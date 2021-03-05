Журналисты «Би-би-си» взяли интервью у человека, выдававшего себя за сенатора Кори Букера. Шесть минут в радиоэфире самозванец под видом демократа рассуждал о политике. После того, как обман вскрылся, журналистом пришлось извиняться и перед слушателями, и перед настоящим сенатором. И это не единственный случай, когда люди, выдавая себя за известных персон, вводили в заблуждение огромные аудитории.

Лже-сенатор и дискуссия о политике

Сотрудники «Би-би-си» уже принесли свои извинения сенатору Кори Букеру за шестиминутное интервью на радио, уточнило The Guardian. Дело в том, что само интервью проходило не в очном формате, а по телефону. Это сыграло с журналистами злую шутку — они не сразу поняли, что их обманывают. К сожалению, свою оплошность радиоведущие заметили только после выхода передачи в эфир.

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В эфире программы Newshour от 26 февраля журналисты обсуждали с лже-Букером политическую повестку дня. Так, например, выдававший себя за политика-демократа из Нью-Джерси человек, затронул тему напряженных отношений между Штатами и Саудовской Аравией.

Вероятно, радиоведущие даже не предполагали возможность такой ситуации, поэтому не раскусили самозванца. А вот некоторые слушатели программы оказались прозорливее и сразу заподозрили что-то неладное. По их мнению, манера речи псевдополитика слишком отличалась от того, как говорит Букер.

Мотивы поступка лже-сенатора пока неизвестны: была ли это шутка или поступок имел более осознанные намерения остается неясным. Сам же Букер никаких комментариев по поводу этого интервью не дал.

Этот случай не единственный, когда люди умело выдавали себя за тех, кем они не являются, обманывали сотни людей.

В эфир любыми путями

В декабре прошлого года ведущая Fox Business Мария Бартиромо попала в неприятную ситуацию, когда к ней в студию пришел активист по защите прав животных Мэтт Джонсон. И проблема здесь в том, что выдал активист себя за президента и генерального директора производителя свинины Smithfield Foods Денниса Органа.

Лже-примадонна в Clubhouse

В России тоже есть свои «шутники» и один из последних подобных громких случаев произошел в набирающей популярность соцсети Clubhouse. Так, несколько тысяч пользователей пообщались с якобы Аллой Пугачевой. Лже-примадонна отвечала на вопросы во время онлайн-конференции и даже исполнила песню «Позови меня с собой».

Выдававшая себя за певицу пользовательница около часа общалась в чате. Она заявила, что хотела бы поработать со Светланой Лободой, и раскритиковала Филиппа Киркорова за видео в TikTok. Но бдительные пользователи сразу заподозрили неладное, ведь певица путалась в некоторых ответах.

Ситуацию разъяснил муж примадонны Максим Галкин. Он заявил, что аккаунт на самом деле фейковый.