Журналисты довели британских военных до суда. Им придется ответить за преступления в Ираке и Афганистане

Международный уголовный суд в Гааге рассматривает обвинения в адрес Великобритании и ее граждан. Речь идет о предполагаемых преступлениях британских военных в Ираке и Афганистане. Суд может открыть дело о намеренном и систематическом сокрытии улик британскими чиновниками. Подробности — в обзоре «360».

Журналисты газеты The Sunday Times и программы Panorama, которая выходит на «Би-би-си», провели совместное расследование, касающееся военных преступлений британцев. Из утечек засекреченных документов выяснилось, что высокопоставленные офицеры пытались скрыть убийства мирных жителей, а также пытки, избиения и сексуальные надругательства в отношении заключенных.

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Согласно обнаруженным уликам, в этих преступлениях были замешаны военнослужащие 42-го полка шотландской пехоты (Black Watch или «Черная стража»). Деталей журналисты не раскрыли.

Также они нашли свидетельства и других преступлений британских военных.

В иракском лагере «Кэмп Стивен», где находился третий батальон Королевского полка Шотландии, в мае 2003 года умерли от пыток двое мужчин. Как признало министерство обороны Великобритании, оба были мирными гражданами, не участвовавшими в боевых действиях.

Их тела нашли с пластиковыми пакетами на голове, выяснила Группа по расследованию исторических обвинений в Ираке (IHAT). Эта организация была создана британским правительством для расследования злоупотреблений в отношении гражданских лиц.

Летом 2019 года военная прокуратура королевства постановила закрыть дело о смерти этих иракцев, ответственности за убийство никто не понес.

В другом преступлении — убийстве четверых афганцев близ населенного пункта Рахим в 2012 году — виновные также не были наказаны.

Источник фото: Special Air Service / facebook

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Убитые были братьями, старшему из которых исполнилось 20 лет, остальным было 17, 14 и 12. Их родители рассказали «Би-би-си», что британский солдат вошел в дом, когда они пили чай. Детей он убил по очереди прицельными выстрелами в голову, утверждают собеседники телеканала.

Убийцей был служащий спецназа SAS, который вместе с сослуживцами проводил рейд в деревне.

Спустя два года в Лондоне провели официальное расследование инцидента. Оно выявило попытку британской армии снять с себя ответственность за преступление.

Вначале командование заявляло, что спецназ вообще не проводил рейд, затем — что братья стали жертвой афганских военных. По третьей версии, военный считал двоих старших сыновей полевыми командирами талибов («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация), а младших — боевиками.

Местный старейшина заявил о том, что подозрения в причастности семьи к террористам не имели под собой оснований.

Еще одной версией была самооборона. Военный утверждал, что двое братьев целились в него из окна, а остальные выскочили из темноты. Однако проведенная на месте экспертиза показала, что это неправда.

Несмотря на рекомендацию следователей предъявить спецназовцу обвинения в четырех убийствах, ни он, ни командир группы не предстали перед судом.

Источник фото: Special Air Service / facebook

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В 2017 году расследования преступлений британских военных были свернуты по указанию министра обороны Майкла Фэллона.

Как заявил The Sunday Times бывший директор Королевской прокурорской службы Кен Макдоналд, «политику абсолютно предосудительно вмешиваться в расследование столь серьезных преступлений и закрывать дело до его завершения».

Расследование военных преступлений, пишут издания, может заинтересовать Международный уголовный суд, который рассматривает нарушение военными Женевских конвенций, когда сами страны не торопятся наказать своих военнослужащих.

В британском Минобороны отвергли обвинения в замалчивании военных преступлений, заявив, что все описанные случаи расследовались должным образом.

Советник Демократической партии США в Нью-Йорке Антон Конев прокомментировал «360» обвинения в адрес британских военнослужащих.

К сожалению, злоупотребления в вооруженных силах широко распространены, и их необходимо предотвращать, используя жесткие наказания. Члены всей цепочки командования должны быть наказаны за сокрытие [преступлений]. Войны — тяжелое бремя, и иногда они выявляют самых ужасных психопатов. Антон Конев Советник Демократической партии США

Источник фото: Special Air Service / facebook

«Примеры наказаний — увольнение и тюрьма. Нужно, чтобы это стало примером для других», — добавил эксперт.

В 2016 году министерство обороны США признало пытки заключенных, содержавшихся в военных тюрьмах в Ираке, Афганистане и Гуантанамо. Некоторые их пострадавших были приговорены к пожизненному заключению, отмечали в военном ведомстве.

В 2004 году разразился скандал из-за издевательств над иракскими заключенными в багдадской тюрьме Абу-Грейб. По свидетельствам заключенных, американские солдаты били их, ездили на них верхом, заставляли ходить на четвереньках и лаять, вылавливать еду из туалетов, насиловали их. По итогам расследования военных приговорили к тюремным срокам.