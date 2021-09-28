Журналистка рассказала о силе чеченцев и подверглась травле. Перед этим ее критиковали в «Мужском государстве»

Бывший репортер телеканалов «Россия 24» и «Москва 24» Наталья Андреева, по ее мнению, оказалась новым объектом травли движения Владислава Позднякова «Мужское государство». Причиной стал пост журналистки в Instagram, где она сравнила русских и чеченских мужчин. После этого ее атаковали боты. Оскорбления Андреева получала и в комментариях, и в личных сообщениях.

Публикация, которая вызвала такой резонанс, уже удалена из всех соцсетей журналистки. На снимке она стоит на вершине одной из башен комплекса «Грозный-Сити» рядом с двумя бородатыми мужчинами.

В описании к фото Андреева написала, что русских мужчин, по ее мнению, нужно отправить в Чечню на обучение и перевоспитание. Здесь, по ее словам, их ждет «колоссальный родовой мужской набор». Под ним она подразумевает надежность и решительность, соблюдение традиций и почитание старших, послушание, порядочность и взаимовыручку.

«После дня общения с любым чеченцем „наши“ мужчины кажутся просто вафлями, кашей-малашей — не знаю даже, как помягче выразиться», — добавила Андреева.

Оскорбительная вафля

Публикация привлекла внимание пользователей Instagram. Причем далеко не все были согласны с журналисткой. Кому-то ее точка зрения показалась оскорбительной и обидной. Вскоре этот пост был заблокирован. Вероятно, после жалоб недовольных ее сравнениями людей.

Андреева заявила, что на нее наслали ботов, которые за мизерные деньги готовы писать ей по 12 часов оскорбительные комментарии.

«Я не удаляла свою публикацию. Пряник можно оставить? Тульский например? Или это тоже запретное слово в нашей стране, как и #вафля. Так как раз таки вы и оскорбили чувства верующих, и все скрины сохранены, и звонки, и сообщения мне на личный телефон», — предупредила Андреева.

По ее мнению, пост с нелестным сравнением на самом деле стал только предлогом, потому что два дня эта публикация не волновала никого. Но все изменилось, когда она написала о том, что местные жители рассказали ей свое видение войны.

«Я слушала их и плакала, потому что речь шла о женщинах и детях, о цифрах и мирных жителях. <…> И именно это сподвигло по указке смешать с грязью меня, два поста и две мысли абсолютно разные между собой подтянуть, исказить, выплюнуть и расшерить», — написала Андреева.

Поздняков и его боты

Одним из главных критиков Андреевой стал лидер националистического движения «Мужское государство» Владислав Поздняков. Его сторонники уже неоднократно устраивали травлю в соцсетях. Одна из последних атак была связана с рекламной кампанией суши-баров «Тануки».

«Унизила и оскорбила всех русских мужчин, а как получила ответку, начала всех кремлеботами кличить. Да, Поздняков лично каждому по 200 рублей платит за комментарий», — написал он у себя в Telegram.

По мнению Позднякова, высказывания Андреевой порочат память солдат, погибших во время боевых действий в Чечне. Тут же в своем канале он опубликовал несколько снимков девушки, чтобы доказать, что ее поведение расходится с чеченскими традициями.