Черное солнце (вид свастики, распространенный среди оккультистов — прим. ред.) и нацистские символы. Белый дом хочет, чтобы мы верили, что это лишь небольшое количество войск, но это неправда. Там целый батальон. <…> Вот почему Крым хотел быть с Россией. Потому что в западных СМИ мы не признаем реальность происходящего», — сказала она.

Коллеги Логан в американской студии были в шоке от таких слов журналистки — планировалось, очевидно, нечто совершенно другое. В общую риторику американских СМИ рассказ о реально происходящем на Украине националистическом терроре не вписывается.

Тем не менее журналистка рассказала, что видела на Украине: бойцов запрещенной в России организации «Азов»* и свидетельства того, что этих националистов спонсируют США и НАТО. При этом американской прессе, по ее словам, рассказывать об этом запрещают — прямиком из Белого дома.

Свидетельства очевидцев

Итальянский журналист Джорджио Бьянки, побывавший на Украине, тоже не смог молчать о том, что националисты в стране не вымысел российских СМИ. Свидетельства о зверствах боевиков он услышал из первых уст.

«Я останавливаю людей рандомно и беру у них интервью. Все они говорят, что их запирали в подвалах и они не могли выбраться. Многие говорят, что стреляли в мирных и беженцев. Это неонацистские батальоны», — рассказал он.

Еще один иностранный журналист, не побоявшийся не только приехать на Украину, но и рассказать людям правду о происходящем там, — независимый репортер Патрик Ланкастер. Недавно он был в Мариуполе и показал настоящее лицо отступавших националистов.

Он также смог поговорить с местными. Жительница Мариуполя рассказала ему, что танки украинских националистов стояли прямо между жилых домов, используя гражданское население как живой щит. Свои репортажи Ланкастер публикует в открытом доступе, чтобы каждый мог узнать правду.

В Волновахе, от которой националисты не оставили камня на камне, иностранные журналисты тоже записали интервью с местной жительницей. Правда, попало ли оно в эфир — вопрос.

«Дай бог Зеленскому такое! Какой президент так уничтожал свою страну и свой народ? Он говорил, что будет вода, свет, газ — все будет, „Водафон“ будет работать. „Водафон“ перестал работать 25 февраля. Света нет, газа нет, ничего нет. Это президент? Можно так поступать президенту? Это фашист, самый натуральный фашист», — сказала она.

Сомнительная политика

А французский телеканал в прямом эфире поговорил с украинкой, которая 25 лет прожила на родине, но потом уехала во Францию. Разговор оказался настолько откровенным, что в беседу с уточняющими вопросами вмешался редактор.

«Суть этого конфликта проявилась еще в 2014 году. За это время почти два миллиона украинских граждан покинули страну. В этом году счета за коммуналку стали выше, чем когда-либо, в отличие от зарплат. Люди тратят половину денег на оплату отопления», — рассказала украинка про реалии жизни на родине.

Она добавила, что считает Зеленского марионеточным президентом, а его правительство, которое меняется с незавидной частотой, изъедено коррупцией. При этом экономика страны, по ее словам, терпит крах.

В американских СМИ начали говорить, что антироссийские санкции не так уж хороши — экономическая война бьет в том числе и по США. Дипломатических решений от американских политиков ждать не приходится. В частности, об этом в авторской программе рассказал известный журналист Такер Карлсон.

«Благодаря политике Байдена Россия и Китай образуют блок против Соединенных Штатов. Только сегодня министр иностранных дел Китая назвал Владимира Путина самым важным стратегическим партнером», — объяснил он.

Его слова активно распространяют в социальных сетях, а в YouTube ролики набирают миллионы просмотров. Интересно, заблокирует ли их платформа так же, как каналы государственных российских СМИ, или американцы все же вспомнят про свободу слова.